121. Deutscher Ärztetag / Ärztetag beschließt neue Weiterbildungsordnung für Ärzte

Berlin (ots) - Erfurt, 11.05.2018 - Der 121. Deutsche Ärztetag2018 hat mit großer Mehrheit die Gesamtnovelle der(Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO) beschlossen. Die MWBO ist dieVorlage für die rechtlich verbindlichen Weiterbildungsordnungen derLandesärztekammern. Ziel der Gesamt-Novelle ist einekompetenzbasierte Weiterbildung zur Verbesserung derWeiterbildungsqualität. "Inhalte statt Zeiten", so brachte Dr. FranzBartmann die wesentliche Neuerung der Weiterbildungsreform auf denPunkt. "Die Kernfrage lautet nicht mehr, wie oft und in welcher Zeitwurden Inhalte erbracht, sondern wie und in welcher Form werdenKenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben", sagte derVorsitzende der Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer (BÄK).Die erworbenen Kompetenzen werden künftig in vier Kategorienbescheinigt: Inhalte, die der Weiterzubildende zu beschreiben hat;Inhalte, die er systematisch einordnen und erklären soll, sowieFertigkeiten, die er unter Supervision und solche, die erselbstverantwortlich durchführt. Zur Abstimmung standen die Präambel,die Ziel und Zweck der ärztlichen Weiterbildung definiert, sowie derParagrafenteil, der die rechtlichen Vorgaben der Weiterbildungbeschreibt. Außerdem haben die Abgeordneten über die AllgemeinenInhalte der Weiterbildung entschieden, also die übergreifendenKompetenzen, die jeder Arzt erwerben muss - wenn auch inunterschiedlicher Ausprägung je nach Fachgebiet. In den AllgemeinenInhalten werden die ärztlichen Haltungen und Rollen näherbeschrieben, wie ärztliche Gesprächsführung, Managementaufgaben,interkollegiale und interprofessionelle Zusammenarbeit; insgesamtwird ein großer Wert auf patientenbezogene Tätigkeiten gelegt. DerÄrztetag hat darüber hinaus über den sogenannten Kopfteil derZusatz-Weiterbildungen der MWBO abgestimmt. Die Delegierten habenu.a. entschieden, welche Zusatz-Bezeichnungen zukünftig Teil derärztlichen Weiterbildung werden. Außerdem wurden die Voraussetzungenund Mindestzeiten für deren Erwerb festgelegt werden. Nichtentschieden hat der Ärztetag hingegen über die Inhalte derZusatz-Weiterbildungen. Diese soll der BÄK-Vorstand auf der Grundlagedessen beschließen, was die Weiterbildungsgremien der BÄK in engerAbstimmung mit den Fachgesellschaften und Berufsverbänden sowie denLandesärztekammern erarbeiten. Mit den Weiterbildungsinhalten derFachgebiete war der Ärztetag im vergangenen Jahr ebenso verfahren.Der Ärztetag begrüßte die Einführung eines elektronischen Logbuchs(eLogbuch) und hat Anforderungen an die Konzeptentwicklungeinschließlich der technischen Spezifikationen sowie der rechtlichenund finanziellen Folgen für die Landesärztekammern gestellt. UnterBeibehalt der Bundeseinheitlichkeit sollen die technischenMöglichkeiten auch erlauben, dass das eLogbuch einzelne Abweichungenin den Landesärztekammern erlaubt.Mit dem Beschluss des 121. Deutschen Ärztetags 2018 in Erfurt hateine Weiterbildungsreform ihren Abschluss gefunden, die 2012 inNürnberg begann. Damals erteilte der Ärztetag denWeiterbildungsgremien der BÄK den Auftrag, eine kompetenzbasierteMWBO zu entwickeln. Einen Meilenstein auf der Zielgeraden zurVerabschiedung der Novelle hatte der 120. Deutsche Ärztetag imMai 2017 erreicht, indem er für den Kernbereich der neuen MWBO- die Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen - , die Titel,Gebietsdefinitionen und Weiterbildungszeiten beschlossen hat.Nachfolgend wurden die Weiterbildungsinhalte im Konvergenzverfahrenmit den Landesärztekammern abgestimmt.Dieses Ergebnis des Deutschen Ärztetags belegt die besondereWertschätzung des intensiven Einsatzes von Dr. Bartmann alsVorsitzender der Weiterbildungsgremien der BÄK.