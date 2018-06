125 Jahre MAGURA - Schwäbisches Traditionsunternehmen begeht Jubiläum (FOTO)

Bad Urach (ots) -Von der familiären Maschinenwerkstätte zu einem der größtenHersteller für hydraulische Bremssysteme und modernsteZweirad-Komponenten: Heute begeht MAGURA sein 125-jähriges Jubiläum.Mit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1893 legte der Erfinderund Tüftler Gustav Magenwirth die Basis für die kontinuierlicheWeiterentwicklung von MAGURA. Heute zählt das schwäbische Familien-und Traditionsunternehmen zu den Pionieren im Bereich Hydraulik undsteht weltweit für Expertise im Zweiradkomponentenbereich. AlsOEM-Partner für die Zweiradindustrie entwickelt MAGURA darüber hinausseit über 90 Jahren innovative Technologien für Motorräder."Langjährige Partnerschaften, Innovation, Qualität undkontinuierliche Weiterentwicklung haben die Grundlage dafür gelegt,dass wir heute auf ein erfolgreiches 125-jähriges Bestehenzurückblicken können", sagt Ralph Berndt, neuerdings CEO derMAGENWIRTH Technologies Group und in den vergangenen 5 Jahren CEO derMAGURA. "Gleichzeitig haben wir die Zukunftsthemen fest im Blick undtreiben insbesondere die Trends für die Mobilität der Zukunft wieetwa in der e-Mobility voran."Erfindergeist und neue Technologien zum Einsatz bringen, geht beiMAGURA Hand in Hand. Bis heute hat das international agierendeUnternehmen 400 Patente registriert und mit der Scheibenbremse GustavM oder der hydraulischen Felgenbremse HS22 - welche der ersteOlympiasieger im Mountainbike-Rennsport 1996 nutzte -Branchenstandards definiert.In Bezug auf innovative Zukunftstechnologien steht der Bereich derelektrifizierten Mikromobilität im Fokus. So hat MAGURA gemeinsam mitBosch das weltweit erste serienreife hydraulische ABS-Bremssystem fürdas E-Bike entwickelt.Als Teil der MAGENWIRTH Technologies Group steht MAGURA, inKooperation mit dem Schwesterunternehmen bebro electronic, für dieKombination aus Hydraulik, Kunststoff und Elektronik Know-how sowie,gemäß dem Slogan der Unternehmensgruppe "CONNECT TO INNOVATE", fürspannende Entwicklungen und unternehmerische Partnerschaften.Ausgewählte Meilensteine im Überblick:1893: Gründung der Krumm & Magenwirth Maschinenwerkstätte1931: Anmeldung des Warenzeichens MAGURA beim Reichspatentamt1961: Beginn der Fertigung und Lieferung der Benzinuhr für VW Käfer1965: Gründung Munz-Magenwirth Stiftung1975: Gründung der Vertriebsniederlassung MAGURA USA Corp.1987: Erste Serienlieferungen der hydraulischen Fahrrad-Felgenbremsen"Hydro-Stop" (HS)1996: Erster Olympiasieger im Mountainbike-Rennsport bremst mit HS221996: Erste Prototypen der Gustav M werden auf der IFMA gezeigt2002-2006: Gründung von MAGURA Asia, MAGURA Bike Parts2010: MAGURA wird Servicepartner für E-Bike-Antriebssystem bei BOSCH2010: MAGURA erhält TecPart-Innovationspreis für NeuentwicklungFelgenbremse2013: MAGURA erhält Eurobike-Award für die Federgabel eLECT2016: Fokus E-Mobilität2017: Geburtsstunde Magenwirth Technologies GmbHAlle weiteren wichtigen Informationen zur MAGURA finden Sie unter:http://www.magura.comPressekontakt:MAGURAGötz BraunFon: +49 (0) 7125/ 153 235E-Mail: g.braun@magura.dehttp://www.magura.comOriginal-Content von: MAGURA, übermittelt durch news aktuell