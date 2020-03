11 Krisen in der Analyse: Was hilft

Liebe Leser,

die „Corona-Krise“ kann kaum noch jemand hören. Leider sinken die Kurse an den Aktienmärkten auch weiterhin, sodass Sie nicht davon ausgehen können, diese „Krise“ bald wieder los zu sein. Die Fallzahlen in China scheinen zumindest nicht mehr so dramatisch zu wachsen wie bislang. Dennoch ist Vorsicht geboten: In Europa steigen die Zahlen erst an. So sollten Sie überlegen, wie Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung