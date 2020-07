Essen (ots) - Die 11880 Solutions AG erhält das renommierte Siegel "Höchste Reputation". In einer deutschlandweiten Studie von Focus Money und Deutschland Test hat die 11880 Solutions AG mit 100 von 100 möglichen Punkten den Benchmark in ihrer Branche gesetzt.Die 11880 Solutions AG mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880*, ihren vielseitigen Call-Center-Services, ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und ihren zahlreichen Online-Portalen sowie Apps zählt laut der Studie von Focus Money und Deutschland Test zu den reputationsstärksten Unternehmen in Deutschland. In der durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführten Studie wurden die 5.000 größten deutschen Unternehmen hinsichtlich Arbeitgeber-Performance, wirtschaftliche Performance, Performance des Managements, Produkt- und Service-Performance und Performance durch Nachhaltigkeit untersucht. Laut US-amerikanische Marktforschungsgesellschaft Harris Interactive entscheiden diese Themenfelder über eine exzellente Reputation eines Unternehmens.Insgesamt hat das IMWF rund 15,7 Millionen Nennungen im Internet zu 5.000 Unternehmen vom 1. März 2019 bis 28. Februar 2020 ausgewertet. Diejenigen Unternehmen, die mindestens 67 Punkte in der Gesamtwertung erreichten, wurden mit dem Siegel "Höchste Reputation" ausgezeichnet. Als Branchensieger der Branche "Telekommunikation" mit 100 Punkten erhält die 11880 Solutions AG die Auszeichnung "Höchste Reputation" und das Prädikat "Herausragend"."Die Auszeichnung 'Höchste Reputation' ist für uns eine große Anerkennung. Denn sie spiegelt unser Engagement auf den verschiedenen Ebenen wider, so unter anderem als mitarbeiterfreundlicher Arbeitgeber, performantes Wirtschaftsunternehmen und moderner Dienstleister. Eine herausragende Reputation kann sich kein Unternehmen erkaufen, nur erarbeiten", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage nur 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland.Pressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRJaya Hegelejaya.hegele@11880.com0201 8099 154Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130992/4664547OTS: 11880 Internet Services AGOriginal-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell