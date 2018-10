Die 124. Canton Fair wird den chinesischen Markt weiter für globale Käufer öffnen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die China Import- undExportmesse (Canton Fair) startete in Guangzhou am 15. Oktober undversammelt über 25.000 ausstellende Unternehmen. Die 124. Messe, diewährend des Jubiläums der Öffnungs- und Reformpolitik von Chinastattfindet, feierte ebenfalls die bedeutende Rolle, die die Messe inden letzten 40 Jahren für den globalen Handel gespielt hat. Mehr als636 Unternehmen und 10 nationale und regionale Delegationen aus 34Ländern beteiligten sich am Internationalen Pavillon. Im Markensektorsind in diesem Jahr Hersteller zu 58 % und neue Aussteller zu 31,5 %vertreten.Xu Bing, stellvertretender Generaldirektor des chinesischenAußenhandelszentrums, sagte, dass die diesjährige Canton Fair,"Unternehmen auf der ganzen Welt helfen wird, globalen Ein- undVerkauf mithilfe dieser zentralen Plattform zu erreichen.""Die Canton Fair wird die Ressourcen aus heimischen undinternationalen Märkten wirksam einsetzen und durch eine Ausdehnungunseres globalen Netzwerks für strategische Zusammenarbeit undProduktangebote zu einer ausgeglichenen Entwicklung von ChinasAußenhandel beitragen", sagte Xu. "Beispielsweise werden in Phase 1Industrieprodukte mit starken technologischen Funktionen präsentiert,während Phase 3 Verbraucherprodukte vorstellen wird, die eine höhereNachfrage auf dem Markt aufweisen.""Wir werden uns auch weiterhin mit zielgerichtetem Marketing,Spezialisierung und Innovationen beschäftigen und uns auf dieSchlüsselbereiche und Zielmärkte konzentrieren, um eineinteressantere Erfahrung für Besucher, sicherere Transaktionen undeine höhere Rendite für Käufer zu bieten. Wir haben an großenDatenmengen orientiertes, digitales Marketing durchgeführt, das aufsozialen Medien und Suchmaschinen basiert. Im Rahmen der ProgrammeCanton Fair Overseas Partnership Program und Buyer Incentive Programhaben wir zielgenaues Marketing betrieben. Wir werden außerdemNetworking zwischen Anbietern und Abnehmern bereitstellen sowie denMultinationals Sourcing Service (MSS), um die Käufererfahrung zuverbessern", erklärte Xu.Die Messe setzt sich aus drei Phasen zusammen, die vom 15. Oktoberbis zum 4. November laufen. Eine Liste aller bei der Canton Fairvertretenen Produktkategorien findet man hier:http://i.cantonfair.org.cn/en/indexInformationen zur Canton FairDie China Import- und Exportmesse ("Canton Fair") findet zweimalpro Jahr - im Frühjahr und im Herbst - in Guangzhou statt. Die imJahr 1957 gegründete Messe ist mittlerweile eine umfassendeAusstellung mit der längsten Geschichte, dem höchsten Niveau, demgrößten Umfang sowie der höchsten Anzahl an Produkten. Zudem kannsie auf die größte Vielfalt in Bezug auf internationale Einkäufer undden höchsten Geschäftsumsatz in China verweisen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/770453/Canton_Fair.jpgPressekontakt:Frau Chloe Cai+86-20-8913 8622caiyiyi@cantonfair.org.cnOriginal-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuell