12 Aktien des Gesundheitswesens: Nachbörsliche Aktivitäten!

Kursgewinner Die Aktien von(NYSE:THC) stiegen am Mittwoch nachbörslich um 7,06% auf 70,3 $. Das heutige Handelsvolumen für dieses Wertpapier schloss bei 277,0K Aktien, was 34,02% des durchschnittlichen Volumens der letzten 100 Tage entspricht. Der Marktwert der ausstehenden Aktien liegt bei 7,5 Mrd. $. Wie in den Nachrichten zu lesen war, wurde heute der Q3-Ergebnisbericht veröffentlicht. Die Aktien von(NASDAQ:GNPX) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!