11.000 Stimmen für eine gerechtere Förderung des Hamburger Breitensports - sportspaß e.V. leitet erfolgreich Volkspetition ein (FOTO)

Hamburg (ots) -Millionen für Hamburgs Sport - aber keine Unterstützung für dengrößten Breiten- und Freizeitsportverein der Stadt und Deutschlands?Das will sportspaß e.V. mit seinen mehr als 60.000 Mitgliedern nichtlänger hinnehmen. "Es ist extrem ungerecht, dass wir aus den üppigenFördertöpfen der Freien und Hansestadt Hamburg keinen Cent für unserSportangebot erhalten, während der Spitzensport mit immensen Summengefördert wird", so sportspaß Geschäftsführerin Kristina Vock."Leider hat die zuständige Senatsverwaltung alle unsere Anträgeauf Förderung zurückgewiesen und auch vorangegangene Gesprächeführten zu keiner Einigung" sagt Vock weiter. Deswegen wurde vonsportspaß im Januar eine Volkspetition initiiert, mit dem Ziel, dasssich die Bürgerschaft mit der Förderpraxis für Sportvereine aktivauseinandersetzen muss. Die dafür nötigen 10.000 Unterschriften vonHamburger Bürgerinnen und Bürger wird sportspaß der Bürgerschaft amMittwoch, den 3. Juli, um 15:30 Uhr im Foyer vom Hamburger Rathausüberreichen. Ob sportspaß dann wirklich Zuschüsse bekommt, stehtdadurch allerdings noch nicht fest. Vock ist aber zuversichtlich,dass durch die Petition die Parteien wieder in Verhandlung treten undkünftig auch sportspaß Fördergelder bekommt. Sie verweist auch aufdie "Dekadenstrategie Sport" der Stadt. Dort soll als vorrangigesZiel unter anderem "der niedrigschwellige Zugang zu Sportangeboten inder gesamten Stadt" gewährleistet werden.Gerade dieses Ziel unterstütze sportspaß wie kein anderergemeinnütziger Anbieter durch seinen geringen Vereinsbeitrag von 9,90Euro monatlich enorm. Zudem sei der Verein dabei fast flächendeckend,auch in sozialschwachen oder mit hohem Migrationshintergrundbehafteten Stadtteilen vertreten. "Wir bedanken uns bei allen, dieuns mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, und freuen uns auf einepositive Reaktion der Bürgerschaft", so Vock. "Aber wenn sich nichtsändert, scheuen wir uns nicht, weitere Schritte zu gehen".Mehr Informationen zum obigen Sachverhalt: http://ots.de/dll9RU