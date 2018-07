Düsseldorf (ots) - Die Erwartungen wurden übertroffen: Statt dererhofften vier Millionen Besucher zog die "Größte Kirmes am Rhein"4,25 Millionen Besucher an. Das gab Kirmes-Organisator Thomas Königheute bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Kirmes, bei der mehr als300 Schausteller auf 216.000 qm zehn Tage lang bunte Vielfalt undteils neue Attraktionen boten, wird in die Geschichte als die"Sonnenkirmes" eingehen - und als das Schützenfest der Frauen Power.Lothar Inden, 1. Chef der St. Sebastianus Schützen 1316Düsseldorf, des Veranstalter des Volksfest in Düsseldorf Oberkassel:"Höchst selten hatten wir nach meiner Erinnerung ein so durchgehendstabiles, sonniges Wetter. Und, was für mich ein großartiges Ereignisist: noch nie zuvor hatten wir den Fall, dass wir uns sowohl übereine Regimentskönigin als auch über eine Gästevogel- und Pagenköniginfreuen durften".Nach 1594 und 2006 ist die 40-jährige Krankenkassen-AngestellteKerstin Eichenberg die dritte Regimentskönigin der Geschichte desVereins, den Gästevogel schoss Karin-Brigitte Göbel, dieVorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf ab.Oliver Wilmering, Vorsitzender des SchaustellerverbandesDüsseldorf, ist mit dem Verlauf der 117. Großkirmes am Rhein mehr alszufrieden: "Das Wetter war top, alle Rahmenbedingungen waren bestens,es war für uns die erfolgreichste Kirmes der letzten Jahre".Mit Neuheiten wie dem "Chaos Pendel", der Wildwasserbahn "Manitu"und dem 80 m hohen Jules Vernes Tower sowie Innovationen wie "Dr. IceCream", der sein Eis mit Stickstoff zubereitet und bewährtenFahrgeschäften sowie Attraktionen bot diese Kirmes einen sowohlspektakulären als auch für Familien attraktiven Mix."Wir lagen sowohl bei der Besucherzahl als auch beim Umsatzdeutlich über dem Vorjahr", freut sich Karl-Heinz Gatzweiler, Inhaberder Altbier-Hausbrauerei "Zum Schlüssel", der auf der Kirmes mitFestzelt und Live-Programm sowie vielen Ausschank-Stellen vertretenwar. Der norddeutsche "Dr. Ice Cream"-Chef Marcus Nülken nach seinerKirmes-Premiere: "Großartig, ich bin begeistert von Düsseldorf, ichkomme wieder". Selbst eine Kirmes-Ikone wie die Handleserin Medusafreut sich über "erheblich größeren Zulauf als sonst". Gleichallerdings die Fragen der Kunden: "Gesundheit, Liebe, Beruf".Die Freude im Kreis der Schausteller trübte auch diePolizeistatistik nicht: "Keine besonderen Vorkommnisse", meldetePolizeisprecher Marcus Niesczery. Das schlimmste Sexualdelikt vonfünf gemeldeten Fällen war ein erzwungener Kuss, die Zahl derKörperverletzungen (28) und Platzverweise (121) lag über Vorjahr,bewegte sich jedoch laut Polizei im Normalbereich bei mehr als vierMillionen Menschen. Dies gilt auch für die Zahl der Taschendiebstähle(10).Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: St. Sebastianus Schützen Düsseldorf 1316, übermittelt durch news aktuell