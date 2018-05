121. Deutscher Ärztetag / Ärzteschaft fordert Trendwende im stationären Sektor

Berlin (ots) - Erfurt, 11.05.2018 - Der 121. Deutsche Ärztetag hatdie mit dem aktuellen Koalitionsvertrag beschlossene vollständigeTarifrefinanzierung bei Pflegekräften begrüßt. Gleichzeitig forderteer mit Nachdruck, Ärztinnen und Ärzte sowie das übrige medizinischePersonal ebenso mit in die Regelung einzubeziehen. Aufwendungen fürdie Vorhaltefunktion sowie die Personalrekrutierung undPersonalentwicklung müssten umfassend berücksichtigt werden. Nurdadurch könne "eine klare Trendwende von einer verfehltenÖkonomisierung hin zu einer am medizinischen, pflegerischen undmenschlichen Bedarf ausgerichteten Modernisierung erreicht werden",stellten die Abgeordneten klar.An die Bundesregierung und die Bundesländer erging der Appell, dieKrankenhausstrukturen zukunfts- und versorgungsorientiertweiterzuentwickeln. Dies erfordere ausreichendes und qualifiziertesPersonal, eine sektorenübergreifende Versorgungsplanung unterBerücksichtigung regionaler Strukturen sowie die Sicherstellung vonmedizinischer Kompetenz in der Fläche. Notwendig seien deutlicherhöhte Investitionen für Umstrukturierungen, neue Technologien undDigitalisierung. Dazu müssten die Bundesländer dringend ihrenInvestitionsverpflichtungen nachkommen. Für die Implementierung neuerTechnologien sei der zusätzliche Einsatz von Bundesmitteln nötig.Zudem sei eine Abschaffung des DRG-Systems notwendig. "Der Versuch,mittels finanzieller Anreize und Elemente des Wettbewerbs zu einerbesseren und effizienteren gesundheitlichen Versorgung derBevölkerung zu gelangen, ist gescheitert", stellen dieÄrztetags-Abgeordneten fest. Die Alternative zu Konkurrenzdenken undWettbewerb sei die sektorenübergreifende Kooperation, die sich amNutzen für die Bevölkerung orientiert.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell