111,9 Millionen Flugpassagiere im Jahr 2016 - neuer Rekordwert

Im Jahr 2016 stieg die Zahl der von deutschenFlughäfen abreisenden Passagiere um 3,4 % auf 111,9 Millionen. Dasist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ein neuer Rekordwert.Der Auslandsverkehr, auf den etwa vier Fünftel aller Passagiereentfiel, stieg im Jahr 2016 um 3,6 % auf 88,2 Millionen Passagiere.Der innerdeutsche Luftverkehr nahm mit + 2,8 % auf 23,7 MillionenPassagiere etwas schwächer zu.Ziele im europäischen Ausland hatten mit einem Plus von 4,5 % denhöchsten Passagierzuwachs. Hier wurden im vergangenen Jahr 69,2Millionen Einsteiger gezählt. Spanien blieb dabei mit 13,7 MillionenPassagieren die wichtigste Destination, die Fluggastzahlen dorthinnahmen um 10,2 % zu. Auch Griechenland konnte eineüberdurchschnittliche Zuwachsrate von 10,7 % erreichen. WenigerPassagiere flogen dagegen in die Türkei (- 16,6 %).Der Interkontinentalverkehr legte unterdurchschnittlich um 0,5 %zu. Hierbei stiegen die Passagierzahlen nach Amerika um 4,3 % undnach Asien um 3,0 %. In Asien profitierte insbesondere Thailand miteiner Zunahme von 26,3 %. In Amerika flogen nach Mexiko 11,0 % mehrPassagiere. Einen zweistelligen Rückgang gab es hingegen bei Flügennach Afrika (- 17,0 %). Besonders stark betroffen waren hierbeiÄgypten (- 33,1 %) und Tunesien (- 27,9 %).