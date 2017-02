110 Firmen stehen im Finale der größten European Business Awards

London (ots/PRNewswire) -110 Unternehmen aus 31 europäischen Ländern wurden bei den RSMgesponserten European Business Awards 2016/17 zu Finalisten gekürtund mit einem Ruban d'Honneur ausgezeichnet.Die starken und erfolgreichen Unternehmen wurden von einem Gremiumaus unabhängigen Jurymitgliedern ausgewählt. Sie haben allesamt beiden Grundwerten Innovation, Ethik und Erfolg überzeugt, die von denAwards prämiert werden. Dieses Jahr nahmen über 33.000 Unternehmen andem Wettbewerb teil.Mit den Finalisten wird ein ausführliches persönliches Interviewdurchgeführt, und die Sieger aus den 11 Kategorien werden bei einerAbschlussgala am 4. Mai in Dubrovnik (Kroatien) bekanntgegeben.Die European Business Awards wurden ins Leben gerufen, um dieEntwicklung einer stärkeren und erfolgreicherenUnternehmensgemeinschaft in ganz Europa zu fördern. RSM ist Anbietervon Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen fürmittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt und Hauptsponsor,der die European Business Awards seit ihrer Gründung unterstützt.Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "Diediesjährigen Ruban-d'Honneur-Preisträger haben bewiesen, dass selbstim aktuellen Klima Innovation, Erfolg und Wachstum möglich sind, unddas ist wirklich bemerkenswert. Europa braucht mehr Unternehmendieses Schlags. Gut gemacht!"Jean Stephens, CEO von RSM, das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen mit Präsenz in 42europäischen Ländern, sagte: "Wir bei RSM helfen mittelständischenUnternehmen dabei, ihre nächste Wachstumsphase mit überragendemErfolg abzuschließen. Diese Ruban d'Honneurs sind typisch für dieUnternehmen, mit denen RSM-Firmen zusammenarbeiten. Es istermutigend, ihren Erfolg und ihr Wachstum mitzuverfolgen. Wirwünschen ihnen viel Glück bei der dritten und letztenAusscheidungsrunde und freuen uns darauf, ihren Erfolg auf derAbschlussgala zu feiern."Die öffentliche Abstimmung, bei der die 'National PublicChampions' für jedes Land von der Öffentlichkeit gewählt werden, istnoch im Gange. Hier geht es zur Abstimmung:http://www.businessawardseurope.com. Das Unternehmen mit den meistenStimmen in jedem Land gewinnt und wird am 6. März bekanntgegeben.Weitere Informationen zu den Awards, denRuban-d'Honneur-Preisträgern nach Land und der öffentlichenAbstimmung finden Sie unter http://www.businessawardseurope.com.Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @rsmEBA oder auf Facebook unter@businessawardseuropeInformationen zu den European Business Awards:Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einerstärkeren und erfolgreicheren Wirtschaft in ganz Europa unterstützen.Wohlstand und die Systeme des Sozial- und Gesundheitswesens hängenfür alle Bürgerinnen und Bürger Europas von Unternehmen ab, die einenoch stärkere, innovativere Unternehmensgemeinschaft mit ethischenGrundsätzen und internationaler Ausrichtung aufbauen -- eineGeschäftswelt, die das Herz der zunehmend globalisierten Wirtschaftbildet.Das Programm der European Business Awards dient der europäischenUnternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht:- Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und vonUnternehmen- Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele vonherausragenden Leistungen auf und macht diese bekannt, damit sie vonanderen nachgeahmt werden können- Es engagiert sich für die europäischeUnternehmensgemeinschaft und ruft zu Gesprächen über wichtige ThemenaufDie European Business Awards finden bereits zum 10. Mal statt. Indiesem Jahr sind sie mit mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländernin Kontakt getreten. Die öffentliche Abstimmung im letzten Jahrbrachte 227.000 Stimmabgaben aus ganz Europa ein. Zu den Sponsorenund Partnern zählen RSM, ELITE und PR Newswire.http://www.businessawardseurope.com.Informationen zu RSMRSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehrals 120 Länder, 793 Niederlassungen und über 41.200 Mitarbeiterumfasst. Die Gebühreneinnahmen des Netzwerks belaufen sich aufinsgesamt 4,8 Mrd. US-Dollar.RSM ist der Hauptsponsor und das tragende Unternehmen hinter denEuropean Business Awards, die kommerzielle Exzellenz fördern undunternehmerische Brillanz anerkennen.RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Zielverfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz-und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denenjedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbstkeine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen an. DieMitgliedsunternehmen werden von einer gemeinsamen Vision geleitet,nämlich qualitativ hochwertige professionelle Dienstleistungenanzubieten -- sowohl auf inländischen Märkten als auch für den Bedarfihres Kundenstamms an internationalen professionellenDienstleistungen. http://www.rsm.globalInformationen zu ELITE:ELITE ist ein Komplettservice-Programm, das mit Fokus auf demVerständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln undWachstumsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen vorantreibensoll. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf einem exklusivenAusbildungs- und Tutorenmodell basiert, welches vom Zugang zurUnternehmens- und Finanzwelt unterstützt wird. Es soll Unternehmenauf die nächste Wachstums- und Investitionsphase vorbereiten.Für weitere Informationen über das Programm, die Unternehmen undeine komplette Auflistung der Partner besuchen Sie bitte:http://www.elite-growth.comInformationen zu PR Newswire:PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR undUnternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten undhochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten die Inhalteunserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und sozialeMedienkanäle, und zwar mithilfe komplett umsetzbarerBerichterstattung und Beobachtung.PR Newswire kombiniert das weltweit größte Multi-Channel- undmultikulturelle Content-Verbreitungs- und Optimierungsnetz mitumfassenden Instrumenten zur Koordinierung von Arbeitsabläufen undPlattformen und unterstützt Unternehmen somit weltweit, die sichbietenden Chancen zu nutzen und davon zu profitieren. PR Newswirebetreut zehntausende von Kunden über Niederlassungen in Europa, imNahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie demasiatisch-pazifischen Raum.Weitere Informationen zu PR Newswire finden Sie unterhttp://www.prnewswire.co.ukPressekontakt:Vanessa Wood bei den European Business Awards unter +44(0)796-6666-657oder per E-Mail an vanessa.wood@businessawardseurope.comRSM: Gillian Hawkes im RSM Executive Office -gillian.hawkes@rsm.globalOriginal-Content von: European Business Awards, übermittelt durch news aktuell