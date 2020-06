11880.com kooperiert mit speisekarte.de

Essen (ots) - 11880 Internet Services AG und die united vertical media GmbH gehen eine Kooperation ein, durch die Unternehmen aus der Gastronomiebranche von einer umfassenden Online-Vermarktung über das 11880.com-Portfolio und speisekarte.de profitieren. Die Ergebnisse eines Testlaufs mitten in der Corona-Krise zeigen, dass der Bedarf bei Gastronomiebetrieben, ihre Speisekarten online für ihre Kundschaft bereitzustellen, groß ist. Auch die Online-Auffindbarkeit und Veröffentlichung von Informationen zum Angebot wie zum Beispiel ein Lieferservice spielen heute eine wichtigere Rolle denn je.11880.com bietet seinen Kunden aus der Gastronomiebranche ab sofort die Möglichkeit, neben dem Angebot von speisekarte.de mit dem 11880.com-Eintragsservice ihre aktuellen Speisekarten und Angebote in mehr als 30 wichtigen Portalen dauerhaft zu veröffentlichen, mit dem werkenntdenBESTEN.de-Paket ein effizientes Bewertungsmanagement zu starten oder mit effektiver Suchmaschinenwerbung optimal bei relevanten Suchanfragen platziert zu sein.Bei speisekarte.de sind mehr als 110.000 Restaurants mit ihren Speisekarten, Kontaktdaten und Öffnungszeiten gelistet. Das Portal verzeichnet monatlich mehr als drei Millionen Gäste, die nach einem Restaurant suchen. "Unsere Expertise und über zehnjährige Erfahrung bei der Digitalisierung von Speisekarten helfen jedem Kunden, nicht nur innerhalb kürzester Zeit seine Speisekarte digital zu verwalten, sondern vor allem auch jede Menge Zeit und Geld zu sparen. Das gilt natürlich für die aktuelle Krisensituation, ist aber vor allem auch in normalen Zeiten eine wertvolle Unterstützung im Tagesgeschäft", erklärt speisekarte.de-Geschäftsführer Jürgen Renghart."Gerade als Deutschlands Gastronomiebetriebe geschlossen waren und neue Lieferangebote entwickelt haben, konnten unsere Experten sie bei der Vermarktung effizient unterstützen. Wir haben nicht nur einen perfekten Zeitpunkt für den Kooperationsstart gewählt, sondern können ihnen mit unseren Angeboten von werkenntdenBESTEN.de, der 11880.com-Produktwelt und speisekarte.de ein optimal abgestimmtes und in Deutschland einmaliges Servicepaket bieten", so Christian Maar.Über 11880 Internet Services AGDie 11880 Internet Services AG bietet mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de, Deutschlands größtem Bewertungsportal mit über 90 Millionen aus über 52 Portalen, bietet die 11880 Internet Services AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Die 11880 Internet Services AG gehört zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock. Weitere Informationen sind unter https://unternehmen.11880.com/online-marketing zu finden.Pressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRJaya Hegelejaya.hegele@11880.com0201 8099 154Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130992/4616424OTS: 11880 Internet Services AGOriginal-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell