122. Deutscher Ärztetag / Mehr Studienplätze in der Humanmedizin schaffen

Berlin (ots) - Der 122. Deutsche Ärztetag in Münster hat Bund undLänder aufgefordert, die Zahl der Medizinstudienplätze deutlich zuerhöhen. "Die Versorgung der immer älter und kränker werdendenBevölkerung braucht dringend mehr Ärztinnen und Ärzte. Nur wenigeärztliche Aufgaben können delegiert werden", stellten dieAbgeordneten des Ärztetages klar. Bereits am Dienstag hatte derÄrztetag in einem Grundsatzbeschluss gefordert, dass die Bundesländerdie finanziellen Mittel für eine Erhöhung der Zahl der Studienplätzein der Humanmedizin um bundesweit mindestens zehn Prozentbereitstellen.Ferner müsse die Bundesregierung bei der Umsetzung des sogenanntenMasterplans Medizinstudium 2020 dafür Sorge tragen, dass diebeabsichtigte Schwerpunktsetzung auf Praxisnähe undPatientenorientierung in der Ausbildung nicht zu einer weiterenVerschärfung der Arbeitsverdichtung für Ärztinnen und Ärzte anUniversitätskliniken führt.In einem weiteren Beschluss forderten die Abgeordneten desÄrztetages eine obligatorische und bundesweit einheitliche,angemessene Aufwandsentschädigung für Studierende im PraktischenJahr. Zudem soll nach dem Willen des Ärztetages im Medizinstudium dieDigitalisierung eine stärkere Rolle spielen