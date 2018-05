120.000 feiern 10. Geburtstag des SWR Sommerfestivals in Stuttgart bei fast durchgängigem Sonnenschein (FOTO)

SWR (ots) -Das Wetter zeigte sich von Anfang an dem SWR Sommerfestival 2018zugewandt. Darüber freuten sich vom 18. bis 21. Mai nicht nur dieVeranstalter von Südwestrundfunk und Land Baden-Württemberg, sondernauch die 120.000 Besucherinnen und Besucher, die bis zum heutigenMontagnachmittag, 21. Mai, bei der besucherstärksten Veranstaltungdes SWR vorbei schauten. Tagsüber flanierten mehr als 100.000 überdie Festivalmeile. Die Abendveranstaltungen auf der großenFestivalbühne vor dem Neuen Schloss waren mit 15.000 bestens besucht.Mit einem großen SWR3 Konzert und den Singer-Songwritern JohannesOerding und Nico Santos sowie der österreichischen Sängerin ChristinaStürmer verabschiedet sich das SWR Sommerfestival 2018 am heutigenMontagabend (21. Mai). Ein Teil der Einnahmen des SWR3 Konzerts kommtder Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bankzugute. Zum SWR3 Konzert am Abend werden nochmals rund 4.000 Gästeerwartet.Drei runde Geburtstage und eine kostenlose SWR4 Dankeschön PartyNicht nur das SWR Sommerfestival feierte die Zehn - auch "SWR1 Pop &Poesie in Concert" und der Stuttgarter Tatort können dieses Jahr aufihren zehnten Geburtstag anstoßen. Zum runden Geburtstag gab es auchfür die Gäste ein Geschenk - die SWR4 Dankeschön-Party mit "AbbaFever" und der "Spider Murphy Gang". Mit der Unterstützung des LandesBaden-Württemberg war der Eintritt zur Abendveranstaltung amPfingstsonntag frei.Tatort-Kommissare fühlen sich Stuttgart verbunden Die SWR TatortPremiere ist seit vielen Festivaljahren fester Bestandteil desProgramms auf dem Schlossplatz und nicht nur für die Gäste einLieblingstermin im Jahreskalender. Auch die beiden Schauspieler undTatort-Kommissare Richy Müller und Felix Klare fühlen sich dem SWRSommerfestival verbunden, genauso, wie Stuttgart selbst. Überwältigtvom Zuspruch sagte Klare am Freitag, 18. Mai: " Es ist immer wiederein unglaubliches Gefühl, hier zu sein!". Und Müller schwärmte: "Ichwerde hier immer sehr herzlich aufgenommen, wenn man mich ansprichtauf der Straße - immer mit Aufregung und Freude. So was tut einfachnur gut. Und wenn man dann noch anständig antwortet und vielleichtnoch ein Selfie macht, dann gehen die Leute mit einem Lächeln nachHause, das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man die Leute mit Freudeentlässt." Der neueste Fall von Lannert und Bootz "Der Mann, derlügt", ist im Herbst für alle im Ersten zu sehen, ein genauerSendetermin steht noch nicht fest.Tatort Kommissar aus München ist "SWR1 Pop & Poesie in Concert"verbunden Matthias Holtmann, Radiolegende und Erfinder von "SWR1 Pop& Poesie in Concert" hatte zum zehnten Geburtstag derVeranstaltungsreihe einen Special Guest eingeladen. Für eineverdeckte Ermittlung kommt er nicht mehr infrage. Dafür ist derTatort-Kommissar aus München viel zu bekannt. Aber egal, ob beimTatort oder als Musiker - Miroslav Nemec ist immer mit vollem Einsatzdabei. Bei "SWR1 Pop & Poesie in Concert" griff er mit demmusikalischen Leiter Peter Grabinger in die Klaviertasten, rezitierteund sang. Auf dem "Best of" Programm zum Geburtstag standen u.a.Klassiker wie "Music", "Hotel California", "Proud Mary" oder "HellsBells". Mit "Bohemian Rhapsody" und "Smoke on the water"verabschiedete sich das zwölfköpfige Ensemble."Unsere Feuerwehr ist einfach grandios!" Der SWR und das Landwollten zum zehnten Geburtstag unbedingt auch eine soziale Aktion inden Mittelpunkt stellen und hoben deshalb die Helden des Alltagseinen Festivaltag lang auf die Bühne und ins Bewusstsein, ganz zuminformativen Vergnügen der Besucher. Denn die Feuerwehr (Freiwillige,Berufs- und Werksfeuerwehr) rückten mit 16 Fahrzeugen an. Von derLöschkutsche bis zum modernsten Einsatzwagen war alles dabei. Diealles überragende Attraktion war das Drehleitersteigen in luftige 30Meter Höhe. Der oberste Dienstherr der Feuerwehr, InnenministerThomas Strobl und SWR Landessenderdirektorin Stefanie Schneiderzählten auch zu den Gästen. "Unsere Feuerwehr in Baden-Württembergist einfach grandios. Ich finde es auch sehr schön, dass der SWR dieFeuerwehr zum Leitthema macht. Das ist eine Wertschätzung für die150.000 Feuerwehrfrauen und -männer im Land.", lobte Strobl dieAktion. Stefanie Schneider betonte: Es ist ganz wichtig, dass man aufdie Leute schaut, die etwas für die Gemeinschaft tun. Denn dasehrenamtliche Engagement und das Dasein für andere hält unsereGesellschaft zusammen." Tagsüber galt das Dankeschön der Feuerwehr,abends allen Besucherinnen und Besuchern mit der SWR4 DankeschönParty.Baden-Württemberg präsentiert sich mit den Heimattagen und BurundiAm Stand des Landesmarketings Baden-Württemberg testeteninteressierte Besucher ihr Wissen beim großen Baden-Württemberg-Quizund lernten das Partnerland Burundi kennen. So konnten sich dieBesucher dem Ostafrikanischen Land mit einem Wissensquiz nähern odermit einer fair gehandelten Tasse Kaffee. Die Gastgeberstädte derHeimattage 2018 und 2019 präsentierten sich als attraktive Urlaubs-und Freizeitstädte: 2019 richtet Winnenden die HeimattageBaden-Württemberg aus Waldkirch dieses Jahr.SWR BackstageDas SWR Sommerfestival war vom ersten Jahr an mehr als nur eineShowbühne. Die Idee war es immer den Hörerinnen und Hörern, denZuschauerinnen und Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen zugewähren. Zu zeigen, wie Sendungen gemacht werden, Beiträge undInterviews entstehen und jüngst auch immer mehr, um zu zeigen, waseinen recherchierten Beitrag von Fake News unterscheidet und woranman Unwahrheiten im Netz erkennt. Der SWR Fakefinder erklärtspielerisch die wichtigsten Kniffe im Umgang mit sozialen Medien undpotentiellen Fake News. Bei SWR2 punktete beim Publikum die SWRBestenliste: Die besten Bücher des Monats Mai wurden eindrucksvoll inSzene gesetzt, Kinder konnten ihre Lieblingsbücher wählen und dabeiBüchergutscheine gewinnen. Die Wetterreporter der LandesschauBaden-Württemberg waren auf dem ganzen Sommerfestivalgelände und aufder Königsstraße unterwegs und ließen Nachwuchs-Wetterfrösche dasFestivalwetter ansagen. In den Werkstätten des SWR Fernsehens konntendie Besucher selbst vor der Kamera stehen und als Sportreporter einFußballspiel live kommentieren oder sich als Nachrichtensprecherversuchen. Über die 25 Berufsbilder und die Ausbildungschancen beimSWR informierten Ausbilder und Azubis. Für beste Unterhaltung sorgteSWR1 mit seiner menschlichen Jukebox mit zwei leibhaftigen Musikern,die in einem umgebauten Trabi sitzen und Wunschtitel live spielten.Wer wollte, konnte sich an der GIF-Box im SWR3 Zelt sein persönlichesFestivalvideo abholen und mit etwas Glück ein exklusivesÜberraschungspaket für das SWR3 New Pop Festival gewinnen. Bei SWR4gab es vom Gartenexperten Volker Kugel Tipps für Balkon und Gartenund von Joachim Habiger, Koch und Konditor, Anregungen für süße undherzhafte Dekorationen. Und bei DASDING konnte man im Bällebadschwimmen, um nach Partytickets zu tauchen oder beimSchwimmring-Werfen ein Sommer-Give-Away einzufangen.Staffelholzübergabe von Stuttgart nach Mainz Das SWRSommerfestival in Stuttgart verabschiedet sich für 2018 und reichtdas Staffelholz weiter an die Kollegen in Mainz, wo das SWRSommerfestival vom 25. bis 27. Mai einlädt - u.a. zur Premiere desLudwigshafener Tatorts "Vom Himmel hoch" mit Ulrike Folkerts als LenaOdenthal.Wer das SWR Sommerfestival in Stuttgart nochmal Revue passierenlassen möchte, findet zahlreiche Impressionen unterswr.de/sommerfestival.