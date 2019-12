11 heiße Tipps & Tricks: So haben Kunden noch mehr Spaß mit Sky Q (FOTO)

Unterföhring (ots) -- So machen Kunden ihr Sky Q Erlebnis eigenhändig noch besser- Die besten Kniffe für Steuerung, Programmierung undBedienkomfort- Der schnellste Weg zum persönlichen Sky Lieblingsprogramm18. Dezember 2019 - Die leichte und intuitive Bedienung ist ein wesentlicherMehrwert von Sky Q. Die Entertainment-Plattform wird kontinuierlichweiterentwickelt, auch dank des umfangreichen, konstruktiven Kundenfeedbacks.Komfortfunktionen wie Restart, Fortsetzen oder auch die Nutzung der Sky QSprachfernbedienung sind mittlerweile gelernt und beliebt. Doch welchevielleicht etwas weniger bekannten Kniffe und Funktionalitäten machen dasindividuelle Sky Q Fernseherlebnis noch besser? Wir liefern 11 brandheiße Tippsund Tricks für noch mehr Spaß mit Sky Q.24 Stunden im TV Guide nach vorne springenUm das Fernsehprogramm der kommenden Tage checken, muss man sich nicht durchalle Stunden im Tagesverlauf scrollen: Im TV Guide auf den gewünschten Senderklicken und dann mit der Vorspultaste (Doppelpfeil rechts) mit jeweils einemKlick 24 Stunden nach vorne springen. Ganz einfach!Aufnahmen von unterwegs programmierenMit Sky Go auf dem Smartphone oder Tablet kein Problem. In der App im TV Guideden gewünschten Inhalt auswählen, auf das "R" im Kreis klicken, in der Leisteunten "Aufnahme" bestätigen - schon erscheint am Programm ein rotes R und derReceiver weiß, was er zu tun hat. Dieselbe Funktion gibt's übrigens auch in derMein Sky App.Mit nur einem Klick zu den AufnahmenIm laufenden Programm einfach die Sky Taste auf der Fernbedienung drücken, schonöffnet sich das Aufnahme-Menü.Hintergrundfarbe wechselnDie Bedienoberfläche von Sky Q erstrahlt im Sky typischen blau. Für alle, dieden Hintergrund lieber mit erhöhtem Kontrast nutzen möchten, oder schwarzeinfach besser finden, gibt es eine schnelle Lösung: Mein Sky Q>Einstellungen>Barrierefreiheit>Hoher Kontrast/schwarz-weiß Modus auf "An" stellen, schon wirddie Oberfläche schwarz.YouTube und Spotify einfach mit dem Handy steuernUm die YouTube und die Spotify App auf Sky Q zu steuern, lässt sich auch dasSmartphone als Fernbedienung einsetzen. Voraussetzung ist, dass sich Sky QReceiver und Handy im selben WLAN-Netz befinden. In der YouTube App auf demSmartphone ist die Verbindung über das Cast-Symbol möglich. In der Spotify Appmuss der Sky Q Receiver über "Mit einem Gerät verbinden" ausgewählt werden.Schon kann's losgehen.Sky Q App mit dem iPhone steuernWer die Sky Q App auf der Apple TV 4K Box nutzt, benötigt dafür nicht zwingenddie physische Apple TV Fernbedienung in der Hand behalten. Einfach auf demiPhone das Kontrollzentrum öffnen, dort die Fernbedienung anklicken und schonlässt sich prima mit dem Smartphone durch die Sky Q Welt navigieren - undnatürlich durch alle anderen Apps und Inhalte von Apple TV.Music Box Sky QEs lohnt sich, im TV Guide auf Sky Q einmal ganz nach unten zu scrollen. Dortwarten unter dem Stichwort Radio unzählige öffentlich-rechtliche und privateRadiosender auf Zuhörer. Und auch sonst gibt sich Sky Q extrem musikalisch:Neben dem Streamingdienst Spotify ist unter "Apps" mit Vevo einer derbeliebtesten Musikvideoservices verfügbar. Und die Musikclip-Auswahl derYouTube-App ist ohne schier grenzenlos. Also: Am besten Sky Soundbox anschließenund genießen!Zappen zwischen zwei KanälenNur zwei schnelle Klicks: Rechte Pfeiltaste und OK drücken, schon landet man aufdem zuletzt geschauten Sender.Jugendschutzeinstellungen individuell festlegenIn diesem Jahr haben wir einen der wichtigsten Wünsche unserer Kunden erfüllt:Die Jugendschutz-Einstellungen können über den Menüpunkt "Mein SkyQ>Jugendschutz" nun individuell angepasst werden (übrigens auch auf dem Sky+Receiver) - und das in Kürze auch auf der Sky Q App und der Sky Q Mini.Kindgerechte BedienoberflächeEltern die, ihre Kids für eine gewisse Zeit mit gutem Gefühl fernsehen lassenwollen, können auf Ihrem Sky Q Receiver mit wenigen Schritten den Kids Modeeinrichten: In der Rubrik Kids auf "Kids Mode" klicken und Jugendschutz PINeingeben, schon wechselt Sky Q auf eine bunte, kindgerechte Bedienoberfläche.Mit aktiviertem Kids Mode können die kleinen Zuschauer ausschließlich auflineare Sender, On Demand Inhalte und Aufnahmen aus der Kids Sektion zugreifen.Schnellzugriff auf Netflix & Co.Im Apps-Bereich in der Navigation finden Sky Q Kunden Netflix, DAZN & Co.übersichtlich aufgelistet und sortiert. Schnellzugriff auf Netflix & Co.Im Apps-Bereich in der Navigation finden Sky Q Kunden Netflix, DAZN & Co.übersichtlich aufgelistet und sortiert. Für den ganz schnellen Zugriff auf diewichtigsten Apps gibt's jedoch die "..."-Taste (Dreipunktetaste) auf der Sky QFernbedienung. Sie öffnet eine Schnellzugriffsleiste am rechten Bildrand. 