120 Jahre Renault: Eine französische Erfolgsgeschichte

Brühl (ots) - Der französische Automobilhersteller Renault feiertin diesem Jahr sein 120-jähriges Jubiläum. Im Dezember 1898 rolltedas erste Fahrzeug der Marke auf die Straße - der Beginn für zwölfJahrzehnte Automobilhistorie voller wegweisender Ideen undinnovativer Fahrzeugkonzepte. Heute umfasst der Renault Konzernmehrere Marken, produziert an 36 Fertigungsstandorten, vertreibtseine Fahrzeuge über 12.000 Händlerbetriebe und Verkaufsstützpunktein 127 Ländern und beschäftigt mehr als 120.000 Mitarbeiter. DieRenault-Nissan Allianz zählt mit Mitsubishi zu den größten globalagierenden Automobilgruppen.Renault entwickelte das erste Automobil mit kettenlosemDirektantrieb und etablierte mit Modellen wie dem Renault 4, derersten Großraumlimousine Espace oder dem ersten Kompaktvan Scénicvöllig neue Fahrzeugklassen. Als erster Großserienhersteller miteiner rein elektrischen Modellpalette gehört Renault zu denWegbereitern einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Mobilität.Bereits in den Anfangsjahren startete Renault mit dem Exportseiner Fahrzeuge, unter anderem auch nach Deutschland, wo 1907 inBerlin die "Renault Frères Automobil Aktiengesellschaft" gegründetwurde. Mit dem erfolgreichen Engagement jenseits der Grenzen desfranzösischen Heimatmarktes legte Renault den Grundstein für diefortschreitende Internationalisierung der Marke.Nach der Privatisierung im Jahr 1996 verstärkte Renault seininternationales Engagement. Einen wesentlichen Schritt markierte die1999 geschlossene Allianz mit Nissan, die neben Nutzung von Synergienauch die gegenseitige Unterstützung bei der Erschließunginternationaler Märkte ermöglicht. Weitere Schritte in RichtungGlobalisierung waren die Übernahme des rumänischen Herstellers Dacia,ebenfalls im Jahr 1999, sowie die Gründung der Renault Samsung Motorsin Korea im Jahr 2000. Im Rahmen seiner strategischen Partnerschaftmit AVTOVAZ trägt Renault außerdem seit 2008 entscheidend zurErneuerung der Lada Modellpalette bei. Im April 2010 unterzeichnetendie Renault-Nissan Allianz und die Daimler AG eine weitreichendestrategische Kooperation. Ende 2013 vereinbarten Renault und derchinesische Automobilhersteller Dongfeng Motor ihre Zusammenarbeit.Seit 2016 zählt Mitsubishi Motors zur Renault-Nissan Allianz.Pressekontakt:Caroline Engelhardt, Unternehmenskommunikation02232/73-9270caroline.engelhardt@renault.dewww.renault-presse.deOriginal-Content von: Renault Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell