121. Deutscher Ärztetag Schwangerschaftsabbruch: Werbeverbot beibehalten, Beratungs- und Hilfsangebote stärken

Berlin (ots) - Erfurt, 12.05.2018 - Der 121. Deutsche Ärztetag2018 hat eine Stärkung der neutralen Information, der individuellenBeratung und der Hilfeleistung für Frauen in Konfliktsituationengefordert. Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Kliniken benötigtenRahmenbedingungen, die es ihnen ermöglichen, sich Zeit für dieindividuelle Beratung ratsuchender Frauen zu nehmen, heißt es in dermit der großer Mehrheit angenommen Entschließung. Darüber hinausseien die in Deutschland entwickelten Strukturen mit qualifiziertenBeratungsstellen und Hilfsangeboten weiter zu fördern und woerforderlich auszubauen. Der Entscheidung der Frau über den Abbruchmüsse eine ergebnisoffene und unabhängige Beratung vorausgehen, dievon geeigneten Hilfsangeboten begleitet werde, so der Ärztetag. DieBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt imInternet umfangreiche Informationen zum ThemaSchwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch bereit undvermittelt über eine Datenbank mit regionaler Suchfunktion zu denanerkannten Beratungsstellen. Diese Angebote seien kontinuierlichweiterzuentwickeln und noch stärker bekannt zu machen, forderten dieAbgeordneten. Die anerkannten Beratungsstellen seien zu verpflichten,jede Frau, die sich nach der ergebnisoffenen Beratung für einenSchwangerschaftsabbruch entscheidet, auch darüber zu informieren,welche Ärztinnen und Ärzte in erreichbarer NäheSchwangerschaftsabbrüche durchführen. Dazu gehöre auch dieErläuterung, mit welchen Verfahren der Schwangerschaftsabbruch beidiesen Ärztinnen und Ärzten erfolgen kann. Der Ärztetag wies daraufhin, dass der Entscheidung der Frau über den Abbruch die gesetzlichvorgeschriebene, ergebnisoffene und neutrale Beratung durch eineanerkannte Beratungsstelle vorausgehen muss. Dazu sei imSchwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) vorzugeben, dass einer Frau,die sich nach der Beratung für einen Schwangerschaftsabbruchentscheidet, eine Auflistung der für sie erreichbaren Ärztinnen undÄrzte zur Verfügung gestellt wird, die Schwangerschaftsabbrüchedurchführen. Gemäß § 5 des SchKG haben die Länder ein ausreichendesplurales Angebot wohnortnaher Beratungsstellen sicherzustellen. Dieflächendeckende Bereitstellung qualifizierter Beratungs-, aber auchHilfsangebote für Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen seiKennzeichen einer humanen Gesellschaft, so der Ärztetag. Dazu gehöreeine gute personelle wie finanzielle Ausstattung dieser Angebote. DerDeutsche Ärztetag hat sich gegen eine Streichung oder Einschränkungdes in § 219a kodifizierten Werbeverbotes für Abtreibungenausgesprochen, mahnt aber maßvolle Änderungen an, damitsichergestellt wird, dass Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb diesesRahmens über ihre Bereitschaft informieren, gesetzlich zulässigeSchwangerschaftsabbrüche durchzuführen, nicht bestraft werden. Beiallen Überlegungen zu Änderungen an den gesetzlichen Vorgaben zumSchwangerschaftsabbruch, auch zum Werbeverbot nach § 219a StGB, mussder besondere Charakter des Schwangerschaftsabbruches berücksichtigtwerden.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell