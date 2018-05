121. Deutscher Ärztetag / Deutscher Ärztetag fordert Gesundheitserziehung in den Schulen

Berlin (ots) - Erfurt, 11.05.2018 - Der 121. Deutsche Ärztetag hateine Reihe von Entschließungen verabschiedet, die auf eine bessereGesundheitsprävention abzielen. So werden die Bundesländeraufgefordert, im Schulunterricht Gesundheitserziehung in den Lehrplanaufzunehmen.Der Ärztetag stellte mit Besorgnis fest, dass weiterhin 15,4Prozent der Kinder übergewichtig und allein 5,9 Prozent adipös sind.Er forderte daher die Bundesregierung auf, geeignete gesetzgeberischeMaßnahmen der Besteuerung und Lebensmittelkennzeichnung zu ergreifen,um den Verzehr ungesunder Lebensmittel, insbesondere durch Kinder undJugendliche, zu reduzieren.Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) könne eine 20-prozentigePreiserhöhung auf zuckerhaltige Getränke zu einer 20-prozentigenKonsumreduktion führen. Bereits die Ankündigung einer gestuftenZuckersteuer habe in Großbritannien zu einer Reduktion desZuckergehalts in den Rezepturen verschiedener Softdrink-Herstellergeführt. Am wirksamsten sei die Kombination unterschiedlicherkonsumbezogener Maßnahmen in einem Policy-Mix, so der Ärztetag. Zudemplädierte das Ärzteparlament für eine sogenannte Ampel(Lebensmittelkennzeichnung) auf Lebensmittelverpackungen.Nährwertangaben müssten klar und verständlich sein - und zwar aufeinen Blick. Eine Ampelkennzeichnung auf Lebensmittelverpackungenkönne für jeden leicht und verständlich den Gehalt angesundheits-relevanten Nährstoffen signalisieren, wie z. B. anFetten, gesättigten Fettsäuren, Zucker.Darüber hinaus hat der 121. Deutsche Ärztetag einen nationalenDiabetesplan für Deutschland gefordert, um eine systematischeStrategie für die Verbesserung von Prävention, Therapie und Forschungzu Diabetes zu entwickeln. "Nur eine umfassende bundesweite Strategiebildet eine adäquate Reaktion auf die immer weiter ansteigendePrävalenz des Diabetes, die immer noch zu hohe Dunkelziffer an nichtdiagnostizierten Fällen, die notwendigen Verbesserungen an denSchnittstellen der Versorgungsstrukturen sowie die steigendenBehandlungskosten", heißt es in der Entschließung. Diediabetologische Versorgung an den Schnittstellen zwischenhausärztlicher, fachärztlicher, stationärer und rehabilitativerVersorgung sollte auf der Basis eines Kriterienkatalogs erfolgen.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell