Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) - Das Beste kommt zum Schluss: "Das großePromibacken" erzielt am Mittwochabend in SAT.1 sehr gute 11,1 Prozent- und damit den besten Wert der aktuellen Staffel. Im Anschlussblickte die "SAT.1 Reportage" hinter die Kulissen der Erfolgs-Showund erreicht ebenfalls starke 9,7 Prozent Marktanteil. Auch derTagesmarktanteil von SAT.1 überzeugt: Er liegt bei guten 9,3 Prozent(alle Angaben Z. 14 bis 49 Jahre).Evi Sachenbacher-Stehle triumphierte nicht nur im Finale mit ihrerTopsi Turvy "Meine Kraftquelle", sondern mit konstanter Back-Leistungüber die gesamte dritte Staffel. Scherben bringen Glück: Zu ihrenOlympia- und WM-Medaillen gesellt sich nun der "Goldene Cupcake", derihr vor Aufregung aus den Händen glitt. Die 10.000 Euro-Gewinnprämiefür den guten Zweck geht in zwei Teilen an den Bundesverband "Dasfrühgeborene Kind" sowie an den "Irmengard-Hof" am Chiemsee - eineEinrichtung für Familien, die schwerkranke Kinder haben.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.3.2019 (vorläufig gewichtet)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsChristiane MaskeTel. +49 [89] 9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell