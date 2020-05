11880 Solutions AG bekennt sich als Arbeitgeber zu einer vielfältigen Unternehmenskultur (FOTO)

Essen (ots) - Die Unternehmensgruppe feiert den 8. Deutschen Diversity TagDie 11880 Unternehmensgruppe verpflichtet sich mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt, eine wertschätzende und vorurteilsfreie Unternehmenskultur zu fördern. Als offizieller Unterstützer der Initiative ist das Unternehmen davon überzeugt, einen wichtigen Beitrag für Vielfalt zu leisten.Die 11880 Solutions AG feiert am 26. Mai 2020 den von der Charta der Vielfalt initiierten 8. Deutschen Diversity-Tag. Unter dem eigenen Diversity-Motto "Viva La Vielfalt" erwartet die Mitarbeiter ein umfangreiches Programm, um den Vielfaltsgedanken im Unternehmen präsent und lebendig zu halten. Hauptprogrammpunkt wird eine Weltausstellung sein, die von Mitarbeitern für Mitarbeiter ausgerichtet wird. Mit der Weltausstellung zeigt die 11880 Persönlichkeit: Die ausstellenden Mitarbeiter geben ihren Kolleginnen und Kollegen Einblick in ihre sozio-kulturelle Herkunft und erklären, welche Erfahrungen und Werte sie für ihren beruflichen Werdegang und ihr Leben geprägt haben. Auch mit einer Online-Aktion in den sozialen Netzwerken wird die 11880 Unternehmensgruppe ihr Verständnis von Diversität öffentlich kundtun. Dazu wurde unter Beteiligung zahlreicher Mitarbeiter ein Videoclip erstellt, der die Kernbotschaft "Vielfalt verbindet, weil sie unseren Alltag bunt und wertvoll macht" anschaulich vermittelt."Mit unserer Telefonauskunft und den zahlreichen Online-Portalen gehen wir auf die vielfältigen Bedürfnisse der Gesellschaft ein. Seit vielen Jahren leben wir Vielfalt auf allen Ebenen in unserem Unternehmen. Deshalb war es für uns nur konsequent die Charta der Vielfalt zu unterzeichnen," erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "In unserer Unternehmenskultur sind unter anderem Werte wie gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz fest verankert. Diese Werte werden von unseren Mitarbeitern sowohl innerhalb der Unternehmensgruppe als auch gegenüber Geschäftspartnern und Kunden gelebt."Link zum Videoclip: https://www.facebook.com/11880com/videos/562964137694461/Über 11880 Solutions AGDie 11880 Solutions AG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11880* persönliche Unterstützung und mit ihrem Online-Branchenbuch 11880.com und der gleichnamigen App gezielte Informationen zu Anbietern in Deutschland. Über branchenspezifische Fachportale bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die 11880.com und die dazu gehörigen Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots, um Kunden ohne Streuverluste zu erreichen. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Suchmaschinenwerbung bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit dem Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Managements von Online-Bewertungen. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock.* 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im InlandPressekontakt:11880 Internet Services AGProdukt PRJaya Hegelejaya.hegele@11880.com0201 8099 154Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130992/4605969OTS: 11880 Internet Services AGOriginal-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuell