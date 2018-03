Düsseldorf (ots) -- 35 Mio. EUR-Investment in umfangreiche Revitalisierung undErweiterung des schottischen Objektes- Hotel wird ab 2019 unter der Marke "SCHLOSS Hotel" betrieben- Es entstehen mehr als 60 neue ArbeitsplätzeEin neues Schmuckstück im Portfolio von 12.18. InvestmentManagement: Der Düsseldorfer Projektentwickler ist gemeinsam mit derBabcock Pensionskasse VVaG neuer Eigentümer des schottischenRoxburghe Hotel & Golf Course in der Region "Scottish Borders",unweit der Grenze zu England. Die geschäftsführenden GesellschafterJörg Lindner und Kai Richter unterzeichneten mit dem ehemaligenEigentümer, dem Duke of Roxburghe, den Kaufvertrag in Edinburgh. Rund35 Millionen Euro investiert 12.18. in die Revitalisierung undErweiterung des Objektes, das ab dem kommenden Jahr vomTochterunternehmen 12.18. Hotel Management betrieben wird."Wir freuen uns über unser neues Investment in Schottland und sindüberzeugt, dass die Übernahme des Roxburghe Hotel & Golf Course nichtnur unser eigenes Portfolio bereichern, sondern auch gewinnbringendfür die gesamte Region sein wird", sagt Kai Richter. Hans-HermannVowinkel, Vorstandsvorsitzender der Babcock Pensionskasse, ergänzt:"Bei dem Objekt handelt es sich um ein erfolgversprechendesInvestment mit einem bewährten Partner."Das majestätische Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert umfasstaktuell 22 Zimmer und wird nach Erteilung der Baugenehmigungumfassend renoviert. Ein separater Anbau, dessen Fertigstellung für2019 geplant ist, wird darüber hinaus 57 weitere Zimmer sowie einenluxuriösen Spa und modernste Tagungsräumlichkeiten bieten. Auf demGelände des weitläufigen Golfplatzes werden zudem 60 Lodgesentstehen, die mittels des bewährten Sale-and-Lease-Back-Konzepts anPrivatinvestoren veräußert und an wechselnde Feriengäste vermietetwerden.Seine Hoheit, der Duke of Roxburghe, legt großen Wert darauf, dassdas schottische Erbe des Hauses von den neuen Besitzern respektiertwird und im zukünftigen Konzept des Hotels erhalten bleibt. Der Dukekommentiert die Übernahme wie folgt: "Die Pläne der neuen Eigentümerfür eine größere Investition in Roxburghe sind sehr spannend. Ichwünsche 12.18. viel Erfolg bei der Neuausrichtung und dem künftigenBetrieb des Hotels. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es eines derherausragendsten Resort-Destinationen in Schottland werden wird. Meinbesonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diesich im Laufe der Jahre mit großem Engagement dafür eingesetzt haben,unseren Gästen einen außergewöhnlichen Service zu bieten."Beim Designkonzept setzt 12.18. erneut auf die Expertise desrenommierten Innenarchitekturbüros Kitzig Interior Design. Das inEdinburgh ansässige Unternehmen ISA Architects wurde mit derarchitektonischen Gestaltung und Masterplanung der neuen Gebäudebeauftragt. ISA ist ein preisgekröntes Architektur- undInnenarchitekturbüro, das für einige der führendsten Unternehmen inGroßbritannien arbeitet.Während das historische Gebäude auch künftig durch stilvolleschottische Eleganz besticht, wird das Design des Anbaus in einemgelungenen Kontrast stehen und futuristisch anmuten. Das Golfclubhausmit Gastronomie und Pro-Shop soll ebenfalls revitalisiert und nachder Sommersaison modernisiert werden.Das Hotel wird während der Umbauphase geschlossen; Golfplatz undClubhaus werden zunächst wie gewohnt weiter betrieben. Ein Teil desHotelpersonals wird in diesem Zeitraum in anderen 12.18.-Objekteneingesetzt. Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, bei derWiedereröffnung des Hotels wieder eingestellt zu werden. Vor derSchließung wird eine eingehende Beratung mit dem Personaldurchgeführt. Jörg Lindner erklärt: "Wir erwarten, dass sich nach derkompletten Neugestaltung und Erweiterung des Roxburghe Hotel & GolfCourse die Zahl der 50 bei uns beschäftigten Mitarbeiter mehr alsverdoppeln wird. Regionale Unternehmen, Restaurants und Geschäftewerden von der touristischen Entwicklung in der Region wirtschaftlichprofitieren."12.18. hat weitreichende Erfahrung in der Revitalisierunghistorischer Objekte. So hat der Düsseldorfer Projektentwickler dasSCHLOSS Fleesensee im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte sowiedas zugehörige Golfresort, das mit fünf Golfplätzen zu den größten inNordeuropa zählt, nach Übernahme umfangreich modernisiert. Nach derWiedereröffnung wird das Roxburghe Hotel & Golf Course als zweitesObjekt unter der Marke "SCHLOSS Hotel" firmieren.Mit dem Roxburghe Hotel & Golf Course wechselt bereits das zweitevielversprechende Objekt innerhalb kurzer Zeit in das Portfolio desDüsseldorfer Projektentwicklers. Erst jüngst hatte 12.18. dentraditionsreichen "Alten Gasthof" auf Sylt übernommen. Daseigentümergeführte Unternehmen setzt damit seinen Wachstumskurskonsequent fort und strebt den Ankauf weiterer Objekte an.ÜBER 12.18.Fokus und Expertise der 12.18. Investment Management GmbH sindklar gesetzt: hochklassige Investments in einzigartige touristischeImmobilienobjekte. 16 außergewöhnliche Objekte mit einemInvestmentvolumen von 245 Millionen Euro und mehr als 1.100Mitarbeitern betreut das Unternehmen aktuell in Deutschland undEuropa. 12.18. profiliert sich dabei durch die professionelleAbbildung der gesamten Wertschöpfungskette: Von der erstenStandortbesichtigung und Wirtschaftlichkeitsberechnung über dieweitere Planung, Konzeptionierung, Finanzierung und Ausführung einesProjekts bis hin zu Betrieb bzw. Vertrieb bietet das Unternehmenalles aus einer Hand.Stammsitz der 12.18. Investment Management GmbH ist Düsseldorf.Der Firmenname setzt sich aus der Position des Anfangsbuchstabens derNachnamen im Alphabet der beiden geschäftsführenden GesellschafterKai Richter und Jörg Lindner zusammen. Im August 2016 wurde die12.18. Hotel Management GmbH ausgegründet. Sie hat ihren Sitz inBerlin und verantwortet seither die strategische und operativeLeitung der eigenen Hotelobjekte. Die ebenfalls zurUnternehmensgruppe gehörende 12.18. Vermögensmanagement GmbH ist fürden Vertrieb der erworbenen Immobilien verantwortlich.ANDERS. AUS PRINZIP.Pressekontakt:12.18. Investment Management GmbHMaria FrankenKönigsallee 2bDüsseldorfT. +49 (0)211 5808070M. m.franken@12-18.comLottmann PRAmelie Wichert / Nicole BurggrafAm Wehrhahn 10040211 DüsseldorfT. +49 211 498 488 18M. a.wichert@lottmann-pr.deOriginal-Content von: 12.18. Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell