121. Deutscher Ärztetag Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Störungen stärker in den Blick nehmen

Berlin (ots) - Erfurt, 09.05.2018 - Psychische undpsychosomatische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen,somatoforme Störungen, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit zählenzu den häufigsten, aber hinsichtlich ihrer individuellen undgesellschaftlichen Bedeutung zumeist unterschätzten Erkrankungen. Siewerden immer mehr zu einer Herausforderung für dieGesundheitsversorgung. Etwa ein Drittel der Bevölkerung ist jedesJahr von ihnen betroffen - unabhängig von Alter oder sozialem Status.Dabei verursachen psychische Erkrankungen immenses menschliches Leidund auch erhebliche volkswirtschaftliche Kosten. Darauf verwiesenheute Referenten und Abgeordnete des 121. Deutschen Ärztetages inErfurt. In einer Entschließung forderte das Ärzteparlament denGesetzgeber sowie die Institutionen der Selbstverwaltung imGesundheitswesen auf, sich stärker für die besonderen Bedürfnisse undInteressen von Menschen mit psychischen und psychosomatischenErkrankungen einzusetzen.In Deutschland wird die psychotherapeutische Versorgung sowohl vonärztlichen als auch von psychologischen Psychotherapeuten sowie vonKinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit den ihnen jeweilseigenen Qualifikationen getragen. Für die ärztliche Psychotherapiekönnen Patienten auf ein sehr breit gestuftes Angebot zurückgreifen,das von der psychosomatischen Grundversorgung durch Haus- undFachärzte bis hin zur fachärztlichen psychiatrischen,psychosomatischen und psychotherapeutischen Versorgung reicht. DieAbgeordneten hoben in der Aussprache unter anderem die Kompetenz derspezifisch ärztlichen Form der Behandlung psychisch Kranker hervor.Sie liege vor allem darin, ein individuelles, somatische wiepsychische Aspekte integrierendes Gesamtkonzept für den einzelnenPatienten anbieten zu können. Dies sei umso wichtiger, da psychischeErkrankungen häufig mit behandlungsbedürftigen somatischenErkrankungen einhergehen und sich beide wechselseitig sogar nochverstärken können.Vor diesem Hintergrund warnte der Deutsche Ärztetag davor, dasbestehende Versorgungsmodell mit ärztlichen und nicht ärztlichenAngeboten im Rahmen der Novellierung des Psychotherapeutengesetzesaufzuspalten. Notwendig sei auch die Weiterentwicklung desstationären Vergütungssystems in den Bereichen Psychiatrie,psychosomatische Medizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie einedifferenzierte und leistungsgerechte Erfassung und Finanzierung auchder ambulanten fachärztlichen Leistungen in diesen Bereichen. DerÄrztetag sprach sich zudem für eine differenzierte, eigenständigeBedarfsplanung im ambulanten Bereich für die Fachgebiete Neurologie,Psychiatrie, Psychosomatische Medizin sowie Kinder- undJugendpsychiatrie aus.Um Stigmatisierung entgegenzuwirken, forderte der DeutscheÄrztetag die Bundesregierung sowie die Landesregierungen auf,Gesetzesvorhaben zu stoppen, die eine gesonderte Speicherung derDaten psychisch Kranker zum Inhalt haben.Auf dem Deutschen Ärztetag wurde in drei Referaten dieVersorgungssituation insbesondere erwachsener Patientinnen undPatienten sektorenübergreifend aus psychosomatischer, hausärztlicherund psychiatrischer Perspektive dargestellt. Im ersten Vortrag legteProf. Dr. Stephan Zipfel, Ärztlicher Direktor der MedizinischenKlinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die besonderegesamtgesellschaftliche Bedeutung der Versorgung psychischerStörungen dar. Prof. Dr. Jochen Gensichen, Leiter des Instituts fürAllgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät derLudwig-Maximilians-Universität München, ging auf die Betreuung vonMenschen mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen in derhausärztlichen Versorgung ein. Gerade Depression, Angst- undPanikstörungen sowie somatoforme Störungen wiesen eine hohe Prävalenzin der Hausarztpraxis auf. Auf die Schnittstellen zwischen denVersorgungsbereichen sowie auf die interdisziplinäre Zusammenarbeitin sektorenübergreifenden, integrativen Versorgungsmodellen ging Dr.Iris Hauth, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik fürPsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Alexianer St.Joseph Krankenhauses Berlin Weißensee, ein. Die Präsentationen derReferenten können im Internet unter http://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/121-deutscher-aerztetag-2018/referate/ abgerufen werden.Die 250 Abgeordneten des Deutschen Ärztetages befassen sich bisFreitag mit gesundheits-, berufs- und sozialpolitischen Themen.Folgen Sie der Bundesärztekammer und dem Deutschen Ärztetag unter#daet2018 auch auf Twitter und halten Sie sich über die Diskussionenauf dem Laufenden.Druckfähige Fotos von der Eröffnungsveranstaltung des DeutschenÄrztetages stehen unter www.aerzteblatt.de/bildservice zumkostenlosen Download zur Verfügung.