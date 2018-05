11. Hamburg-Berlin-Klassik 2018: Jetzt für die Nordsee-Tour bewerben! (FOTO)

Hamburg (ots) -Auto-Rallye von AUTO BILD KLASSIK führt vom 13. bis 15. September2018 von Bremen über Neuharlingersiel an der Nordseeküste und dieLüneburger Heide bis nach Hamburg / 180 Startplätze werden vergeben /Meldefrist endet am 31. Mai 2018Bei der 11. Hamburg-Berlin-Klassik 2018 gibt es gleich zu Beginneine Premiere: Zum ersten und einzigen Mal startet die Rallye inBremen. Von dort geht es für die 180 automobilen Klassiker vom 13.bis 15. September 2018 auf Nordsee-Tour. Die insgesamt ca. 700Kilometer lange Route führt an Tag eins durch das Umland von Bremen.Am zweiten Tag fährt der Rallyetross durch Ostfriesland bis nachNeuharlingersiel, bevor es zurück nach Bremen geht. Am dritten Tagsteuern die Teilnehmer über die Lüneburger Heide bis zur Zieleinfahrtauf dem Hamburger Fischmarkt. Feierlicher Höhepunkt der Rallye istder Abschlussabend mit Siegerehrung in der HamburgerFischauktionshalle. Noch bis zum 31. Mai 2018 können sichInteressierte mit einem Oldtimer oder Youngtimer bis Baujahr 1998unter www.hamburg-berlin-klassik.de für einen Startplatz bewerben.Christian Steiger, Chefredakteur von AUTO BILD KLASSIK: "DieTeilnehmer dürfen sich auf eine ganz besondere Strecke freuen, dennerstmals steuern wir bei der Hamburg-Berlin-Klassik die Nordseeküstean."Nach Ablauf der Meldefrist am 31. Mai 2018 entscheidet die AUTOBILD KLASSIK-Redaktion über die Teilnahme. Dabei steht der Mix anMarken und Modellen im Vordergrund. Christian Steiger: "Ob einstigesAlltagsauto oder seltenes Einzelstück - jeder Oldtimer- undYoungtimer-Besitzer hat die Chance, dabei zu sein."Weitere Informationen und Teilnahme unter:www.hamburg-berlin-klassik.deAUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfreiÜber die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin fürOldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die RallyeHamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimerbestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke durchNorddeutschland. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter einegrößtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren undPreisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern ausder Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch dasemotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- undZuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlichreizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einemabwechslungsreichen Rahmenprogramm.Pressekontakt:Martina WarningJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 80E-Mail: m.warning@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell