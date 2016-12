12.800 Bäume für die Umwelt: 1. Jahr mit Plant-for-the-Planet ein voller Erfolg / Erfurter Messgerätehersteller QUNDIS pflanzt seit 2016 weltweit Bäume und sensibilisiert Kinder für den Umweltschutz (FOTO)

Erfurt (ots) -Seit Anfang 2016 ist die QUNDIS GmbH offizieller Unterstützer derinternationalen Umwelt-Initiative Plant-for-the-Planet. Im erstenJahr der Zusammenarbeit spendete der Messgerätehersteller Mittel fürdie Pflanzung von 2.850 neuen Bäumen. Zudem sammelte das ErfurterUnternehmen bei Veranstaltungen und via Website Spenden für weitere9.950 Baumneupflanzungen. Insgesamt wurden über 12.800 Bäumegepflanzt."Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Jahr der Unterstützung vonPlant-for-the-Planet. Unser Dank geht an die zahlreichen undgroßzügigen Spender. Vor allem unsere Kunden, Partner, Mitarbeiterund deren Familien sind für die vielen Baumneupflanzungenverantwortlich", sagt Dieter Berndt, vorsitzender Geschäftsführer vonQUNDIS. "Wir hoffen, dass uns weitere Menschen bei unserer MissionKlima- und Umweltschutz unterstützen - nicht nur mit neuen Bäumen,auch die Kinderakademien sind dabei ein wichtiger Bestandteil desPlant-for-the-Planet Umweltschutz-Konzepts", so Dieter Berndt.Zusätzlich zu den Baumpflanzaktionen veranstaltete QUNDIS im April2016 die erste Plant-for-the-Planet Kinderakademie in Erfurt. DieVeranstaltung im Rathaus besuchten 30 Kinder zwischen 9 und 12 Jahrengemeinsam mit ihren Eltern. Ziel der Plant-for-the-Planet Akademiewar es, Kinder und Jugendliche für die Klimaproblematik zusensibilisieren und sie zu begeistern, selbst Einsatz zu zeigen. ImAnschluss an die Veranstaltung pflanzten die Kinder 50 Laubbäume ineinem Forstgebiet bei Töttelstädt. Die nächste Kinderakademie vonPlant-for-the-Planet und QUNDIS findet am 1. April 2017 in Erfurtstatt."Wir unterstützen die Ziele von Plant-for-the-Planet mit vollerKraft. Schließlich binden Bäume CO2, verringern so denTreibhauseffekt und tragen zur Stabilisierung des Klimas bei.Nachhaltiges und umweltfreundliches Handeln sind auch wesentlicheAspekte unseres Geschäftsmodells. Die QUNDIS-Messgeräte tragen zumEnergiesparen bei und helfen, CO2-Emissionen zu vermeiden. So treibenwir auch die Energiewende weiter voran", sagt Dieter Berndt.Alle Interessierten können Plant-for-the-Planet und QUNDIS schonmit einer kleinen Spende unterstützen. Im Internet erhalten sie überden QUNDIS Baum-Zähler (bit.ly/2hP9n41) einen transparenten Überblickzu den verschiedenen Spendenmöglichkeiten, den gesteckten Zielen, denbereits gepflanzten Bäumen und zu den Regionen, in denen gepflanztwird. Übrigens: Ein Baum für den Klimaschutz ist auch ein tollesWeihnachtsgeschenk.Über Plant-for-the-Planet:Ihren Ursprung hat die Kinder- und JugendinitiativePlant-for-the-Planet in einem Klassenreferat des damals 9-jährigenFelix Finkbeiner im Januar 2007. Felix entwarf am Ende des Referatsdie Vision, die Kinder könnten in jedem Land der Erde eine MillionBäume pflanzen, um auf diese Weise einen CO2-Ausgleich zu schaffen.In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich Plant-for-the-Planetzu einer weltweiten Bewegung: Heute setzen sich in mehr als 100Ländern über 100.000 Kinder für eine Gesamtreduktion derCO2-Emissionen und für Klimagerechtigkeit im Sinne einer gerechtenVerteilung der Emissionsrechte auf alle Menschen ein. Selbst aktivwerden die Kinder, indem sie Bäume pflanzen: in Deutschland ist dieMillionen-Marke bereits überschritten. Weltweit haben wir zusammenmit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) über 14Milliarden Bäume gepflanzt. Jeder Baum ist ein CO2-Speicher undgleichzeitig Symbol für Klimagerechtigkeit. National wieinternational erfährt Plant-for-the-Planet hohe Anerkennung. FürstAlbert II. von Monaco und Klaus Töpfer sind Schirmherren der Kinder-und Jugendinitiative. Auch die UNEP vertraut Plant-for-the-Planet: Am07. Dezember 2011 übergab es im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP 17in Durban die "Billion Tree Campaign" und somit den offiziellenweltweiten Baumzähler in die Hände der Kinder.Über QUNDIS:Die QUNDIS GmbH zählt in Deutschland zu den erfolgreichstenAnbietern von Messgeräten und -systemen für die verbrauchsabhängigeErfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme. Zu ihren Kundengehören Messdienstunternehmen, OEM-Partner und dieWohnungswirtschaft. Innovation ist fester Bestandteil derUnternehmensphilosophie, dafür wurde das Erfurter Unternehmen auf demDeutschen Mittelstands-Summit 2016 mit dem TOP 100-Preis als"Innovator des Jahres" ausgezeichnet. Die Erfassungssysteme vonQUNDIS kommen in mehr als 6 Millionen Wohnungen in über 30 Ländernzum Einsatz.Mehr Informationen finden Sie unter: www.QUNDIS.dePressekontakt:Pressekontakt QUNDIS:QUNDIS-Team . pioneer communications GmbHSchillerstraße 5 . 04109 Leipzig . DeutschlandTel. +49 341 355 82 955Fax +49 341 355 82 951QUNDIS@pio-com.detwitter.com/QUNDIS_GmbHOriginal-Content von: QUNDIS GmbH, übermittelt durch news aktuell