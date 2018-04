11 077 Hebammen und Entbindungspfleger leisteten 2016 Geburtshilfe in Krankenhäusern

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 leisteten insgesamt 11 077 Hebammenund Entbindungspfleger Geburtshilfe in deutschen Krankenhäusern. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des InternationalenHebammentages am 5. Mai mitteilt, waren davon 9 301 festangestellteKräfte (9 297 Hebammen und 4 Entbindungspfleger) sowie 1 776Belegkräfte.Der Anteil der Belegkräfte lag bundesweit bei 16,0 %. Amgeringsten war der Belegkräfteanteil in Hamburger Krankenhäusern mit2,6 %. Die Geburtshilfe in bayerischen Krankenhäusern arbeitetedagegen mit einem Belegkräfteanteil von 51,1 %.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ute Bölt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 07www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell