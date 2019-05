122. Deutscher Ärztetag Stärker Schutz des Arztes als Berufsgeheimnisträger

Berlin (ots) - Münster, 31.05.2019 - Der 122. Deutsche Ärztetag inMünster hat an seinem letzten Beratungstag eine Reihe vongesundheits- sozial- und berufspolitischen Beschlüsse gefasst. Unteranderen warnte der Ärztetag vor einer Aushöhlung desBerufsgeheimnisses der Ärzte durch das Bundeskriminalamtsgesetz sowiedie neuen Polizeigesetze der Länder. Diese seien für dasVertrauensverhältnis zwischen Patienten und Ärzten ausgesprochengefährlich, betonten die Abgeordneten in einem Beschluss. "Der Staatgreift zunehmend in diese besondere, ethisch zu schützende Beziehungein und untergräbt durch erkennungsdienstliche Maßnahmen diesesVertrauensverhältnis nachhaltig und dauerhaft", so dasÄrzteparlament. Bürgern vermittele sich so der Eindruck, dass selbstin der geschützten Arzt-Patienten-Beziehung der Staat stets mithöre.Rolle der Hausärzte stärken Hausärzte sollen in der Regel ersteAnsprechpartner für Patienten sein. Dafür hat sich der 122. DeutscheÄrztetag ausgesprochen. Die Ärzteschaft unterstütze alle Maßnahmen,die bei neu auftretenen gesundheitlichen Fragen den Hausarzt alsersten Ansprechpartner stärkten. Sie forderte den BÄK-Vorstand auf,dieses Anliegen dem Gesetzgeber gegenüber klar zu artikulieren undsich konstruktiv in die Diskussion einzubringen. Die freie Arztwahlsei ein hohes Gut. Diese werde gestärkt, wenn die vorhandenenRessourcen sinnvoll genutzt würden. Untergrenzen beim Pflegepersonaldürfen Patientenversorgung nicht gefährden Außerdem wies der Ärztetagauf den gravierenden Pflegekräftemangel in deutschen Krankenhäusernhin. So begrüßte er die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen,kritisierte aber die in der Verordnung verankertenSanktionsmechanismen. Diese lösten Bettenkürzungen an besonderesversorgungssensiblen Bereichen wie Intensivstationen aus, weil dasbenötigte Personal zur Zeit "schlichtweg nicht verfügbar" sei. DerDeutsche Ärztetag fordert deshalb eine Ausbildungsoffensive fürPflegekräfte, bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Vergütung.Einbindung von Fachdisziplinen in die Notfallversorgung Eineinterdisziplinäre Notaufnahme sollte nur in Kooperation mitbeteiligten Fachdisziplinen geführt werden. Das hat der 122. DeutscheÄrztetag klargestellt. "Die interdisziplinäre Notfallversorgung inNotaufnahmen, die die Fachdisziplin eng in die primäre Versorgungeinbindet, sichert eine hohe Versorgungsqualität für Patientinnen undPatienten", heißt es in dem Beschluss. Der vom G-BA geforderteTatbestand einer fachlich unabhängigen Leitung einer Notaufnahmewiderspreche nicht dem Prinzip, die Fachdisziplinen eng in dieVersorgung einzubinden. Missbrauch von Fernbehandlung verhindern Vordem Hintergrund der Zunahme fragwürdiger telemedizinischerAnwendungen beauftragte der Ärztetag den Vorstand derBundesärztekammer damit, die rechtlichen Möglichkeiten zurUnterbindung solcher Online-Anwendungen und der Sanktionierung derAnbieter zu prüfen. Hier sei eine "Goldgräberstimmung" mit Auswüchsenwie der Krankschreibung per Messenger-Dienst ausgebrochen. Dabeiwerde offensichtlich negiert, dass der 121. Deutsche Ärztetag imvergangenen Jahr das Fernbehandlungsverbot nicht komplett aufgehobenhat. Damals war beschlossen worden, dass Ärzte "im Einzelfall" ihnennoch unbekannte Patienten über Kommunikationsmedien beraten undbehandeln dürfen. Der Beschluss sei jedoch unter der Prämisseerfolgt, dass die Fernbehandlung ärztlich vertretbar sei und dieärztliche Sorgfalt gewahrt bleibe, unterstrichen die Abgeordneten.Die Möglichkeiten der Telemedizin dürfen selbstverständlich genutztwerden, könnten letzten Endes das bisherige Zusammenspiel von Arztund Patient nur ergänzen. Beruf der Medizinischen Fachangestelltenstärken und aufwerten Der Ärztetag hat zudem auf die große Bedeutungder qualifizierten Tätigkeit der Medizinischen Fachangestellten (MFA)hingewiesen. Um deren zunehmende Abwanderung aus dem Berufbeziehungsweise den Arztpraxen zu stoppen und auch künftig genugNachwuchs zu finden, sieht es der Ärztetag als dringend erforderlichan, die Attraktivität des Berufs und seine Stellung im Kontext derGesundheitsberufe zu stärken. Er begrüßte daher das von denLandesärztekammern angebotene breite Spektrum an strukturierten undzertifizierten Fortbildungen. Darüber hinaus sei für dieAttraktivität aber auch eine adäquate Vergütung unabdingbar. Um dieWettbewerbsfähigkeit der Arztpraxen als Arbeitgeber zu erhalten,müsse die Steigerung der Personalkosten vollständig durch dieKrankenkassen refinanziert werden.Etablierte ärztliche Bezeichnungen nicht für andere Berufeverwenden In Bezug auf das Gesetzgebungsverfahren zurAusbildungsregulierung zukünftiger akademischer Heilberufe forderteder Deutsche Ärztetag, darauf zu achten, dass von Ärzten getrageneTitel und Bezeichnungen nicht von anderen Heilberufen beanspruchtwerden. So seien beispielsweise auch Fachärzte für Frauenheilkundeund Geburtshilfe Geburtshelfer. Das müsse bei der Akademisierung desBerufs der Hebamme berücksichtigt werden. Keine parallelenVersorgungssysteme durch Akademisierung nichtärztlicher Heilberufe Ineinem weiteren Beschluss stellten die Ärztetags-Abgeordneten fest,dass die Akademisierung und Ausbildungsreform nicht-ärztlicherHeilberufe nicht zu parallelen Versorgungssystemen führen dürfe. Diebewährten Strukturen der sich ergänzenden Kooperation zwischen Ärztenund Angehörigen anderer Heilberufe dürften nicht aufgegeben werden."Eine Spaltung von Zuständigkeiten wird abgelehnt, nicht zuletzt ausGründen der Patientensicherheit", betonte das Ärzteparlament.DMP-Programmkosten refinanzieren Die im Entwurf für dasFaire-Kassenwahl-Gesetz vorgesehene Streichung der Kostenpauschalefür Disease-Management-Programme (DMP) im Rahmen desRisikostrukturausgleichs lehnte der Deutsche Ärztetag ab. Er warntevor Rückschritten bei der Behandlung von chronisch Kranken. Derzeitseien mehr als acht Millionen Versicherte in solchen Programmeneingeschrieben. "Ohne eine ausreichende Refinanzierung derProgrammkosten werden voraussichtlich die Krankenkassen an einerFortführung solcher Maßnahmen nicht interessiert sein",prognostizierte die Ärzteschaft. Sie begrüßte allerdings dasgrundsätzlich in dem Gesetz verfolgte Ansinnen, denRisikostrukturausgleich zu reformieren und das Organisationsrecht derGesetzlichen Krankenkassen anzupassen. BundeseinheitlichenMedikationsplan überarbeiten Der Deutsche Ärztetag hat sich dafürausgesprochen, den bundeseinheitlichen Medikationsplan über ambulantePraxen hinaus auch in den EDV-Systemen der Krankenpflege, derPflegeheime und der Krankenhäuser als Standard zu etablieren. Damitkönne die Schnittstellenkommunikation leichter, effizienter undsicherer werden. Anzustreben sei ein verlässlicher und erprobterStandard. "Ein solch optimierter bundeseinheitlicher Medikationsplan,der auch in die angrenzenden Behandlungs- und Pflegesektoren reicht,macht Pharmakotherapie sicherer und senkt den bürokratischenAufwand", heißt es in dem Beschluss. Für faire Finanzierungzusätzlicher Arztstellen Das Terminservice- und Versorgungsgesetzsieht eine Anpassung der Bedarfsplanung noch in diesem Jahr vor. Daswird voraussichtlich zur Neuschaffung zusätzlicher Arztsitze vorallem im hausärztlichen Versorgungsbereich führen. Der 122. DeutscheÄrztetag forderte das Bundesgesundheitsministerium dazu auf, für einefaire Finanzierung dieser Arztsitze mit zusätzlichen Geldern durchdie Krankenkassen zu sorgen. Medizinischer Einsatz von Cannabis aufwissenschaftlich gesicherter Grundlage In einem weiteren Beschlussforderte der Ärztetag die Bundesregierung dazu auf, einForschungsprogramm zum medizinischen Nutzen verordnungsfähigerCannabis-Arzneien und -Blüten aufzulegen. Die Studie "Cannabis:Potential und Risiken" habe aufgezeigt, dass der wissenschaftlicheKenntnisstand zu Wirkungen und Nebenwirkungen der in derCannabispflanze enthaltenen Cannabinoide weiterhin völligunzureichend sei. Diese sollten jedoch vor einem breiteren Einsatzim Sinne einer verantwortungsvollen medizinischen Versorgung zunächsthinreichend erforscht werden. Substitution in JustizvollzugsanstaltenAußerdem forderte die Ärzteschaft den Gesetzgeber auf, in derBetäubungsmittel-Verschreibungsverordnung einen Passus speziell fürJustizvollzugsanstalten aufzunehmen, der die Delegation der Ausgabevon Substitutionsmitteln auch an Justizvollzugsbeamte erlaubt.Aufgrund der Vielzahl, der in den Anstalten substituierendenPatienten und dem nur eingeschränkt zur Verfügung stehenden Personal,wäre hier eine Ausnahme zwingend erforderlich. Kippe aus, wenn Kindan Bord Der 122. Deutsche Ärztetag hat den Gesetzgeber aufgefordert,ein Rauchverbot in Autos, in denen gleichzeitig Kinder undJugendliche mitfahren, gesetzlich festzulegen. Die gesundheitlicheBelastung von Minderjährigen sei bei der Mitfahrt in einem Auto, indem geraucht wird, besonders hoch. Die Minderjährigen bedürften einesbesonderen Schutzes. Kinderrechte gehören ins Grundgesetz ZurFörderung der Kindergesundheit unterstützt der 122. Deutsche Ärztetag2019 die Initiative "Kinderrechte ins Grundgesetz!" desAktionsbündnisses Kinderrechte, einem Zusammenschluss von über 50zivilen Organisationen in Deutschland, und begrüßt das Vorhaben derRegierungskoalition, eine entsprechende Grundgesetzänderungeinzubringen. Über die Ausgestaltung einer Grundgesetzänderung berätderzeit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die am 06.06.2018 das ersteMal getagt hat. 