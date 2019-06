11 Sozialunternehmer stehen im Finale um den empowering people.Award 2019 - Jetzt für den Community-Preis abstimmen!

München (ots) - Die Finalisten für den empowering people.Award2019 der Siemens Stiftung (https://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/award/) stehen fest. Aus 800 Einreichungen aus 86Ländern wurden elf vielversprechende Unternehmen ausgewählt. Bei derPreisverleihung am 11. Juli 2019 in Kairo geht es für die Finalistenum die ersten drei Plätze und einen zusätzlichen Special WASH Award.Jedes eingereichte Projekt wurde auf seine technischeFunktionalität, lokale Anwendbarkeit und sozialen Auswirkungen sowieauf die finanzielle und geschäftliche Nachhaltigkeit hin geprüft.Die Finalisten sind:- AUTARCON, Deutschland: Solartechnik zur Desinfektion vonTrinkwasser in Afrika und Asien.- BLUETOWN, Dänemark: WiFi-Verbindungen für die letzte Meile inTansania, Ghana und Indien.- INNOVISION, Indien: Zugang zur digitalen Welt für Sehbehindertein Ägypten, dem Nahen Osten, den USA und Indien.- LIVOX, Brasilien: ermöglicht nonverbal kommunizierenden MenschenKommunikation und Lernen durch intelligente Algorithmen.- Mind Rockets, Jordanien: virtuelle Übersetzungsmöglichkeiten fürGehörlose und Schwerhörige.- Nilus, Argentinien: digitale Technologie gegen die Verschwendungvon Lebensmitteln zugunsten Bedürftiger.- NONSPEC, USA: erschwingliche Gelenk-Prothesen, in Indien undRuanda im Einsatz.- SABAQ, Pakistan: Lernsoftware für den Zugang zu qualitativhochwertiger Bildung für Kinder.- SESI TECHNOLOGIES, Ghana: kostengünstiges Gerät zum Messen derGetreidefeuchte.- SOLshare,Bangladesh: Peer-to-Peer-Energiemodell zum Kampf gegenEnergiearmut.- WASHKing, Ghana: Toilettenanlagen für Menschen mit wenigEinkommen.Ab heute kann zudem online abgestimmt werden, welche der Lösungenden Community-Preis erhalten soll.Jeder Finalist wird sein Unternehmen und die eingereichte Lösungvor der multidisziplinären Jury und einem internationalenFachpublikum präsentieren. Die Jury entscheidet dann über die denHauptgewinner und die weiteren Platzierten des Wettbewerbs. Der erstePreis ist mit 50.000 Euro dotiert, der zweite mit 30.000 Euro, derdritte mit 20.000 Euro. Zusätzlich werden sieben Preise von je 10.000Euro vergeben. Ein mit 20.000 Euro dotierter Special WASH Award wirdvon Knorr Bremse Global Care gestiftet. Der Community-Preis in Höhevon 10.000 Euro wird für die Lösung vergeben, die die maximale Anzahlvon Online-Votes erhält.Die Finalisten erhalten zudem eine exklusive Mitgliedschaft imempowering people. Network, einem internationalen Netzwerk vonSozialunternehmern und Experten für Technik und Entwicklungsarbeit(https://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/). DieGewinnerlösungen werden auch Teil einer öffentlich zugänglichenSolutions Database.Weitere Informationen unter:www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/ #epAward2019Pressekontakt:Siemens StiftungJulia KirchwegerTel. +49 89 540487 110julia.kirchweger@siemens-stiftung.orgOriginal-Content von: Siemens Stiftung, übermittelt durch news aktuell