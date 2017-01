110 Jahre Renault in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Brühl (ots) - 1907 wurde in Berlin mit der "Renault FrèresAutomobil Aktiengesellschaft" die erste offizielle RenaultTochtergesellschaft in Deutschland gegründet. Kein andererausländischer Automobilhersteller ist so lange auf dem deutschenMarkt präsent wie Renault. Über sieben Millionen Fahrzeuge wurdenseitdem verkauft. Derzeit sind rund 2,4 Millionen Renault Fahrzeugeauf deutschen Straßen unterwegs."Renault ist tief in Deutschland verwurzelt und zählt zu dentraditionsreichsten Automobilmarken", sagt Uwe Hochgeschurtz,Vorstandsvorsitzender der Renault Deutschland AG. "In den nächstenJahren wollen wir mit attraktiven Modellen unsere Position alsstärkster ausländischer Hersteller festigen. Renault wird inDeutschland weiterhin eine sehr große Rolle spielen."Fahrzeuge wie 4 CV oder R4, Espace, Scénic oder Twingo sind fürviele Autofahrer nicht nur ein Transportmittel, sondern auch einStück Lebensgefühl. Mit neuen Modellen wie Captur und Kadjar knüpftRenault an diese Tradition an.Um elf Prozent wuchsen die Zulassungen der Renault Gruppe inDeutschland per Ende November 2016 im Vergleich zu 2015. Mit 177.000Zulassungen ist Renault Deutschland der stärkste ausländischeAutohersteller auf dem deutschen Markt.2017 führt Renault die Modelloffensive mit dem neuen SUV Koleosund dem Comeback des Sportwagens Alpine fort.Pressekontakt:Caroline EngelhardtUnternehmenskommunikationcaroline.engelhardt@renault.de+49 (0)2232 73-92 70Original-Content von: Renault Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell