11. Ressourcenstudie veröffentlicht / ALBA Group trägt zur Umsetzung der EU-Kunststoffstrategie bei

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Berlin (ots) - +++ Kreislaufführung von Kunststoffen effizienterals Primärproduktion; allein eine Tonne Recycling-Polypropylen schontknapp 5 Tonnen Rohstoffe +++ Recyclingaktivitäten der ALBA Groupschonten 2017 insgesamt 30,2 Millionen Tonnen Primärressourcen undführten zur Einsparung von 4,1 Millionen TonnenTreibhausgasemissionenMit ihren Recyclingaktivitäten trägt die ALBA Group zur Erreichungder Ziele der EU-Kunststoffstrategie bei. Das belegt die heutevorgelegte Studie "resources SAVED by recycling", die dasFraunhofer-Institut UMSICHT im elften Jahr im Auftrag der ALBA Groupdurchgeführt hat. Demnach spart die Kreislaufführung von Kunststoffendurch den Umweltdienstleister im Vergleich zur erdölbasiertenPrimärproduktion im großen Maßstab Ressourcen undTreibhausgasemissionen ein.Konkret verbraucht beispielsweise die Primärproduktion einer TonnePolypropylen - der weltweit am zweithäufigsten eingesetzte Kunststoff- rund 5,2 Tonnen Rohstoffe und setzt 1,7 Tonnen Treibhausgase frei.Bei der Herstellung einer Tonne Polypropylen aus Sekundärrohstoffenwerden demgegenüber durchschnittlich nur 224 Kilogramm Ressourcenverbraucht und 966 Kilogramm Treibhausgase freigesetzt."Die Voraussetzung für eine schonende Kreislaufführung sindhochmoderne Verfahren wie Recycled-Resource, mit dem unserTochterunternehmen Interseroh den Materialkreislauf von Kunststoffenkomplett geschlossen hat", so Dr. Axel Schweitzer,Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. "Damit unterstützen wir nichtzuletzt die Ziele der EU-Kunststoffstrategie von Anfang 2018, dieunter anderem einen verstärkten Einsatz innovativer Technologien fürgeschlossene Kunststoffkreisläufe fordert."Insgesamt schonten die gebündelten Recyclingaktivitäten desUmweltdienstleisters und Rohstoffversorgers im vergangenen Jahr rund30,2 Millionen Tonnen Primärressourcen und sparten zugleich rund 4,1Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen ein. Um auf natürliche Weiseebenso viele Treibhausgase zu binden, wäre ein Mischwald von rund410.000 Hektar Fläche nötig - dies entspricht in etwa der Größe desRuhrgebiets."Je emissionsärmer und energiesparender Abfalllogistik undAufbereitungstechnologie sind, desto leichter wird auch derökologische Rucksack der Recyclingmaterialien", betont Dr.-Ing.Markus Hiebel, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeits- undRessourcenmanagement im Fraunhofer-Institut UMSICHT. "Deshalb führterst eine hochwertige Kreislaufführung wie die der ALBA Group zueiner eindeutig positiven Umweltbilanz. Unsere Studie soll dafürsensibilisieren, auf welchem Weg sich eine nachhaltigereWirtschaftsweise tatsächlich erreichen lässt."Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- undEnergietechnik UMSICHT untersucht seit inzwischen elf Jahren, wiesich die Recyclingaktivitäten der ALBA Group auf das Klima und dienatürlichen Ressourcen auswirken. Veröffentlicht werden dieErgebnisse in der jährlich erscheinenden Broschüre "resources SAVEDby recycling". In der diesjährigen Studie haben die Wissenschaftlerdie Stoffströme Kunststoffe, Metalle, Elektroaltgeräte,Papier/Pappe/Karton, Glas und Holz untersucht. Die vollständigenStudienergebnisse sowie Best Practices für Recycling aus der ALBAGroup finden Sie auf dem Informationsportal www.resources-saved.com.Über Fraunhofer UMSICHT:Fraunhofer UMSICHT ist Wegbereiter einer nachhaltigen Energie- undRohstoffwirtschaft durch Bereitstellung und Transferwissenschaftlicher Ergebnisse in Unternehmen, Gesellschaft undPolitik. Das engagierte UMSICHT-Team erforscht und entwickeltgemeinsam mit Partnern nachhaltige Produkte, Prozesse undDienstleistungen, die begeistern. Die Balance von wirtschaftlicherfolgreichen, sozial gerechten und umweltverträglichen Entwicklungensteht dabei im Fokus. Das Institut erwirtschaftete im Jahr 2017 miteiner Belegschaft von 450 Personen einen Umsatz von mehr als 41,6Millionen Euro. Als eins von 72 Instituten undForschungseinrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, der führendenOrganisation für angewandte Forschung in Europa, sind wir weltweitvernetzt und fördern die internationale Zusammenarbeit.Weitere Informationen zu Fraunhofer UMSICHT unterwww.umsicht.fraunhofer.de.Über die ALBA Group:Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh inDeutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2017erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von rund 1,8Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt rund 7.500 Mitarbeiter.Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- undUmweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch dieRecyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2017 rund4,1 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktionund rund 30,2 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unterwww.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie allePressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bittebeachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um dieThemen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.info.Medienkontakt:Susanne JagenburgPressesprecherin ALBA GroupTel.: +49 30 35182-5080 oder +49 170 7977003Susanne.Jagenburg@albagroup.deOriginal-Content von: ALBA Group plc & Co. KG, übermittelt durch news aktuell