1200 neue Jobs - XXXL-Möbelhäuser bauen Geschäft in Deutschland aus

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Möbelhauskette XXXL investiert in neue Standorte und will rund 1200 neue Arbeitsplätze schaffen.



Wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sollen in diesem Jahr drei neue Möbelhäuser in Wolfratshausen bei München sowie in Bopfingen und Villingen-Schwenningen (beide Baden-Württemberg) eröffnet werden. Ein vierter Standort sei im thüringischen Gera geplant. Dort sei bereits das Grundstück erworben worden. Weiterhin will das Unternehmen bei Erfurt ein Logistikzentrum für E-Commerce-Lieferungen errichten.

Die XXXL-Gruppe investiert dafür insgesamt rund 240 Millionen Euro. Das Unternehmen mit Stammsitz im österreichischen Wels betreibt Möbelhäuser in neun Ländern und erzielt damit einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Euro. Rund die Hälfte seiner 20 800 Mitarbeiter beschäftigt es in Deutschland. Deutscher Hauptsitz ist Würzburg./bfb/DP/zb