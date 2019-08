Die 10 größten Goldminenaktien der Welt

Seit Jahrtausenden wird Gold gesucht, da das Edelmetall eine zentrale Rolle als Wertaufbewahrungsmittel und Grundlage für Währungen sowie für Schmuck gespielt hat. Aufgrund der konstanten Nachfrage nach Gold ist der Abbau von Gold zu einer riesigen Industrie geworden, die die ganze Welt umspannt. Überall sucht man nach neuen Bodenschätzen, die zu einem günstigeren Preis gefördert werden können, als die Kunden dafür zahlen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen einzelne Goldsucher mit Optimismus und Waschwanne dem Goldrausch folgten. Heutzutage sind Goldminenunternehmen gigantische Betriebe, die die Schätze jener Gebiete, für die sie die Grabungsrechte haben, voll ausschöpfen. Einige verfügen über riesige Portfolios von Mining-Assets, die ein diversifiziertes Engagement auf der ganzen Welt ermöglichen, während andere ihre Aufmerksamkeit nur auf ein oder zwei lukrative Standorte zum Abbau konzentrieren.

Unabhängig davon, welche Strategie diese Unternehmen verfolgen, waren die untenstehenden Goldminenaktien bei der Suche und Verarbeitung von Gold sehr erfolgreich. Viele davon haben noch weitere Geschäftsfelder, die man kennen sollte, bevor man investiert.

Die zehn größten Goldminenaktien an den wichtigsten US-Börsen

Aktie Marktbewertung 4-Jahres-Erträge

Newmont Goldcorp (WKN: 853823 ) 32 Milliarden USD 100 % Barrick Gold (WKN: 870450 ) 29,3 Milliarden USD 97 % Freeport-McMoRan (WKN: 896476 ) 16 Milliarden USD (29 %) Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 ) 12,4 Milliarden USD 119 % Kirkland Lake Gold (WKN: A2DHRG ) 9,65 Milliarden USD 3.010 % AngloGold Ashanti (WKN: 164180) 7,83 Milliarden USD 152 % Kinross Gold (WKN: A0DM94 ) 5,19 Milliarden USD 118 % Gold Fields (WKN: 856777 ) 4,52 Milliarden USD 83 % Compania de Minas Buenaventura (WKN: 900844) 4,24 Milliarden USD 99 % Sibanye-Stillwater (WKN: A1KBRZ ) 3,37 Milliarden USD (9 %)

Werfen wir doch mal einen Blick auf diese Goldminen, um mehr darüber zu erfahren, wie diese ihr Geld verdienen und wie ihre Aussichten für die kommenden Jahre sind.

1 Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp entstand durch die Fusion des US-Unternehmens Newmont Mining mit der kanadischen Goldcorp, die Newmont für 10 Milliarden USD kaufte. Die Fusion brachte zwei bereits riesige Portfolios von Goldanlagen zusammen, die das Unternehmen zum Branchenführer in Sachen Marktkapitalisierung gemacht haben. Das kombinierte Unternehmen fördert Gold auf vier Kontinenten in neun verschiedenen Ländern, mit Anlagen in Ghana, Australien, Nord- und Südamerika und einer Jahresproduktion von rund 7,4 Millionen Unzen im Jahr 2018.

Als US-Unternehmen ist Newmont Goldcorp die einzige Goldminenaktie im S&P-500-Index. Doch die Aktivitäten gehen weit über Gold hinaus, da man auch Silber sowie andere Metalle wie Kupfer, Blei, Zink und Nickel fördert. Newmont Goldcorp fördert und produziert auch Uran und Lithium und hatte in der Vergangenheit sogar Kohle, Öl und Gas im Programm. Dennoch hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend auf Gold konzentriert, und bedeutende Investitionen in bestehende Anlagen sowie größere Übernahmen haben Newmont Goldcorp beim Wachstum geholfen.

Newmont Goldcorp wird auch in Zukunft ein Branchenriese bleiben. Schon vor der Fusion waren beide Unternehmen äußerst kosteneffizient, mit allumfassenden Kosten in der Größenordnung von 800 bis 900 USD pro Unze Gold. Mit einer guten Kombination aus produzierenden Minen und neuen Gebieten für die zukünftige Entwicklung geht Newmont Goldcorp davon aus, dass man die neu gewonnene Größe nutzen wird, um Ressourcen zu bündeln und Chancen anzugehen, die die meisten kleineren Unternehmen sich nicht leisten können. Das verheißt in den kommenden Jahren Gutes für das neu fusionierte Unternehmen.

2 Barrick Gold

Vor der Fusion von Newmont Goldcorp war Barrick Gold der größte Goldproduzent der Welt: Die Jahresproduktion betrug weit über 5 Millionen Unzen Gold. Darüber hinaus ist Barrick trotz seines Namens auch der weltweit größte börsennotierte Kupferproduzent, der jedes Jahr mehr als 400 Millionen Pfund des Metalls produziert. Dennoch stammen mehr als 90 % des Umsatzes von Barrick vom Gold.

Barrick hat Niederlassungen auf der ganzen Welt, aber ein Großteil ist auf wenige wichtige Standorte gebündelt. Die Aktivitäten des Konzerns in Nevada sind umfangreich, dort werden mehr als 40 % seines gesamten Goldes produziert und der Standort weist extrem niedrige All-in-Kosten auf – gerade mal etwas über 600 USD pro Unze. Barrick ist auch Teil von Joint Ventures mit Newmont Goldcorp in der Pueblo-Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik sowie im Kalgoorlie-Super-Pit-Standort in Australien. Darüber hinaus hat die Fusion mit Randgold im Jahr 2019 zu einem weiteren globalen Engagement geführt, was das Unternehmen veranlasst hat, einige seiner Aktivitäten zu dezentralisieren, damit Manager vor Ort mehr Einfluss darauf haben können, wie Barrick die Entwicklung seiner einzelnen Bergbaugebiete angeht.

Doch Barricks bemerkenswertestes Kapital ist eines, das sich überhaupt noch nicht bewährt hat. Die Pascua-Lama-Mine in Südamerika, die die Grenze zwischen Chile und Argentinien überschreitet, verfügt über einige der größten Goldreserven aller Standorte der Welt. Hohe Entwicklungskosten haben die Bemühungen des Unternehmens dort jedoch bislang behindert, ebenso wie die Bedenken der Anwohner, was die Risiken für die Umwelt betrifft.

Die finanzielle Situation von Barrick hat dazu geführt, dass das Unternehmen in einer Zeit relativ schwacher Preise für das Edelmetall die Produktion wieder in den Griff bekommt und sich mehr darauf konzentriert, die Vorteile der effizientesten Standorte zu nutzen. Die Konzentration auf eine kostengünstigere Produktion sollte dazu beitragen, den Cashflow zu verbessern, und das dürfte auf absehbare Zeit ein entscheidendes Element der Strategie von Barrick sein.

3 Freeport-McMoRan

Unter allen Aktien auf dieser Liste ist Freeport-McMoRan diejenige, die sich am wenigsten als Goldminenunternehmen begreift. Freeport ist viel mehr für seine Rolle als bedeutender Kupferproduzent bekannt, wobei die Grasberg-Mine in Indonesien eine der weltweit größten Kupfer- und Goldlagerstätten darstellt. Freeport verfügt auch über umfangreiche Bergbauaktivitäten in ganz Amerika, einschließlich der Mine Morenci in Arizona und des Vorkommens Cerro Verde im Südwesten Perus, wo neben Gold und Kupfer auch Molybdän wichtige Elemente sind.

Lange Zeit ging Freeport-McMoRan sogar noch weiter und versuchte, sich als diversifiziertes Unternehmen für natürliche Ressourcen zu etablieren. Zusätzlich zu seinen Bergbauaktivitäten übernahm das Unternehmen die Öl- und Gasindustrie und erhielt vor rund zehn Jahren Explorations- und Produktionsanlagen im Golf von Mexiko. Damals schien dies schlau zu sein, da die Goldpreise rückläufig waren und die Aussichten für Energie solide wirkten. Als jedoch kurz darauf der Tiefpunkt für den Ölmarkt kam, sah sich Freeport mit massiven Verlusten konfrontiert. Am Ende entschied Freeport, sich auf die Aktivitäten im Bergbau zu konzentrieren.

Das Kupfergeschäft von Freeport war in den letzten Jahren kein großer Gewinner für das Unternehmen, da die Verlangsamung der Weltkonjunktur die Preise für das wichtige Metall herabgesenkt hat. Da sich die Goldpreise relativ dazu besser entwickelt haben, hat Freeport den Schwerpunkt wieder auf das Edelmetall gelegt. Angesichts der Größe der Kupferreserven wird es Freeport jedoch schwerfallen, seine Bemühungen auf Gold zu konzentrieren.

4 Agnico Eagle Mines

Agnico Eagle Mines ist in der Bergbauindustrie ein Traditionsunternehmen, und sein Name bezieht sich immer noch auf sein diversifiziertes Portfolio an Bergbauanlagen. Der Name Agnico leitet sich von den Symbolen für die chemischen Elemente Silber, Nickel und Kobalt ab, und die Fusion von Agnico mit Eagle Gold in den frühen 1970er-Jahren gab dem Unternehmen seine heutige Identität und einen soliden Mix für Bergbau und Verarbeitung.

Agnico Eagle betreibt derzeit acht Minen in Kanada, Finnland und Mexiko. Einer der wichtigsten Vermögenswerte ist die 50:50-Joint-Venture-Beteiligung an der kanadischen Goldmine Canadian Malartic, der größten im Tagebau.

Doch ein Großteil der Popularität von Agnico Eagle bei Investoren beruht auf dem Potenzial für eine kurzfristig steigende Produktion. Das Unternehmen hat in Anlagen im kanadischen Arktis-Gebiet Nunavut investiert, und die Minen Meliadine und Amaruq beginnen erst jetzt, die Gesamtproduktion für Agnico Eagle zu erhöhen.

Darüber hinaus profitieren die Aktionäre von Agnico Eagle von einer der längsten Dividendenausschüttungen der Branche. Dividenden sind für viele Goldunternehmen eine Herausforderung, da die für die Goldmine erforderlichen Investitionen es den Unternehmen erschweren, etwas an die Aktionäre auszuschütten. Agnico Eagle ist jedoch stolz darauf, seit 36 Jahren eine Dividende zahlen zu können, und CEO Sean Boyd hat immer wieder gesagt, dass das Ziel des Unternehmens darin bestehe, diese Ausschüttung im Laufe der Zeit sogar zu erhöhen. Agnico Eagle ist in der Lage, bei den führenden Minenunternehmen der Branche mitzumischen.

5 Kirkland Lake

Kirkland Lake Gold war in letzter Zeit ein bemerkenswerter Wert in der Goldindustrie, weil es einige der beeindruckendsten Wachstumsraten aller großen Gold-Player verzeichnet hat. Das Unternehmen verfügt sowohl in seinem Heimatland Kanada als auch in Australien über Bergbauanlagen und hat die ehrgeizigen Produktionsziele, jährlich zwischen 950.000 und 1 Million Unzen Gold aus seinem Portfolio an Bergbauprojekten zu fördern.

Einige Projekte von Kirkland haben sich in letzter Zeit besonders gut entwickelt. Die australische Mine Fosterville hatte den größten Anteil an der Gesamtproduktion des Unternehmens, wobei Kirkland Mitte 2019 einen Produktionsanstieg von mehr als 80 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Zwar gab es einen Rückgang der Förderung, aber der Gehalt des Gesteins, das durch die Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe von Kirkland gegangen ist, war wesentlich besser und konnte am Ende die Produktion steigern. Die Produktion in der Macassa-Mine in Ontario war unterdessen nicht ganz so stark, aber die Erfolge der Untertagebohrungen in der Nähe der aktuellen Mine deuten darauf hin, dass die Anlage langfristig noch mehr fördern könnte.

Kirkland Lake ist ein Favorit unter Analysten in der Goldminenaktiengemeinschaft. Die tiefen nachhaltigen Kosten, die unter 600 USD pro Unze liegen könnten, geben Gewinnmöglichkeiten, die die Rivalen vor Neid erblassen lassen. Die Marktkapitalisierung von Kirkland ist hoch genug, um ein Übernahmeangebot unwahrscheinlich zu machen, zumal sowohl Newmont als auch Barrick bereits große Deals eingetütet haben. Die Konsolidierung könnte in Zukunft jedoch ein Treiber für die weitere Performance von Kirkland Lake Gold sein.

6 AngloGold Ashanti

Südafrika ist eine der Hauptquellen für die Goldproduktion, und AngloGold Ashanti beansprucht den Status des drittgrößten Goldminenunternehmens nach Produktionsvolumen. Das Unternehmen hat Betriebs- und Bergbauprojekte auf vier Kontinenten, darunter die tiefste Mine der Welt in Mponeng in Südafrika, mehrere Projekte in wichtigen afrikanischen Ländern wie Tansania und Ghana, eine Vertretung in drei südamerikanischen Ländern und eine Reihe vielversprechender Anlagen in Australien.

Aber auch der Standort Südafrika hat in den letzten Jahren zu einigen Schwierigkeiten geführt, und Unternehmen wie AngloGold Ashanti mussten sich mit den Folgen auseinandersetzen. Als die Goldpreise Anfang der 2010er-Jahre stark fielen, hatte dies dramatische negative Auswirkungen auf die ressourcenabhängige südafrikanische Wirtschaft, was zu massiven Betriebsverlusten für viele Goldminenunternehmen und der Schließung ihrer Minenanlagen führte. Die daraus resultierende Arbeitslosigkeit hat zu Unruhen geführt, und die politischen Auswirkungen sorgten dafür, dass Gesetzgeber und Regierungsbeamte verstärkt darauf achten, dass Bergbauunternehmen keinen so großen Einfluss mehr haben und das Wohlergehen der Allgemeinheit gefährden könnten.

Auch deswegen hat sich AngloGold Ashanti mit dem revolutionären Schritt beschäftigt, die Veräußerung seiner südafrikanischen Assets in Betracht zu ziehen. Da die Bedingungen an anderen Orten laxer und günstiger sind, überlegt man sich den Standort Südafrika eher zweimal. AngloGold ist zwar der Ansicht, dass die südafrikanischen Minen nach wie vor einen hohen wirtschaftlichen Wert haben, aber die notwendigen Investitionen, um sie voll auszuschöpfen, sind eben auch beträchtlich. Man scheint zu hoffen, dass ein Käufer bereit sein wird, diese Investitionen zu übernehmen. Dann hätte AngloGold zusätzliches Kapital zur Verfügung, um die Aktivitäten zu restrukturieren und sich auf die lohnenswertesten Gebiete zu konzentrieren.

7 Kinross Gold

Kinross Gold mit Sitz in Toronto ist eine von vielen Goldminen mit Sitz in Kanada, aber die Aktivitäten reichen weit über die Grenzen des Landes hinaus. Tatsächlich beinhalten die aktuellen Projekte von Kinross Gold keine kanadischen Standorte. Stattdessen umfassen die Anlagen neben den Standorten in Chile und anderen Ländern auch die USA, Brasilien, Russland sowie die westafrikanischen Nationen Mauretanien und Ghana.

Kinross hat ehrgeizige Pläne für den Bergbau. Das Unternehmen erwartet eine jährliche Produktion von rund 2,5 Millionen Unzen Gold, wobei die gesamten Produktionskosten bei nahezu 1.000 USD pro Unze liegen. Mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion dürfte aus den Betrieben der westlichen Hemisphäre stammen, zwischen 20 und 25 % allein aus Westafrika und Russland.

Kinross hat sich in letzter Zeit positiv entwickelt. Im ersten Quartal 2019 teilte das Bergbauunternehmen mit, dass die Gesamtkosten deutlich niedriger waren als erwartet, wobei die gesamten nachhaltigen Kosten bei 925 USD pro Unze lagen. Die bestehenden Projekte des Unternehmens profitierten von den Bemühungen, den Erzgehalt zu verbessern sowie von effizienteren Betrieben und einer höheren Goldgewinnung zu unerwartet geringem Energieaufwand. Gleichzeitig arbeitet Kinross nach wie vor hart daran, die Pipeline der nicht abgebauten Ressourcen zu entwickeln, wobei die Projekte in Alaska besonders vielversprechend erscheinen.

Kinross ist kein riesiger Gold-Player, hat dafür aber beeindruckende Nischen gefunden, in denen ee vorstoßen kann. Kinross sollte in erster Linie von verbesserten Bedingungen in der gesamten Branche profitieren.

8 Gold Fields

Gold Fields ist ein südafrikanisches Goldunternehmen. Es verfügt über acht auf der ganzen Welt verteilte Minen in Australien, Chile, Ghana, Peru und Südafrika sowie über mehrere Entwicklungsprojekte. Gold Fields produziert jedes Jahr etwa 2 Millionen Unzen Gold, und seine Goldreserven belaufen sich auf etwa 48 Millionen Unzen. Das Unternehmen verfügt zudem über eine umfangreiche Kupferproduktion mit Kupferreserven von fast 700 Millionen Pfund.

Wie wir bei AngloGold schon gesehen haben, spürt Gold Fields einen ziemlichen Druck bei seinen Aktivitäten in Südafrika. Und das ist kein kleines Problem, da das Unternehmen etwa zwei Drittel seiner Goldreserven in Südafrika besitzt. Dennoch hat man noch andere Eisen im Feuer, um einen Teil dieses Risikos auszugleichen. Die Aktie hat im Allgemeinen den Goldpreis im Laufe der Jahre ziemlich genau widergespiegelt.

In jüngster Zeit hat Gold Fields jedoch begonnen, sich von der Masse abzuheben. Der Hauptgrund hat mit der internen Umstrukturierung der Kapitalstruktur zu tun, da Gold Fields Anfang 2019 einen Weg gefunden hat, die im Jahr 2020 fällig werdenden Schulden zu tilgen. Mit Blick auf die Zukunft hoffen die Investoren, dass Gold Fields in der Lage sein wird, den Aufwärtstrend fortzusetzen und bei weiter steigenden Goldpreisen voll an einer Erholung teilzunehmen.

9 Compania de Minas Buenaventura

Es gibt außerhalb Nordamerikas viele Mining-Ventures, aber es ist selten, dass eines davon für US-Investoren an großen Börsen handelbar ist. Eine Ausnahme bildet die Compania de Minas Buenaventura, da der peruanische Edelmetallproduzent bereits 1996 als erstes lateinamerikanisches Bergbauunternehmen seine Aktien an der New York Stock Exchange listete.

Buenaventura besitzt sechs verschiedene Bergbaugebiete, die zusammengenommen schätzungsweise 875.000 bis 945.000 Unzen Gold jährlich produzieren. Doch das peruanische Bergbauunternehmen produziert viel mehr als nur Gold. Fünf verschiedene Silberquellen bringen jährlich rund 23,7 Millionen bis 26,5 Millionen Unzen Silber ein, und Buenaventura bezieht auch Zehntausende von Tonnen Blei, Zink und Kupfer aus seinen Minen in Peru.

Buenaventura hat hart daran gearbeitet, langfristig zu handeln, indem es ein sogenanntes Debottlenecking-Programm durchführt. Das zielt darauf ab, die Infrastruktur zu verbessern, um das Produktionsvolumen auch auf Kosten temporärer Stillstände zu optimieren. So half beispielsweise eine Betriebsunterbrechung in der Mine Orcopampa zwischen Ende 2018 und Anfang 2019 dem Unternehmen, die Belüftungsanlage zu verbessern und die Stollen sicherer zu machen. Doch stand Buenaventura auch vor anderen Herausforderungen, etwa einem dreiwöchigen Streik in der Mine Uchucchacua im Januar 2019.

Peru kann ein schwieriges Umfeld für Bergbau sein, aber Buenaventura hat versucht, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Bei dieser soliden Produktion verdient Buenaventura durchaus einen Platz in den Top 10.

10 Sibanye-Stillwater

Letztlich bleibt noch Sibanye-Stillwater. Sie bietet eine einzigartige Kombination von Bergbauanlagen. Zusätzlich zur Goldproduktion hat Sibanye durch die Übernahme von Stillwater Mining im Jahr 2017 sein ohnehin schon beträchtliches Engagement bei Platinmetallen, zu denen sowohl Platin als auch Palladium gehören, erhöht. Diese Diversifikation hat sich als besonders wertvoll erwiesen, da sich der Preis für Palladium seit der Finanzkrise 2008 fast verzehnfacht hat.

Nach der Fusion umfasst die Geschäftstätigkeit von Sibanye zwei Länder. Die Legacy-Präsenz von Sibanye in Südafrika umfasst sowohl Gold- als auch Platinmetalle, während die Minenanlagen von Stillwater in Montana fast ausschließlich Platin und Palladium produzieren. Das Unternehmen hat zudem einige Projekte in anderen Ländern, darunter Nordkanada und die Andenregion Südamerikas.

Für Investoren bedeutet die Tatsache, dass Sibanye etwa 60 % seiner Produktion aus Platin und Palladium bezieht, dass das Unternehmen möglicherweise keine reine Goldaktie ist. Sibanye würde da wahrscheinlich zustimmen, da nur etwa ein Sechstel seines bereinigten operativen Ergebnisses vor Steuern aus Gold kommt. Da das Unternehmen jedoch gleichzeitig große Wetten auf Platingruppenmetalle fährt, ist Sibanye-Stillwater für Goldanleger eine interessante Möglichkeit.

Andere Goldaktien, die du kennen solltest

Es gibt natürlich noch Aktien, die es nicht auf diese Liste geschafft haben. Zumeist liegt das daran, dass sie in andere Kategorien fallen. Sie beinhalten Folgendes:

Gold-Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada (WKN: A0M8PX ) fördern Gold nicht selbst, sondern finanzieren Unternehmen wie die obene, um ihnen bei der Entwicklung und dem Betrieb der Minen zu helfen. Im Gegenzug erhalten Streamingunternehmen das Recht, eine bestimmte Menge des produzierten Goldes zu einem geringeren Preis zu kaufen.

(WKN: ) fördern Gold nicht selbst, sondern finanzieren Unternehmen wie die obene, um ihnen bei der Entwicklung und dem Betrieb der Minen zu helfen. Im Gegenzug erhalten Streamingunternehmen das Recht, eine bestimmte Menge des produzierten Goldes zu einem geringeren Preis zu kaufen. Einige börsengehandelte Goldfonds investieren direkt in Goldbarren und verfolgen somit den aktuellen Goldpreis. Bergbauunternehmen sind den Goldpreisen ausgesetzt, aber operative Probleme können dazu führen, dass die Bergbauaktien mit den Goldpreisen nicht Schritt halten, und einige Bergbauunternehmen sichern ihre zukünftige Produktion ab, um sich vor fallenden Preisen für das Edelmetall zu schützen.

Diese Unternehmen sind durchaus gute Investitionen, aber sie sind nicht direkt im Bergbau tätig. Wer auf den Erfolg setzen will, der aus der Suche und Förderung riesiger Minen resultieren kann, dem dürften wahrscheinlich nur Minenaktien die gewünschten Ergebnisse liefern.

Alles, was glänzt …

Die Investition in Goldminenaktien hat Vor- und Nachteile. Einerseits folgen Goldminenaktien oft nicht den Höhen und Tiefen des breiteren Marktes und bieten den Anlegern eine zusätzliche Diversifikation des Depots. Sie können große Gewinne liefern, wenn ein Bergbauunternehmen gute Arbeit leistet, um das Beste aus den ihm gehörenden Bergbauwerten zu machen. Auf der anderen Seite kann bei Goldminen viel schieflaufen, und im schlimmsten Fall kann die Existenz selbst der besten Goldminenarbeiter gefährdet werden.

Diese zehn besten Goldminenaktien haben sich jedoch im Laufe der Zeit bewährt und haben solide Aussichten, jahrelang im Geschäft zu bleiben. Nur wenige Investoren sollten ihr gesamtes Geld in Goldminenaktien investieren, aber wenn man einen Teil des Depots dafür zur Verfügung stellt, kann dies ein guter Weg sein, um von der Edelmetallbranche zu profitieren.

Schalte jetzt den Rendite-Turbo für dein Portfolio ein! Mit Dividenden ETF einfach und bequem ein Zusatz-Einkommen am Aktienmarkt erzielen. In unserem brandneuen, kostenlosen Sonderbericht analysieren wir 3 Dividenden ETFs, die wir jetzt spannend finden. Klick hier, um diesen Bericht jetzt herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Dan Caplinger besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 4.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019