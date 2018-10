11 Mal Platz 1 - Erfolgreicher Abend für die Mediengruppe RTL Deutschland bei den Eyes & Ears Awards 2018

Köln (ots) - 24. Oktober 2018 - Im Rahmen der Medientage Münchenwurden am Dienstagabend zum 20. Mal die Eyes & Ears Awards verliehen.Die Mediengruppe RTL Deutschland belegte 11 Mal den ersten Platz undgehört damit zu den Abräumern des Abends.RTL nahm insgesamt sechs erste Preise entgegen, RTL II und n-tvkonnten sich jeweils über zwei Awards freuen. SUPER RTL nahm einenPreis mit nach Hause. Insgesamt hat die Mediengruppe RTL Deutschland46 Preise gewonnen, mehr als je zuvor.Julian Weiss, Chief Marketing Officer Mediengruppe RTLDeutschland: "Kreativität par excellence - unsere Kollegen habenTolles geleistet und ich freue mich über jeden einzelnen Preis! Wirwollen mit unseren Ideen Menschen berühren und bewegen - das giltheute auch für uns. Dieses Jahr nehmen wir als Bewegtbildhauserstmals 46 Preise mit nach Hause - das ist Rekord und eine tolleAuszeichnung für die harte Arbeit und Leidenschaft, die hinter jedereinzelnen Idee steht. Ich danke der Jury und allen Beteiligten, dieihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir unsere Ideen so kreativumsetzen können."Zu den Gewinnern des Abends zählen die kreativen Ideen für dieRTL-Fiction-Serie "Sankt Maik" - gleich zwei Preise nahm dieMediengruppe RTL Deutschland dafür entgegen. Zum einen als "BesterRadio-Spot" - in dem Radio-Spot werden typische Kirchengeräusche wiedas Halleluja durch plötzlich eintretenden Donner unterbrochen undeine irritierte Erzählerstimme fragt: "Ein neuer Pfarrer, der lügt,der klaut, der knutscht?!" Für die Jury eine Promotion, die Neugierdeweckt und augenzwinkernd mit dem Inhalt spielt! Zudem gab es einenAward in der Kategorie "Beste On-Air-Programm-Kampagne: FictionEigenproduktion". Dabei war für die Jury vor allem dieWidersprüchlichkeit der beiden Seiten "Sünder" und "Pfarrer" und dieVerbindung vom Läuten der Kirchenglocken und aktuellen Pop-Songs inder On-Air-Kampagne auszeichnungswürdig: "Die Spots machen Lust aufmehr und so verwundert es nicht, dass 'Sankt Maik' der erfolgreichsteRTL-Serienstart 2018 wurde!"Die RTL-Datingshow "Der Bachelor" durfte sich ebenfalls über zweiPreise freuen: in den Kategorien "Beste On-Air-Programm-Kampagne:Show & Unterhaltung" und "Beste Regie". On-Air stand beim "Bachelor"das Motiv "Achtung Treibjagd" im Vordergrund: Die Kandidatinnenrennen durch den Wald, um ihren Traummann zu erjagen. Schwarz, weißund rot dominieren die farbliche Bildgebung und verleihen dem Ganzenin Kombination mit dem Set-Design eine traumähnliche und verzauberteÄsthetik sowie gleichzeitig eine gefährliche Atmosphäre. Für die Juryspüre man dabei genau, dass es die Jagd sei, für die andere Gesetzegelten. "Tolle Regieführung" fand die Jury ebenfalls bei derKampagne, deren einzelne Bildausschnitte wie märchenhafte undschaurige Gemälde wirken. Die einzelnen Kandidatinnen würden dabeiabwechselnd als individuelle Persönlichkeiten sowie als jagdtreibendeGruppe inszeniert.Mit "Bachelor in Paradise" (RTL) und "The Walking Dead -Zombie-News" (RTL II) gab es gleich zwei erste Plätze in derKategorie "Beste Online-Werbung". Für das RTL-Format fasst die Juryihre Begründung wie folgt zusammen: "(...) Die dazugehörigeOnline-Werbung nutzt auf individuelle und effektive Weise dieMöglichkeiten von Social Media. Dabei werden durch dasPanorama-Suchbild und die Carousel Ad alle Kandidaten undKandidatinnen vorgestellt, das wiederkehrende Rosen-Motiv spielerischverarbeitet und den Usern interaktive Möglichkeiten geboten." BeimPreis für "The Walking Dead" stand vor allem die Kampagne zurregional ausgesteuerten und personalisierten TV-Zombie-News aufFacebook im Mittelpunkt, die gemeinsam mit FOX entwickelt wurde:"Eine raffinierte und aufmerksamkeitsstarke Online-Werbung, dieperfekt auf das Zielpublikum zugeschnitten ist!"RTL II konnte sich zudem über den ersten Platz in der Kategorie"Bestes Special Marketing" freuen. RTL II schaltete vor dem Start derSerie "Call the Boys" verschiedene Kontaktanzeigen in Zeitungen undMagazinen - die dort abgedruckte Nummer führte direkt zu einerautomatischen Ansage, die die neue Serie promotete. "Eineaußergewöhnliche Idee frech umgesetzt!", urteilte die Jury. Einenweiteren Preis nahm das Kreativ-Team der Mediengruppe RTL in derKategorie "Bester B2B-Spot" entgegen. Dabei im Fokus: der B2B-Spot,der im Zuge der Screenforce Days 2018 für das Sportprogramm gezeigtwurde. "Untermalt mit dramatischer, sich steigender Musik werdenemotionale und spektakuläre Bilder von der Formel 1 und verschiedenenFußballspielen gezeigt. Damit bewirbt der Sender seine neuerworbenen, umfangreichen Fußball-Rechte. Der wirkmächtige Trailerpräsentiert in einem faszinierenden Format dabei das Motto: 'GroßerSport für alle - und das kostenlos!'"In der Kategorie "Bestes Informations- und Nachrichtendesign"belegte n-tv für den Relaunch den ersten Platz. Die Jury begründetihre Entscheidung wie folgt: "Der Relaunch von n-tv zeichnet sichdurch einen modernen, jungen Look aus. Dabei wird das grafischeSystem dem Anspruch eines zuverlässigen und seriösenNachrichten-Senders mehr als gerecht. Durch Klarheit und Reduktionstehen hier ganz klar die aktuellen Nachrichten im Mittelpunkt.Schnörkellos und qualitativ hochwertig!".Ebenfalls Platz 1 ging an n-tv in der Kategorie "Bestecrossmediale Sender-Kampagne" für "Wir bleiben dran." Der Senderstartete eine umfassende crossmediale Kampagne, die den neuenMarkenauftritt mit neuem Logo und Markenclaim "Wir bleiben dran"promotete. Das emotionale Markenversprechen soll Verlässlichkeit,Hingabe und Mut kommunizieren und gleichzeitig die Einzigartigkeitdes Senders herausstellen: "Wenn alle talken, muss einer Klartextreden". Ob im Print, TV oder im Web - überall gilt: auf n-tv istVerlass!SUPER RTL wurde gemeinsam mit spotville in der Kategorie "BesteOn-Air-Kampagne: Kinder" mit einem Award geehrt. Für die Bewerbungder Serie 'SPIRIT - Wild & Frei' haben SUPER RTL & spotville mit derSängerin Jamie-Lee Kriewitz zusammengearbeitet, die den Titelsong derKampagne singt. "Eine Mischung aus Musikvideo und Serienpromotionmachen die Spots wirkungsvoll und kindgerecht!", so das Urteil derJury.Neben den 11 ersten Preisen gewann die Mediengruppe RTLDeutschland zahlreiche zweite und dritte Preise. RTL belegte elfmalden zweiten Platz, VOX nahm vier Preise entgegen, RTL II zwei. 