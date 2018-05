121. Deutscher Ärztetag fordert mehr Medizinstudienplätze

Berlin (ots) - Erfurt, 11.05.2018 - Die Abgeordneten des 121.Deutschen Ärztetages haben heute in Erfurt eine schnelle Reform desMedizinstudiums angemahnt. Vor dem Hintergrund des grassierendenÄrztemangels forderten sie die Bundesländer auf, die finanziellenMittel für eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze in derHumanmedizin um bundesweit mindestens zehn Prozent bereitzustellen.Seit der Wiedervereinigung habe die Zahl der Medizinstudienplätzegravierend abgenommen. "Die Versorgung der immer älter und kränkerwerdenden Bevölkerung braucht dringend mehr Ärztinnen und Ärzte", soder Ärztetag.Weiteren Änderungsbedarf sehen die Abgeordneten bei denAuswahlverfahren zum Medizinstudium. So forderte der Ärztetag Bundund Länder auf, bei der nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vonAnfang des Jahres notwendigen Neuregelung der Zulassung zumMedizinstudium die berufliche Vorprägung der Bewerber besonders inden Blick zu nehmen. Es sollte ein bundesweit einheitliches Verfahreneingeführt werden, in das die Abiturnote sowie die Ergebnisse eineseinheitlichen schriftlichen Tests und eines standardisiertenAssesmentverfahrens zu je einem Drittel einfließen. Neben Abschlüssenin medizinischen Fachberufen sei auch eine mindestens einjährigePflegezeit in Anstellung unter den Bedingungen des Tarifvertrages fürPflegepersonal als Vorbereitung auf das Medizinstudium anzuerkennen.In einer weiteren Entschließung forderte der Ärztetag dasBundesgesundheitsministerium (BMG) auf, die Qualität des PraktischenJahres (PJ) durch eine hochwertige praktische Lehre mittelszusätzlichen für die Lehre freigestellten ärztlichen Personals anjedem akademischen Lehrkrankenhaus einschließlich derUniversitätsklinika zu verbessern. Die Arbeits- und Lernbedingungenim PJ müssten verbessert werden. Der Anspruch auf eineAufwandsentschädigung im PJ solle in der ärztlichenApprobationsordnung verankert werden.Die 250 Abgeordneten des Deutschen Ärztetages befassen sich bisFreitag mit gesundheits-, berufs- und sozialpolitischen Themen.Folgen Sie der Bundesärztekammer und dem Deutschen Ärztetag unter#daet2018 auch auf Twitter und halten Sie sich über die Diskussionenauf dem Laufenden. Druckfähige Fotos von der Eröffnungsveranstaltungdes Deutschen Ärztetages stehen unter www.aerzteblatt.de/bildservicezum kostenlosen Download zur Verfügung.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell