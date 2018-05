121. Deutscher Ärztetag: Zusammenfassung I / #Standards gegen Cyber-Angriffe #Arztgesundheit schützen #Arbeitsmedizin stärken

Berlin (ots) - Erfurt, 11.05.2018 - "Beim Schutz vorCyber-Angriffen darf es keine zwei Klassen von Krankenhäusern geben",stellt der 121. Deutsche Ärztetag in einer weiteren Entschließungfest. Hochsensible krankheitsbezogene Patientendaten seien überallgleichermaßen gut vor Fremdzugriffen zu schützen. Die IT-Sicherheitin Krankenhäusern dürfe keine Kostenfrage sein. Gerade im Zuge derdigitalen Modernisierung sei sie eine Notwendigkeit. Die vomBundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gefordertenMindeststandards müssten in der gesamten vollstationärenmedizinischen Versorgung zur Anwendung kommen.Keine Verordnungssteuerung durch das AISDas Arztinformationssystem (AIS) darf nach Auffassung des 121.Deutschen Ärztetags ausschließlich dazu dienen, die Qualität derArzneimittelversorgung sicherzustellen - und zwar durch mehrTransparenz beim Zusatznutzen von Arzneimitteln. Dafür sollegewährleistet werden, dass nur unabhängige, verständliche undübersichtliche Informationen zur Nutzenbewertung neuer Arzneimittelabgebildet würden. Die Gestaltung des AIS müsse eine Zweckentfremdungals Instrument zur Verordnungssteuerung unterbinden.Schutz der ArztgesundheitGleichzeitig stellten die Abgeordneten klar, dass die Bedingungenbei der Ausübung des Arztberufs in allen Sektoren und ärztlichenBerufsfeldern so gestaltet sein müssten, dass eine Gefährdung derkörperlichen und seelischen Gesundheit minimiert werde.Bereitschafts- und Notdienste im stationären und ambulanten Sektorseien so anzulegen, dass ausreichende zusammenhängende Ruhezeitenermöglicht würden. Die Honorarsysteme müssten so gestaltet werden,dass bei einer dem allgemeinen Arbeitsleben entsprechendenJahresarbeitszeit ein auskömmliches und leistungsadäquates Honorarerwirtschaftet werden könne. Dabei sei auch der Zeitaufwand fürBürokratie, Verwaltung oder Betriebsführung zu berücksichtigen.Ärztliche Kompetenzen im Arbeitsschutz stärkenDer 121. Deutsche Ärztetag 2018 fordert alle zuständigenAkteurinnen und Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf,die ärztlichen Kompetenzen im Arbeitsschutz uneingeschränkt zustärken. Entschieden sei allen Versuchen entgegenzutreten,arbeitsmedizinische Leistungen und betriebsärztliche Tätigkeitendurch andere Berufsgruppen zu substituieren. Neue Arbeitsformen undtechnologischer Fortschritt erforderten es, dass geradeArbeitsmediziner und Betriebsärzte frühzeitig gesundheitliche Risikenfür die Beschäftigten erkennen könnten.Der Ärztetag begründete seine Forderung damit, dass aktuell vordem Hintergrund der Evaluation der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung Konzepte zur Öffnung der betrieblichen Betreuungdurch Betriebsärzte für andere Professionen diskutiert werden. Sogebe es Überlegungen, die Grundbetreuung mit dem bisher vorgesehenenMindestanteil von 0,2 Stunden pro Jahr und Beschäftigtem zurDisposition zu stellen. "Damit hätten die Beschäftigten im Rahmen desArbeitsschutzes kaum noch Zugang zu einer ärztlich fundiertenBetreuung", warnt der Ärztetag.Die 250 Abgeordneten des Deutschen Ärztetages befassen sich bisFreitag mit gesundheits-, berufs- und sozialpolitischen Themen.Folgen Sie der Bundesärztekammer und dem Deutschen Ärztetag unter#daet2018 auch auf Twitter und halten Sie sich über die Diskussionenauf dem Laufenden.Druckfähige Fotos von der Eröffnungsveranstaltung des DeutschenÄrztetages stehen unter www.aerzteblatt.de/bildservice zumkostenlosen Download zur Verfügung.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell