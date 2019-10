Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Wenn du bereits über den Kauf von Robotikaktien nachgedacht hast, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, mehr über die größten Robotikaktien auf dem Markt zu erfahren. Ihre Größe ist ein guter Indikator für das Interesse der Investoren. Werfen wir einen Blick auf sie.

Die 10 größten Robotikaktien

Beim Blick auf die Details der 10 größten Robotikaktien werden einige Dinge deutlich. Der Einstieg in Mainstream-Aktien der Robotik-Automatisierung bedeutet in der Regel spezifische geografische und branchenspezifische Risiken, insbesondere der Automobil- und Konsumelektronikindustrie, sowie eines starken Engagements in Asien/China. Das ist in Ordnung, wenn du es willst, aber du musst über den Tellerrand schauen, um dich zu schützen. Die Liste der Robotikaktien in diesem Artikel soll dabei helfen.

Die Liste enthält eine Mischung aus reinen Robotikunternehmen und Automatisierungsunternehmen, obwohl die Robotik nur eine Teilmenge der Werkautomatisierung ist. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass die Internationale Organisation für Normung (ISO) einen Roboter als “einen automatisch gesteuerten, umprogrammierbaren, multifunktionalen Manipulator“ definiert, „der in drei oder mehr Achsen programmierbar ist und in der industriellen Automatisierung fixiert oder mobil eingesetzt werden kann”.

Darüber hinaus sind einige dieser Unternehmen auch im Bereich der Prozessautomatisierung tätig. Das bedeutet einfach Robotik, Prozesse und Werkzeuge, die automatisiert Rohstoffe verarbeiten (Beispiele sind Öl und Gas, Chemikalien und Wasser).

Wie wurde die Liste der führenden Robotikunternehmen zusammengestellt?

Da es nicht möglich ist, reine Robotikunternehmen zu finden, beruht die Liste nicht ausschließlich auf der Marktkapitalisierung. Stattdessen umfasst sie die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung – also den Wert der Börsennotierung – innerhalb eines bestimmten Teilbereichs der Robotik. Dabei sind beispielsweise Yaskawa, Fanuc und ABB die größten Akteure in der Industrierobotik.

Neben ABB sind Siemens und Rockwell die führenden Unternehmen auf im eng verwandten Bereich der Automatisierung. Cognex ist das größte Unternehmen innerhalb seiner Nische der industriellen Bildverarbeitung, und KION ist das größte Unternehmen für die Automatisierung der Lieferkette. Intuitive Surgical und iRobot haben einen First-Mover-Vorteil und dominieren ihre Marktnischen.

Kurz gesagt, alle diese Unternehmen sind in ihren spezifischen Marktbereichen die Nr. 1 oder Nr. 2 und bilden zusammen die Top 10 im Sinne dieses Artikels.

Unternehmen Land Beschreibung 1. Yaskawa (WKN:857658) Japan Führendes Robotik- und Automatisierungsunternehmen mit guter Anbindung an die Fertigung in China/Fernost. 2. Fanuc (WKN:863731) Japan Führendes Robotikunternehmen mit guter Präsenz in China/Fernost 3. ABB (WKN:675089) Schweiz und Schweden Bedeutendes Unternehmen für Robotik, Elektrifizierungsprodukte und industrielle Automatisierung 4. Siemens (WKN:723610) Deutschland Großer Industriekonzern, der seinen Fokus auf Automatisierung und intelligente Werklösungen verlagert. 5. Rockwell Automation (WKN:903978) USA Das führende US-Unternehmen für Industrieautomation mit einem schnell wachsenden industriellen Internet-of-Things-Geschäft. 6. Cognex (WKN:878090) USA Weltweit führendes Machine-Vision-Unternehmen 7. Zebra Technologies (WKN:882578) USA Scanner, mobile Computer und Barcodeleser, die intelligente Robotik/Automatisierung unterstützen. 8. KION Group (WKN:KGX888) Deutschland Gabelstaplerhersteller und führendes Unternehmen für Lagerautomatisierung 9. Intuitive Surgical (WKN:888024) USA Hersteller des führenden da Vinci Robotik-Chirurgie-Systems. 10. iRobot (WKN:A0F5CC) USA US-Verbraucherroboterunternehmen, das den Markt für Roboterstaubsauger dominiert.

1. Yaskawa und 2. Fanuc: japanische Robotikunternehmen

Vier Unternehmen dominieren den allgemeinen Markt der Industrierobotik: Fanuc, Yaskawa, Kuka (WKN:620440) und ABB. Sofort fällt auf, dass keines der vier in den USA ansässig ist. Kuka ist ein deutsches Unternehmen, das sich heute im Besitz der chinesischen Midea-Gruppe befindet, und ABB ist ein schweizerisch-schwedisches Unternehmen mit Listung in diesen Ländern und auch in New York (mehr zu ABB später).

Die Tatsache, dass zwei japanische Unternehmen, Fanuc und Yaskawa, führend in der Robotik sind, ist ein Beweis für die Bedeutung Asiens für die Welt der Robotik. Laut der International Federation of Robotics (IFR) machen nur fünf Länder 73 % der weltweiten Nachfrage nach Robotereinheiten aus, und drei von ihnen (China, Japan und Korea machen fast 60 % der globalen Nachfrage aus) befinden sich in Asien. Darüber hinaus befinden sich fünf der acht wichtigsten Länder in Asien, wie die folgende Grafik zeigt. Beachte auch den Anteil Chinas an der Produktion unter den ersten acht.





Die Zahlen in der Grafik spiegeln auf die eine oder andere Weise den geografischen Umsatzmix bei Fanuc und Yaskawa wider. So generiert Yaskawa beispielsweise rund 60 % seines Umsatzes mit Industrierobotern in Asien, wobei China und Japan 24 % bzw. 22 % ausmachen. Ebenso stammen rund 62 % des Automatisierungs- und Roboterumsatzes von Fanuc aus asiatischen Ländern (Japan trägt 26 % und China 17 % bei).

China spielt für die Aussichten beider Unternehmen eine große Rolle. Auch wenn das Land bereits der größte Markt für Industrieroboter ist, ist seine so genannte Roboterdichte viel geringer, was auf großes Wachstumspotenzial hindeutet. Die Roboterdichte wird vom IFR definiert als die Anzahl der installierten Roboter pro 10.000 Mitarbeiter in der Fertigungsindustrie – ein Maß dafür, wie automatisiert die Fertigungsproduktion eines Landes ist.

Wie du unten sehen kannst, hinkt China seinen Nachbarn und Produktionsrivalen immer noch hinterher, so dass es für Fanuc und Yaskawa viele Wachstumsmöglichkeiten in dem Land geben sollte.





Eine Sache, auf die Investoren achten müssen – und dieses Argument gilt auch für ABB, Siemens, Cognex und Rockwell Automation -, ist jedoch, dass sich die Robotik (und in geringerem Maße der gesamte Markt für industrielle Automatisierung) in spezifischen Endmärkten abspielt. Das ist nicht gut, wenn diese Branchen nachlassen. Um das zu veranschaulichen, werfen wir einen Blick auf den Anteil der Roboter, die von 2015 bis 2017 weltweit von der Industrie eingesetzt wurden.





Wie du sehen kannst, machen die Automobil- und Elektronikindustrie etwa zwei Drittel der Nachfrage aus. Das ist in Ordnung, aber die Investoren sollten beachten, dass Fanuc und Yaskawa beide im Jahr 2019 zweistellige Umsatzrückgänge zu verzeichnen begannen, als die globale Automobilproduktion negativ wurde und die Unterhaltungselektronik (insbesondere die Smartphone-Produktion) mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Investition in Fanuc und Yaskawa wirklich ein Beitrag zur wachsenden Akzeptanz der Robotik in den Schwellenländern Asiens ist. Potenzielle Investoren sollten jedoch aufgrund der Abhängigkeit von der Automobilproduktion und der Elektronikindustrie auf Volatilität vorbereitet sein.

3. ABB ist im Restrukturierungsmodus.

Die beiden europäischen Industriegiganten – ABB und Siemens – haben viele Gemeinsamkeiten. Beide sind wichtige Akteure in den Märkten Werkautomatisierung und Prozessautomatisierung. Zur Erinnerung: Die Prozessautomatisierung beinhaltet die automatisierte Kontrolle von Rohstoffen. Einige Beispiele dafür sind die petrochemische Raffination, die chemische Verarbeitung und die Wasseraufbereitung. Darüber hinaus sind die Automatisierungsgeschäfte beider Unternehmen lediglich Teil eines größeren Konzerns.

Die gute Nachricht für die Anhänger der Robotik ist jedoch, dass sich die beiden Unternehmen in Zukunft stärker auf die Bereiche Industrieautomatisierung, Robotik und Smart Manufacturing konzentrieren werden.

ABB ist ein Unternehmen im Wandel. Nach Jahren der Schwäche, die nicht dem eigenen Potenzial zu entsprechen schien, entschied sich das Management zum Handeln. Teil der Maßnahmen war der Verkauf des unterdurchschnittlichen Stromnetzgeschäfts an Hitachi sowie die Entscheidung, die Entwicklung sogenannter digitaler Doppellösungen voranzutreiben. Letzteres durch Digitalisierung seiner Lösungen und Investitionen in Partnerschaften wie die mit dem Dassault Systems, einem Unternehmen, das Software für Industrieingenieure herstellt. Kurz gesagt, ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Nachbildung physischer Einrichtungen (z. B. eine Gasturbine oder eine Abfüllanlage), die dann simuliert werden kann, um die effizienteste Art und Weise zu bestimmen, die Anlage zu betreiben. Die Softwareplattformen von Dassault ermöglichen die Herstellung digitaler Zwillinge, die dann den Mehrwert der Automatisierungslösungen für die Robotik erhöhen und die Angebote von ABB für die Kunden wertvoller machen soll.

Darüber hinaus hat ABB seine Geschäftssegmente neu organisiert und 2019 den CEO gewechselt, während sich das Unternehmen entschied, seine langjährige Matrix-Management-Struktur aufzugeben. Offensichtlich gibt es bei ABB viele Umbrüche, so dass die Investoren der Aktie zu schätzen wissen werden, dass sie eine Trendwende ebenso wie eine Wette aufs Wachstum der Robotik und Werkautomatisierung kaufen.

4. Auch Siemens strukturiert sich neu

Auch der Automatisierungskonkurrent von ABB, Siemens, bemüht sich um eine schnelle Neustrukturierung. Der Konzern hat einen Anteil von 15 % an seinem Gesundheitsgeschäft, Siemens Healthineers, verkauft, und Anteile an seinem Geschäft mit erneuerbaren Energien, Siemens Gamesa, so platziert, dass er nur noch 59 % hält. Unterdessen versuchte das Management, sein Mobilitätssegment (Züge, Lokomotiven, Waggons und Ausrüstung) mit Alstom zu fusionieren. Darüber hinaus wird Siemens sein Gas- und Stromgeschäft ausgliedern und mit Siemens Gamesa fusionieren.

All das deutet auf eine Strategie hin, die sich zunehmend auf zwei Segmente konzentriert: die digitale Industrie (Werkautomatisierung, Antriebstechnik, Prozessautomatisierung und Industriesoftware) und die intelligente Infrastruktur (intelligente Gebäudetechnik und Netzverteilungssysteme).

Kurz gesagt, bei Siemens setzen Investoren immer mehr auf Automatisierung. Wie bei ABB liegt der Fokus auf der Entwicklung intelligenter digitaler Lösungen im Rahmen der Entwicklung von “Industrie 4.0”. Zum Vergleich: Die erste industrielle Revolution beruhte auf dem Einsatz von Dampf und Strom, die zweite auf der Elektrifizierung und die dritte auf Computern und Automatisierung. Industrie 4.0 nutzt webfähige Geräte und das Industrial Internet of Things (IIoT), um intelligente Fertigungssysteme zu schaffen, die von einem Steuerungssystem überwacht und iterativ angepasst werden können.

Eine Investition in Siemens ist also eine Investition in einen Industriekonzern, der sich langsam in ein Unternehmen verwandelt, das sich auf Automatisierung und die dafür erforderliche Software konzentriert. ABB ist bereits ein viel stärker fokussiertes Robotik- und Automatisierungsunternehmen. Doch die Aktie lohnt sich nur dann, wenn du glaubst, dass das Management das Unternehmen wie erwartet neu ausrichten wird.

5. Rockwell Automation

Als führendes US-amerikanisches Unternehmen auf der Robotik-Liste und zugleich am stärksten fokussiertes Automatisierungsunternehmen ist Rockwell Automation wohl der interessanteste strategische Vermögenswert der Branche. Der auf Prozessautomatisierung ausgerichtete Konkurrent Emerson Electric (WKN:897791MR) versuchte bereits 2017, Rockwell zu übernehmen. Die Idee war, Rockwells Werkautomatisierungslösungen zu Emersons Stärke in der Prozessautomatisierung hinzuzufügen und einen De-facto-US-Champion zu schaffen.

Mit der Ablehnung des Übernahmeangebots entschied sich Rockwell, seine eigene Zukunft zu gestalten und sich auf die Werkautomatisierung und den Ausbau seines sogenannten vernetzten Unternehmens zu konzentrieren – eigentlich nur Rockwells Ausdruck für Smart Manufacturing (Industrie-4.0-Lösungen). Der Umsatz mit vernetzten Unternehmen betrug 2018 rund 300 Millionen US-Dollar (rund 4,5 % des Gesamtumsatzes), und das Management erwartet, dass es in den nächsten vier Jahren zweistellig und mehr als doppelt so schnell wachsen wird.

Die langfristigen Aussichten von Rockwell sehen hervorragend aus, aber die Investoren müssen bereit sein zu akzeptieren, dass die Umsatzentwicklung konjunkturbedingt schwankt. Wie du in der folgenden Grafik zu den Umsatzentwicklungen der 10 Jahre nach der Rezession 2008-2009 sehen kannst, war das Umsatzwachstum von Rockwell schwankend, aber der Trend ist positiv.





Darüber hinaus hat Rockwell jede Menge freien Cashflow und das wird sich in Zukunft wahrscheinlich verbessern, da die Hälfte tendenziell wiederkehrende Einnahmen sind.





Insgesamt hat Rockwell gute langfristige Perspektiven, aber die Investoren müssen bereit sein, die Höhen und Tiefen des Konjunkturzyklus zu überstehen.

6. Cognex

Cognex dominiert den Markt der industriellen Bildverarbeitung, wobei die Hauptkonkurrenz vom japanischen Unternehmen Keyence ausgeht. Die 2D- und 3D-Visionssysteme von Cognex werden zur Steuerung von automatisierten Geräten und Robotern sowie zur Überwachung und Steuerung automatisierter Prozesse benötigt. Seine Produkte werden in der industriellen Fertigung (die traditionellen Kernbranchen von Cognex sind die Automobil- und Konsumelektronik, wobei Apple der größte Kunde ist), im Logistikmarkt zur Identifizierung von Verpackungen und sogar in der Gepäckabfertigung am Flughafen eingesetzt.

Cognex ist somit ein Beitrag zur zunehmenden Automatisierung in der Fertigung und Logistik. Insbesondere bei der Erfassung von mehr Informationen ist die industrielle Bildverarbeitung ein kritischer Teil der Industrie 4.0, da es unmöglich ist, Fertigungsdaten zu verarbeiten und darauf zu reagieren, wenn man sie nicht erfassen kann. Ebenso wird die Bildverarbeitung benötigt, um den automatisierten Prozess zu beobachten.

Das Management sieht einen langfristigen Wachstumstrend vor sich, mit einem ansprechbaren Gesamtmarkt von rund 3,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu einem Unternehmensumsatz von rund 800 Millionen US-Dollar am Ende des Jahrzehnts. Als Referenz nennt das Management einen Anteil von deutlich über 20 % am 2D-Visionsmarkt und einen Anteil von knapp über 10 % an der Werkautomatisierung, während die anderen Anteile am Endmarkt einstellig sind. Mit anderen Worten, Cognex hat also einen beträchtlichen Markt zu erschließen.





Das Management von Cognex ist davon überzeugt, dass das Unternehmen seinen Umsatz in der Werkautomatisierung langfristig um 20 % pro Jahr und seinen Logistikumsatz (aufgrund des Wachstums der E-Fulfillment-Center) in naher Zukunft um 50 % pro Jahr steigern kann.

Das Unternehmen hat zweifellos langfristige Wachstumsaussichten. Aber auch hier kann die Abhängigkeit von zwei wichtigen Endmärkten (Automobil und Unterhaltungselektronik) das Wachstumsziel in Frage stellen. So stagnierte beispielsweise das Umsatzwachstum im Zeitraum 2018-2020 aufgrund einer Kombination von rückläufiger Leichtfahrzeugproduktion und sinkender Smartphone-Produktion, die zu einer Investitionspause in diesen Branchen führte.

Dennoch scheint die langfristige Zukunft gesichert, und diejenigen Investoren, die von diesen Aussichten überzeugt sind, werden einen kurzfristigen Rückschritt als Chance zum Kauf der Aktie ansehen.

7. Zebra Technologies

Die jährliche Wachstumsrate von 50 %, die Cognex in der Logistik anstrebt, ist ein Zeichen für das Wachstumspotenzial des Marktes für Logistik und Lagerautomatisierung insgesamt. Angetrieben wird es durch die Notwendigkeit von E-Fulfillment sowie von Fortschritten in der Robotertechnologie zur Erhöhung der Produktivität der automatisierten Logistik und Lagerhaltung. Zebra Technologies und das deutsche Unternehmen KION sind keine reinen Robotikunternehmen, aber die Nachfrage nach ihren Produkten wird durch die Investitionstrends bei der Robotik getrieben.

Wenn die Industrie 4.0 und der zunehmende Einsatz von Robotik dazu führen, dass webfähige Geräte, Maschinen und intelligente Werke eine Masse von Informationen erzeugen, wird es auch notwendig sein, diese Informationen über die mobilen Computer, Scanner und Barcode-Drucker von Zebra zu erfassen. Ob es sich nun um eine Produktions- und Logistikumgebung, eine Gesundheits- oder eine Einzelhandelsumgebung handelt, es wird ein Bedarf an menschlicher Beteiligung an der Datenerfassung bestehen, um automatisierte Prozesse zu ermöglichen. Ein einfaches Beispiel für diese Notwendigkeit ist der zunehmende Einsatz von tragbaren Barcodelesern in einem Lager.

Der Umsatzmix von Zebra macht es auch zu einem der nach unten und nach oben am wenigsten volatilen Namen auf dieser Liste. Es bietet eine gute Aufteilung zwischen Einzelhandel und E-Commerce, Transport und Logistik sowie Produktionsumsätzen (wobei der Gesundheitsbereich und andere Endmärkte eine geringere Rolle spielen). Gleichzeitig ist es aufgrund seiner starken geografischen Präsenz in Nordamerika (fast 50 % des Umsatzes) und Europa (rund ein Drittel) eher der Einführung von Industrie 4.0 in diesen Regionen als dem allgemeinen Wachstum in Asien unterworfen.

Das Management erwartet, dass der Umsatz langfristig auf durchschnittlicher jährlicher Basis um 4 % bis 6 % steigen wird. Genau wie Rockwell Automation ist Zebra bislang sehr gut darin, Gewinne in freien Cashflow umzuwandeln.





8. KION Group

Das deutsche Unternehmen KION ist in den USA kaum bekannt, aber es ist der zweitgrößte Anbieter von Flurförderzeugen (Gabelstaplern) weltweit und der führende in Europa. Mit seinem Dematic-Geschäft ist es auch das weltweit führende Unternehmen für Automatisierungssysteme in der Lieferkette.

Die Kombination aus Flurförderzeugen und Supply-Chain-Lösungen (Automatisierung) macht es zu einem wichtigen Wachstumsmotor in der Lagerautomatisierung. Das klingt vielleicht nicht nach dem sexysten Endmarkt, aber man bedenke, dass fast die Hälfte der Nachfrage nach den Supply-Chain-Lösungen von KION aus dem E-Commerce kommt. Das Management erwartet mittelfristig ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in diesem Segment.

Die Perspektiven für das andere Segment (Flurförderzeuge und Dienstleistungen) sind stärker an die industriellen Rahmenbedingungen in Europa gebunden, zumal die Region rund 68 % des Umsatzes im Flurförderzeugsegment erwirtschaftet. Fast die Hälfte des Segmentumsatzes entfällt jedoch auf Dienstleistungen, die in einem konjunkturellen Abschwung widerstandsfähiger sein sollten.

Da das Segment Flurförderzeuge rund 74 % des weltweiten Umsatzes erwirtschaftet, kann man sagen, dass KION ein Unternehmen ist, dessen Perspektiven an die europäische Industrie gebunden sind, das aber einen Wachstumskick aus der Supply-Chain-Automation und der Robotik in den USA hat.

9. Intuitive Surgicals und 10. iRobot

Beide Unternehmen sind in sehr unterschiedlichen Endmärkten aktiv (roboterchirurgische Verfahren und Roboterstaubsauger), haben aber viele Gemeinsamkeiten. Beide sind in den USA ansässig und bieten Robotik-Investoren eine Investitionsmöglichkeit, die nicht an die Zyklizität der traditionellen Automatisierungsmärkte (wie Automotive und Elektronik) gebunden ist. Darüber hinaus sind beides branchenführende Unternehmen, die ihre Erträge jährlich um etwa 15 % steigern.





Bei Intuitive Surgical hängt das Wachstum davon ab, wie gut es seinen Bestand an Da-Vinci-Robotik-Chirurgie-Systemen erweitern kann. Das wiederum wird seine Instrumente und Serviceerlöse steigern. Das ist umso wichtiger, da sich auf dem Markt für chirurgische Robotersysteme mit Medtronic ein viel größerer Konkurrent zunehmend durchsetzt.

Es gibt wahrscheinlich zwei wesentliche Möglichkeiten, wie Intuitive Surgical dabei vorgehen kann. Die erste ist sein Leasing-Programm, das es den Kunden ermöglicht, Programme für Roboterchirurgie zu starten oder zu verbessern, ohne die erheblichen Anfangsinvestitionen berücksichtigen zu müssen. Das ist wichtig, weil es der medizinischen Einrichtung ermöglicht, den Umfang ihrer Dienstleistungen zu erweitern, um langfristig zur Bezahlung der Geräte beizutragen. Der zweite Weg ist das Wachstum der Verfahrenskategorien, in denen es eingesetzt werden kann, sowie die Vertrautheit der Chirurgen mit der Durchführung von Roboteroperationen.

Intuitiv ist keine jener Aktien, die Investoren wahrscheinlich preiswert nach herkömmlichen Kennzahlen kaufen können, aber wenn du an die langfristigen Wachstumsaussichten glaubst – und wenn man eine Wachstumsrate deutlich über 10 % aufrechterhalten kann – dann hat die Aktie das Potenzial, in ihre Bewertung hinein zu wachsen.

iRobot ist bekannt als Unternehmen für Konsumroboter und dominiert den Markt für Roboter-Staubsauger (RVC) mit einem Marktanteil von 82 % in Nordamerika, einem Anteil von 61 % in Europa, dem Nahen Osten und Afrika und einem Anteil von 64 % in Japan. Der globale Marktanteil beträgt 52 % (70 %, wenn man China ausklammert).

Mit dieser dominanten Position hat das Unternehmen ideale Voraussetzungen, um das wachsende Interesse der Besitzer eines traditionelleren Staubsaugers an RVCs zu nutzen. iRobot blickt auf einen globalen Staubsaugermarkt mit einem Gesamtvolumen von derzeit rund 10 Milliarden US-Dollar. RVCs hielten Ende 2018 einen Anteil von 24 %, aber das Interesse wächst, und iRobot plant, einen wesentlichen Teil dieses Anteils zu übernehmen. Darüber hinaus ist das Wachstumspotenzial von iRobot nicht auf RVCs beschränkt. Es ist geplant, auch den Absatz seiner Bodenreinigungsroboter und Roboter-Rasenmäher auszuweiten.

Alles in allem bietet iRobot den Investoren eine Möglichkeit, von der Akzeptanz der Robotertechnologie im Haushalt zu profitieren. Wie bei Intuitive Surgical bedeutet dies, dass die Aktienaussichten von iRobot stärker von der Marktdurchdringung und der technologischen Akzeptanz abhängen als von der Gesamtwirtschaft oder dem, was im Automobilsektor oder in der Fertigung in China passiert. Dies könnte dem Portfolio von Robotik-Investoren eine gewisse Vielfalt verleihen.

Investitionen in die Robotik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Liste der 10 größten Robotikunternehmen eine schöne Mischung aus reinen Robotikunternehmen (Fanuc und Yaskawa), führenden Automatisierungsunternehmen (ABB, Siemens, Rockwell), einem Nischentechnologieanbieter (Cognex), einigen Robotik-/Automatisierungs-Support-Unternehmen (Zebra und KION) und spezifischen Industrierobotern (Intuitive Surgical und iRobot) bietet. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um mit der Feinabstimmung zu beginnen, in welche Robotikunternehmen du investieren willst.

