Vor 125 Jahren legten Václav Laurin und Václav Klement den Grundstein für SKODA AUTO

Mladá Boleslav (ots) - - Im Dezember 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement das Unternehmen, aus dem der weltweit erfolgreiche Hersteller SKODA AUTO hervorging- Nach Anfängen in der Fahrradproduktion fertigte Laurin & Klement ab 1899 auch Motorräder und seit 1905 Autos, die ab 1925 unter der Marke SKODA erschienen- Im September 2017 überschritt SKODA AUTO den Meilenstein von 20 Millionen gebauter FahrzeugeIn diesem Dezember kann SKODA AUTO auf 125 Jahre Historie zurückblicken. Damit zählt das tschechische Unternehmen zu den traditionsreichsten noch produzierenden Automobilherstellern weltweit. Ihren Anfang nahm die weltweite Erfolgsgeschichte kurz vor Weihnachten 1895, als Václav Laurin und Václav Klement in Mladá Boleslav eine Werkstatt für die Reparatur und Fertigung von Fahrrädern gründeten. Später produzierten sie auch Motorräder und Automobile, ab 1925 unter der Marke SKODA.Vor genau 125 Jahren - kurz vor Weihnachten 1895 - legten der Mechaniker Václav Laurin und der Buchhändler Václav Klement den Grundstein für das heutige Unternehmen SKODA AUTO. Die Leidenschaft für den Radsport einte die beiden Gründer. Folgerichtig wollten sie ihren Kunden Fahrräder anbieten, die aus den besten erhältlichen Materialien gebaut, aber dennoch erschwinglich waren. In ihrer kleinen Werkstatt fertigten sie mit drei Angestellten Räder mit Fuß- oder Handantrieb. Ein Jahr später produzierten bereits 21 Mitarbeiter fünf verschiedene Fahrradmodelle, die den Namen SLAVIA trugen. Das Angebot umfasste bald auch Fahrräder für Kinder, Damenmodelle und Tandem-Fahrräder, Zweiräder mit Ketten- oder Wellenantrieb sowie Dreiräder für den Personen- oder Gütertransport.Einspurige ErfolgsmodelleDie Gründerväter Laurin und Klement erkannten das große Bedürfnis nach individueller Mobilität und entwickelten ihr Modellportfolio permanent weiter: Am 18. November 1899 stellten sie der Öffentlichkeit die ersten beiden Motorräder von L&K vor, die Typen SLAVIA A und B. Zugunsten einer einfacheren Bedienung und höherer Stabilität war der Motor im unteren Bereich des Rahmens eingebaut. Diese Positionierung setzte sich später als weltweiter Standard durch und gilt als ein großes Verdienst des intuitiven Technikers Václav Laurin.Seinen rasanten Aufschwung verdankt das Unternehmen auch den Visionen und dem kaufmännischen Talent von Václav Klement. Ihm gelang es, große Aufträge sowohl auf dem heimischen Markt als auch in Industrieländern wie Deutschland und Großbritannien zu gewinnen. Die herausragenden Qualitäten der motorisierten Zweiräder aus Mladá Boleslav bestätigten auch die Erfolge bei anspruchsvollen Rennveranstaltungen. Legendenstatus erreichte bereits das Motorsportdebüt beim Rennen Paris-Berlin 1901, als Narcis Podsednícek nach 1.196 Kilometern mit großem Vorsprung als Erster eintraf. Den Höhepunkt der Motorrad-Ära bildete der Sieg einer L&K CCR bei der inoffiziellen Motorrad-Weltmeisterschaft in Dourdan in der Nähe von Paris am 25. Juni 1905.Die ersten Automobile und der Aufstieg zu einem der führenden Hersteller seiner ZeitEnde 1905 stellte das Unternehmen aus Mladá Boleslav sein erstes Automobil vor: die Laurin & Klement Voiturette A. Die leichte und wendige Konstruktion aus Tschechien besaß einen Einliter-Zweizylinder und fuhr bis zu 40 km/h schnell. Nicht einmal ein Jahr nach dem Einstieg in den Automobilbau umfasste das Angebot eine breite Palette von Zwei- und Vierzylindermodellen. Mit dem ersten Achtzylinder-Fahrzeug aus europäischer Fertigung, dem Typ FF von 1907, stärkte L&K sein Prestige. Zudem feierte das Unternehmen sowohl geschäftliche als auch motorsportliche Erfolge. L&K stieg zum größten Automobilhersteller in Österreich-Ungarn auf und exportierte bereits vor dem ersten Weltkrieg in mehrere Dutzend Märkte auf allen damals bewohnten Kontinenten.Legendäre Modelle prägten die nächste Erfolgsära bei SKODADrei Jahrzehnte nach der Firmengründung fusionierte Laurin & Klement 1925 mit einem starken strategischen Partner: dem Pilsener Maschinenbaukonzern Skoda. Diese für beide Seiten vorteilhafte Fusion schuf die Grundlage für die weitere Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Fortan symbolisierte der geflügelte Pfeil im Markenlogo Geschwindigkeit und Fortschritt. Bald darauf stellte SKODA AUTO die Fertigung in Mladá Boleslav auf die effiziente Fließbandproduktion um. Als Meilenstein gilt der Start der neuen Fahrzeuggeneration: Durch den Erfolg der Modelle POPULAR, RAPID, FAVORIT und SUPERB etablierte sich SKODA ab 1936 als die heimische Nummer eins der Autohersteller - diese Position hält die Marke ununterbrochen bis heute. Zur selben Zeit bewiesen anspruchsvolle Fernfahrten kreuz und quer durch Europa, Asien, Amerika und Afrika die Robustheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge aus Mladá Boleslav.Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen verstaatlicht, an seine stolze Tradition knüpfte SKODA jedoch auch unter den erschwerten Bedingungen der Planwirtschaft an. Werke in Kvasiny und Vrchlabí erweiterten die Fertigungskapazitäten und das Unternehmen entwickelte selbständig neue Modelle. Der heute legendäre erste OCTAVIA von 1959 und das schmucke Cabriolet FELICIA belegen den Ingenieursgeist dieser Ära. Die Einweihung eines neuen Werksgeländes in Mladá Boleslav ermöglichte im März 1964 eine rasante Steigerung des jährlichen Produktionsvolumens. Im selben Jahr erschien die Heckmotor-Limousine SKODA 1000 MB, die bald als eines der fortschrittlichsten Einliter-Modelle der Welt galt. Das ikonische Sportcoupé SKODA 110 R von 1970 setzte ein weiteres Glanzlicht. Der davon abgeleitete SKODA 130 RS stieg ab 1975 als ,Porsche des Ostens' zu einem der erfolgreichsten Renn- und Rallye-Fahrzeuge seiner Kategorie auf.Neustart unter dem Dach des Volkswagen KonzernsIn das weltpolitische Umbruchsjahr 1989 startete das Unternehmen mit einem wesentlichen Wettbewerbsvorteil: dem 1987 präsentierten SKODA FAVORIT. Das in italienisch klarer Linienführung designte Schrägheckmodell besaß ein zeitgemäßes Layout mit quer eingebautem Frontmotor und Frontantrieb. Dieses moderne Fahrzeug bildete ein wesentliches Argument für Europas größten Autohersteller, den Volkswagen Konzern, SKODA AUTO zu übernehmen. Am 16. April 1991 erweiterte SKODA als vierte Marke die Volkswagen Gruppe. Genau wie 1925 ermöglichte auch diesmal das Engagement eines starken strategischen Partners die dynamische Weiterentwicklung des tschechischen Unternehmens. Dank der Kooperation mit dem deutschen Weltkonzern stieg das Qualitätsniveau, SKODA erweiterte sein Portfolio um Modelle höherer Klassen und eroberte langfristig weitere attraktive Segmente wie das der SUV.Mit dem Plug-in-Hybridmodell SUPERB iV* und dem rein elektrischen CITIGOe iV startete SKODA 2019 ins Zeitalter der Elektromobilität. Die Premiere des ersten auf der MEB-Plattform des Volkswagen Konzerns basierenden SKODA Modells ENYAQ iV 2020 markiert einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg. Der ENYAQ iV ist heute die zehnte Modellreihe im Angebot der Marke. SKODA AUTO produziert außer in seinen drei tschechischen Werken auch in China, Russland, Indien, Slowakei sowie der Ukraine und ist auf mehr als 100 Märkten weltweit aktiv. 