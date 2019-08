125 Jahre Papiertaschentuch: Produktion 2018 auf Höchststand

Wiesbaden (ots) - Der Siegeszug des Papiertaschentuchs begann vor125 Jahren: Am 14. August 1894 erhielt die Göppinger Papierfabrik G.Krum in Berlin das Patent für ein Einweg-Papiertaschentuch. Wasleicht in der Tasche wiegt, ist wirtschaftlich bedeutend: Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2018 inDeutschland 148 000 Tonnen Papiertaschentücher produziert. Dasentspricht einem Produktionswert von 254 Millionen Euro. Gegenüberdem Vorjahr stieg die inländische Produktion von Taschen- undAbschminktüchern aus Papier, Papierhalbstoff oder Zellstoffwatte um10,7 % auf ihren aktuellen Höchststand.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Produktion der Industrie Telefon: 0811 75 2941www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell