Leipzig (ots) - Fans der erfolgreichsten deutschenFernseh-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" dürfen sich auf dreiweitere Jahre ihrer Lieblingsserie freuen. Der MDR-Rundfunkrat hatder Fortsetzung mit gleich drei weiteren Staffeln, also 126 weiterenFolgen, zugestimmt.Die wöchentliche Serie (dienstags 21.05 Uhr) wird vom MDR bereitsseit 1998 in das Gemeinschaftsprogramm DAS ERSTE eingebracht. Bis zusechs Millionen Zuschauer, darunter überdurchschnittlich vielejüngere Leute, verfolgen Woche für Woche die Geschichten vonPatienten, Ärzten und Angestellten der "Sachsenklinik". Im Jahr 2016betrug der durchschnittliche Marktanteil der Erstausstrahlungen imERSTEN 17,5 Prozent.Produziert werden auch die neuen Folgen von der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft. Die Dreharbeiten finden von September2017 bis August 2020 in den Studios und der Umgebung der Media CityLeipzig sowie an Originalschauplätzen in und um Leipzig statt. DieAusstrahlung ist für die Jahre 2018 bis 2020 vorgesehen.Die Produktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung desDEGETO-Aufsichtsrates sowie der Gremien von MDR, SWR, HR, NDR undWDR.