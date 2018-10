12.18. Investment Management präsentiert neue Projekte auf der Messe Expo Real in München (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Neuakquisition eines 15 Hektar großen Resorts an der CostaSmeralda (Sardinien)- Fünf-Sterne-Resort firmiert nach Revitalisierung als weiteresObjekt unter der Marke "7Pines Hotels & Resorts"- Starköchin Cornelia Poletto begleitet Veranstaltung kulinarischDie 12.18.-Unternehmensgruppe übernimmt ein weiteres Hotelprojektin erstklassiger Lage: das Park Hotel Baja Sardinia, gelegen an dermalerischen Costa Smeralda im Norden Sardiniens zählt seit 1. Oktober2018 zum Portfolio des Düsseldorfer Unternehmens. Diegeschäftsführenden Gesellschafter Kai Richter und Jörg Lindner gabendie Akquisition im Rahmen Europas größter Immobilienmesse Expo Realin München vor rund 200 geladenen Gästen bekannt.Starköchin Cornelia Poletto begleitete die Bekanntgabe amMessestand mit einer kulinarischen Reise durch die verschiedenen12.18.-Projekte: So servierte die Hamburger Gastronomin unter anderemschottischen Wildlachs, korrespondierend zum SCHLOSS Hotel Roxburghe,handgemachte Hummertortelli in Anlehnung an das Sylter Hotel StadtHamburg und "Best of" vom spanischen Eichelschwein mit Chorizo,passend zum im Juni eröffneten 7Pines Resort Ibiza.Das neue Resort auf Sardinien wird umfangreich revitalisiert undanschließend als weiteres Objekt unter der Marke "7Pines Hotels &Resorts" firmieren. "Dank ihrer malerischen Buchten und Strände zähltdie Costa Smeralda zu Recht zu den angesagtesten Hotspots Europas undeignet sich hervorragend für unsere Luxusmarke 7Pines, mit der wirweiterhin wachsen möchten", erklärte Jörg Lindner.Mit Monoplan verpflichtet der Düsseldorfer Projektentwickler einenrenommierten Architekten für das Projekt, der bereits zahlreicheinternationale Hotelrevitalisierungen verantwortete. Das rund 15Hektar umfassende Resort wird 77 Suiten, Restaurants und vielfältigeFreizeitangebote vorhalten. Darüber hinaus werden den Gästen fünfPrivatstrände sowie ein Beach Club mit Bar- und Lounge-Area zurVerfügung stehen.Die 12.18. Unternehmensgruppe präsentierte sich bereits zumfünften Mal in Folge auf der Expo Real. Der 176 qm große Messestand -entworfen vom langjährigen Partner Kitzig Interior Design - setztezeitgemäße Akzente in Puncto Design.ÜBER 12.18.Als Experten für hochklassige Investments betreut die 12.18.Investment Management GmbH aktuell 18 außergewöhnliche Objekte miteinem Investmentvolumen von rund 270 Millionen Euro und mehr als1.200 Mitarbeitern in Europa. 12.18. profiliert sich dabei durch dieprofessionelle Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette: Von derersten Standortbesichtigung und Wirtschaftlichkeitsberechnung überdie weitere Planung, Konzeptionierung, Finanzierung und Ausführungeines Projekts bis hin zu Betrieb bzw. Vertrieb bietet dasUnternehmen alles aus einer Hand.Stammsitz der 12.18. Investment Management GmbH ist Düsseldorf.Der Firmenname setzt sich aus der Position des Anfangsbuchstabens derNachnamen im Alphabet der beiden geschäftsführenden GesellschafterKai Richter und Jörg Lindner zusammen. Im August 2016 wurde die12.18. Hotel Management GmbH ausgegründet. Sie hat ihren Sitz inBerlin und verantwortet seither die strategische und operativeLeitung der eigenen Hotelobjekte. Die ebenfalls zurUnternehmensgruppe gehörende 12.18. Vermögensmanagement GmbH ist fürden Vertrieb der erworbenen Immobilien verantwortlich.ANDERS. AUS PRINZIP.Pressekontakt:Maria FrankenHead of Communication, PR and Marketing Telefon: +49 (0) 211 580807-31Telefax: +49 (0) 211 580807-11Mobil: +49 (0) 151 18197222Email: m.franken@12-18.comWeb: www.12-18.comOriginal-Content von: 12.18. Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell