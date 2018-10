11,69 Millionen Zuschauer sahen Frankreich - Deutschland live im Ersten

München (ots) - Fast zwölf Millionen Zuschauer (11,69 Mio.)schalteten gestern Abend das dritte Spiel der deutschenNationalmannschaft in der UEFA Nations League im Ersten ein. DerMarktanteil für das gesamte Spiel lag bei 39,0 Prozent.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky ist sehr zufrieden: "Unsereerste Übertragung von der UEFA Nations League war ein voller Erfolg.Die Brisanz des gestrigen Spiels war aber auch enorm. Es warschließlich die letzte Chance für die deutsche Nationalmannschaft aufdas Erreichen der UEFA Nations League Finals im kommenden Sommer -und das gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Gleichzeitigging es um die Personalie Löw vor dem Hintergrund des sportlichenDebakels gegen die Niederlande am vergangenen Wochenende. DieseSpannung spiegelt sich deutlich in den Zuschauerzahlen wieder!"Allein die zweite Halbzeit verfolgten im Ersten 12,21 MillionenZuschauer, der Marktanteil lag bei 43,3 Prozent. In der Zielgruppeder 14- bis 49-Jährigen konnte ein hervorragender Marktanteil von38,2 Prozent verzeichnet werden.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel. 089/5900- 23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell