11. Mai 2022: Unternehmensmesse des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte findet als hybride Messe statt

Demmin/ LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -Die diesjährige Unternehmensmesse des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte - MSEunternehmen - findet am 11. Mai 2022, von 10 bis 18 Uhr, als hybride Messe statt - vor Ort im Haus der Kultur und Bildung Neubrandenburg (HKB) und digital auf www.MSEunternehmen.de (http://www.mseunternehmen.de).Damit greift die Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbH (WMSE) als Veranstalterin die Wünsche der UnternehmerInnen im Landkreis auf. Im Coronajahr 2020 fand die MSEunternehmen als eine der wenigen Messen überhaupt und als erste Unternehmensmesse in MV digital statt - als eine Präsentationsplattform für die Unternehmen gerade unter den schwierigen Corona-Bedingungen.Trotz der positiven Resonanz auf die gelungene Pionierveranstaltung waren sich die UnternehmerInnen einig, dass das persönliche Zusammentreffen, der direkte Austausch, wann immer möglich, gewünscht wird. Die MSEunternehmen 2022 verbindet jetzt beides: den direkten und persönlichen Kontakt einer realen Messe mit den technischen Möglichkeiten der digitalen Präsentation. Das macht die MSEunternehmen 2022 über den Landkreis hinaus für AusstellerInnen und BesucherInnen attraktiv und zugänglich.Digitale MesseteilnehmerInnen können, wie beim realen Pendant, in der virtuellen Messehalle Aussteller besuchen, mit diesen direkt kommunizieren und haben durch die Live-Übertragung aus dem HKB stets auch das Geschehen in der realen Messehalle im Blick. Ein weiteres Anliegen der Unternehmen aufgreifend, liegt der Fokus der MSEunternehmen 2022 auf den Ausstellern. Als Schwerpunkt der Unternehmensmesse werden diese ganztägig von einem mobilen Kamerateam interviewt und vorgestellt - sicht- und hörbar für jeden Teilnehmenden der realen und der digitalen Messe. In die Ausstellerpräsentation integriert werden zwei Podiumsdiskussionen zum übergreifenden Thema "Standortoffensiven, Strukturwandel und Zukunft der Wirtschaft in MSE" und unternehmensbezogen zur "Zukunftswirtschaftszone MSE - grüne Energien, Digitalisierung, Fachkräftegewinnung und -sicherung." Beide Podien geben mit fachlich versierten Gästen, untermauert durch praktische Unternehmensbeispiele, wertvolle Impulse für AusstellerInnen und TeilnehmerInnen der Unternehmensmesse über die Landkreisgrenze hinaus. Ein Matchmaking der Unternehmenskontakte, die halbtägige Öffnung der Unternehmensmesse für Endverbraucher und die Fokussierung auf aktuelle Wirtschaftsthemen runden das Programm der MSEunternehmen 2022 ab.Die Nordkurier Mediengruppe (http://www.nordkurier-mediengruppe.de) ist Medienpartner der MSEunternehmen 2022Informationen zur Messe, zum Programm, zu den Teilnahmebedingungen und Anmeldung: www.MSEunternehmen.deanya.schlie@wirtschaft-seenplatte.dePressekontakt:Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte GmbHAnya SchlieT: 0395 57087 4857 I anya.schlie@wirtschaft-seenplatte.deOriginal-Content von: WMSE GmbH, übermittelt durch news aktuell