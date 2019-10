Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

Die Bergbauindustrie spielt eine tragende Rolle für die Weltwirtschaft. Sie fördert, verarbeitet und verkauft eine Vielzahl von Metallen, Mineralien und Energieprodukten, die für das Wachstum vieler verschiedener Sektoren unerlässlich sind. Eisenerz zum Beispiel ist eine Schlüsselkomponente im Stahl, während die Automobil- und Luftfahrtindustrie viel Aluminium verwenden, und Kupfer ist entscheidend für die Stromerzeugung.

Aus diesem Grund ist der Bergbau auch für Investoren ein wichtiger Sektor. Im Jahr 2018 erwirtschafteten die 40 größten börsennotierten Bergbauunternehmen der Welt einen Umsatz von 683 Milliarden US-Dollar und ein EBITDA von 165 Milliarden US-Dollar. Das verschaffte ihnen die Mittel, um ihren Aktionären in diesem Jahr eine Rekord-Dividende von 43 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Diese Auszahlungen, die positive Entwicklung des Sektors vor dem Hintergrund einer wachsenden Wirtschaft und wichtige Trends wie erneuerbare Energien sind gute Gründe für Investoren, sich mit der Bergbauindustrie zu befassen und einen genaueren Blick auf erfolgreiche Unternehmen dieses Sektors zu werfen.

Die 10 größten Bergbauaktien

Zur Verdeutlichung sind hier die 10 größten börsennotierten Bergbauunternehmen der Welt, geordnet nach der Marktkapitalisierung oder der Summe der insgesamt verfügbaren Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs:

Bergbauunternehmen Marktkapitalisierung Produzierte Rohstoffe 1. BHP Group (WKN:A2N9WV) 129 Milliarden US-Dollar Kupfer, Eisenerz, Kohle, Nickel, Zink, Öl und Erdgas 2. Rio Tinto (WKN:852147) 89,2 Milliarden US-Dollar Aluminium, Eisenerz, Kupfer, Diamanten, Uran und mehrere Mineralien 3. Vale (WKN:897136) 59,4 Milliarden US-Dollar Eisenerz, Kupfer, Nickel, Kohle und Mangan 4. Glencore (WKN:A1JAGV) 43,5 Milliarden US-Dollar Kohle, Kupfer, Nickel und Zink 5. China Shenhua Energy (WKN:A0M4XP) 40,9 Milliarden US-Dollar Kohle 6. MMC Norilsk Nickel (WKN:A140M9) 39,6 Milliarden US-Dollar Nickel, Palladium, Kupfer, Platin und Rhodium 7. Newmont Goldcorp (WKN:853823) 32,7 Milliarden US-Dollar Gold 8. Anglo American (WKN:A0MUKL) 32,4 Milliarden US-Dollar Diamanten, Kupfer, Kohle, Eisenerz, Platingruppenmetalle, Nickel und Mangan 9. Barrick Gold (WKN:870450) 32,3 Milliarden US-Dollar Gold und Kupfer 10. Grupo Mexico (WKN:580892) 18,6 Milliarden US-Dollar Kupfer

DATENQUELLE: PWC, YCHARTS UND UNTERNEHMENSWEBSITES. DIE MARKTKAPITALISIERUNGEN SIND STAND MITTE SEPTEMBER 2019.

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die Portfolios und Wachstumsaussichten dieser Top-10-Bergbauaktien.

1. BHP-Gruppe

Die BHP-Gruppe ist nach Marktkapitalisierung das größte Bergbauunternehmen der Welt. Sie betreibt drei Segmente:

Mineralien Australien: Diese Sparte besteht aus den Minen in diesem Land. Sie produzieren Kupfer, Eisenerz, Kohle und Nickel.

Diese Sparte besteht aus den Minen in diesem Land. Sie produzieren Kupfer, Eisenerz, Kohle und Nickel. Mineralien Amerika: Das Fördergeschäft von BHP in Kanada, Chile, Peru, den USA, Kolumbien und Brasilien. Die Vermögenswerte und Projekte in diesen Ländern konzentrieren sich auf Kupfer, Zink, Eisenerz, Kohle und Kali.

Das Fördergeschäft von BHP in Kanada, Chile, Peru, den USA, Kolumbien und Brasilien. Die Vermögenswerte und Projekte in diesen Ländern konzentrieren sich auf Kupfer, Zink, Eisenerz, Kohle und Kali. Erdöl: Dieses Geschäftssegment umfasst Öl und Gas in den USA, Australien sowie Trinidad und Tobago.

Der größte Geldbringer von BHP im Jahr 2018 war Eisenerz, das 39 % des bereinigten EBITDA der Gruppe ausmachte. Kupfer folgte mit 28 %, Kohle mit 19 %. Öl und Gas trugen 14 % zur Rendite bei.

Das Kronjuwel des Minenimperiums von BHP ist Western Australia Iron Ore (WAIO). Dies ist ein integriertes System von fünf Minen und vier Verarbeitungszentren, die durch mehr als 600 Meilen Eisenbahninfrastruktur und Hafenanlagen miteinander verbunden sind. WAIO produzierte 2018 275 Megatonnen (Mt) Eisenerz. Diese Produktion machte die BHP-Gruppe zu einem der drei größten globalen Produzenten.

Eisenerz wird auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil des Portfolios von BHP bleiben. Denn 2018 startete das Unternehmen mit seinen Partnern die Südflankenerweiterung von WAIO. Das Unternehmen geht davon aus, dass das 3,6 Milliarden US-Dollar teure Projekt bis 2021 abgeschlossen sein wird. Es wird dazu beitragen, die Produktion der 80 Millionen Tonnen pro Jahr umfassenden Yandi-Mine zu ersetzen, die Anfang bis Mitte der 2020er Jahre ausgeschöpft sein wird.

Das Unternehmen investiert auch in große Projekte in den Bereichen Kupfer und Erdöl. Die 2,5 Milliarden US-Dollar schwere Spence Growth Option zum Beispiel wird eine Kupferproduktion im Umfang von 185 Kilotonnen generieren, wenn sie 2021 in Betrieb geht. Unterdessen wird das rund 2,2 Milliarden US-Dollar teure Projekt Mad Dog Phase 2 ab seinem Start im Jahr 2022 140.000 Barrel Öl pro Tag produzieren. Schließlich entwickelt das Unternehmen das Kalibergwerk Jansen in Kanada. Projekte wie diese werden es der BHP Group ermöglichen, auch im kommenden Jahrzehnt ein weltweit führendes Rohstoffunternehmen zu bleiben.

2. Rio Tinto

Rio Tinto ist ein großes, diversifiziertes Bergbauunternehmen. Es betreibt die folgenden Geschäftssegmente:

Aluminium: Rio Tinto ist ein weltweit führender Anbieter von Aluminium mit Standorten in Australien, Brasilien, Kanada, Guinea, Island, Neuseeland und im Oman. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von großen, qualitativ hochwertigen Bauxitminen und Aluminiumoxidraffinerien sowie die modernsten und kostengünstigsten Aluminiumhütten der Welt.

Rio Tinto ist ein weltweit führender Anbieter von Aluminium mit Standorten in Australien, Brasilien, Kanada, Guinea, Island, Neuseeland und im Oman. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von großen, qualitativ hochwertigen Bauxitminen und Aluminiumoxidraffinerien sowie die modernsten und kostengünstigsten Aluminiumhütten der Welt. Eisenerz: Das Unternehmen betreibt in Australien das weltweit größte und kostengünstigste integrierte Eisenerzgeschäft.

Das Unternehmen betreibt in Australien das weltweit größte und kostengünstigste integrierte Eisenerzgeschäft. Kupfer und Diamanten: Rio Tinto besitzt Aktien von Kupferminen in der Mongolei, den USA und Chile. Es ist auch einer der weltweit führenden Diamantenproduzenten mit Minen in Kanada und Australien.

Rio Tinto besitzt Aktien von Kupferminen in der Mongolei, den USA und Chile. Es ist auch einer der weltweit führenden Diamantenproduzenten mit Minen in Kanada und Australien. Energie und Mineralien: Rio Tinto betreibt Uranminen in Australien und Namibia. Das Unternehmen ist außerdem weltweit führend bei Boraten, einer der weltweit größten Produzenten von Meersalz und führend bei der Herstellung von hochwertigem Titandioxid.

Eisenerz ist bei weitem der größte Gewinntreiber von Rio Tinto. Im Jahr 2018 lieferte dieses Metall 62 % des bereinigten EBITDA. Aluminium lag mit 17 % der Gesamtmenge an zweiter Stelle, gefolgt von Kupfer und Diamanten mit 15 %, sowie Energie und Mineralien mit 12 %.

Rio Tinto plant, bis 2021 jährlich mehr als 6 Milliarden US-Dollar zu investieren, um die Förderung zu erhalten und zu steigern. Zu den aktuellen Projekten des Unternehmens gehören die Entwicklung einer unterirdischen Kupfermine in der Mongolei, die Erweiterung einer bestehenden Kupfermine in den USA, die Ersetzung bald erschöpfter Eisenerz-Minen in Australien und die Verlängerung der Lebensdauer einer Minerallagerstätte in Südafrika. Ferner will das Unternehmen möglicherweise eine große Kupfermine in den USA bauen und eine Lithiumlagerstätte in Serbien erschließen. Diese Investitionen und Entwicklungsprojekte haben Rio Tinto für den zukünftigen Wachstumsbedarf gut positioniert, insbesondere angesichts der erheblichen Nachfrage an Kupfer und Lithium durch den Sektor der erneuerbaren Energien.

3. Vale

Vale ist ein großes, diversifiziertes Bergbauunternehmen mit Sitz in Brasilien. Es ist der weltweit größte Hersteller von Eisenerz und Nickel. Vale produziert auch erhebliche Mengen an Kupfer, Kohle und Mangan.

Vale betreibt 22 Eisenerzminen in der Region Carajas in Brasilien. Gesteine in dieser Region enthalten 67 % Eisenerz, was die weltweit höchste Konzentration ist. Zusätzlich zu seinen Minen betreibt Vale Anlagen zur Herstellung von Eisenerz-Pellets und verfügt über eine umfangreiche Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur, um seine Produktion auf den Weltmarkt zu bringen. Im Jahr 2018 lieferte das Eisenerzgeschäft von Vale 74 % seines Umsatzes, gefolgt von Nickel mit 13 % und Kupfer mit 6 %.

Eisenerz wird auch in den kommenden Jahren für Vale von entscheidender Bedeutung sein. Für die Entwicklung des Eisenerzkomplexes S11D wurden 14,3 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Produktion aus dieser Mine soll von 55 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2018 auf 90 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2020 steigen. Das Unternehmen investiert weitere 770 Millionen US-Dollar, um die Produktionskapazität von S11D bis 2022 auf 100 Millionen zu erhöhen und die Logistikkapazität so auszubauen, dass es 240 Millionen Tonnen pro Jahr bewältigen kann. Das sind nur einige der Projekte, die das Unternehmen in den nächsten Jahren zur Verbesserung seiner Eisenerz-, Kupfer-, Kohle- und Nickelgeschäfte durchgeführt hat. Sie stellen sicher, dass Vale auch in den nächsten zehn Jahren ein führendes Bergbauunternehmen bleiben wird.

4. Glencore

Glencore ist eines der größten und diversifiziertesten Unternehmen für Rohstoffe weltweit. Die Gesellschaft betreibt 150 Bergbau- und Metallurgie-Standorte sowie Öl- und Gasförderanlagen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Neben der Produktion von Rohstoffen vermarktet das Unternehmen diese auch von externen Förderunternehmen.

Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Industriebergbaugeschäft von Glencore mit 33 % des bereinigten EBITDA der Gruppe den größten Teil des Geldes mit Kohle. Kupfer lag mit 30 % knapp an zweiter Stelle, gefolgt von Zink mit 15 % und Nickel mit 5 %. Das Drittvermarktungsgeschäft lieferte 2018 weitere 15 % des Ergebnisses.

Glencore erwartet, bis 2021 durchschnittlich 3,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr in die Aufrechterhaltung des bestehenden Geschäftsbetriebs und weitere 1,2 Milliarden US-Dollar jährlich in Expansionsprojekte zu investieren. Diese wachstumsrelevanten Investitionen bringen das Unternehmen auf Kurs, um seine Kohleproduktion in diesem Zeitraum um 10 % zu steigern, während die Kupferproduktion um 3 % und Zink um 28 % steigen sollte. Das Unternehmen erwartet zudem ein noch schnelleres Produktionswachstum bei kleineren Produktgruppen wie Kobalt (74 % Wachstum bis 2021) und Öl (183 % mehr bis 2021). Dadurch wird Glencore in Zukunft noch stärker diversifiziert, auch wenn die Erträge steigen (vorausgesetzt, die Rohstoffpreise spielen mit).

5. China Shenhua Energy

China Shenhua Energy ist das größte Kohlebergbauunternehmen der Welt. Neben seinen Kohlebergwerken in China betreibt es ein integriertes Schienennetz und einen Seehafen zum Transport von Kohle. China Shenhua betreibt außerdem Kohlekraftwerke und verkauft den erzeugten Strom an Versorgungsunternehmen.

Im Jahr 2018 erwirtschaftete die Sparte Kohlebergbau 61 % des Unternehmensumsatzes. Die Stromerzeugung war mit 33 % der zweitgrößte Umsatzträger, während die Bereiche Bahn, Hafen, Schifffahrt und Kohlechemie den Rest ausmachten.

China war 2018 mit fast der Hälfte der globalen Gesamtmenge der größte Kohleverbraucher der Welt. Obwohl es in den kommenden Jahren wahrscheinlich führend bei der Kohleverbrennung bleiben wird, arbeitet das Land hart daran, seinen Verbrauch zu reduzieren. Daher gehen die Prognostiker der Internationalen Energieagentur davon aus, dass Chinas Kohlebedarf bis 2023 um 3 % sinken wird. Das wird in den kommenden Jahren voraussichtlich Druck auf das Kohlegeschäft von China Shenhua Energy ausüben, was dazu führen könnte, dass es in der Rangliste nach unten rutscht.

6. MMC Norilsk Nickel (Nornickel)

MMC (Mining and Metallurgical Company) Norilsk Nickel ist ein russisches Bergbauunternehmen. Es ist weltweit führend bei der Herstellung von hochwertigem, hochreinem Nickel und Palladium. Es ist außerdem der viertgrößte Produzent von Platin und Rhodium und der elftgrößte Kupferförderer. Nornickel produziert auch etwas Gold, Silber, Iridium, Selen, Ruthenium und Tellur.

Das Unternehmen lieferte 2018 39 % des weltweiten Palladiums, so dass dieses Metall 34 % zum Umsatz von Nornickel beitragen konnte. Außerdem produzierte es 23 % des hochwertigen Nickels der Welt, das wiederum 28 % seines Umsatzes lieferte. Kupfer war mit 27 % des Gesamtumsatzes der zweitgrößte Umsatzträger, obwohl Nornickel nur 2 % der weltweiten Kupferlieferungen produzierte.

Nornickel hat mehrere Projekte in Arbeit und in der Entwicklung, um seine Produktion in den kommenden Jahren zu steigern. Aus diesem Grund geht das Unternehmen davon aus, dass es seine Nickel- und Kupferproduktion bis 2025 um 15 % steigern kann, während seine Palladium- und Platinproduktion auf Kurs ist, um 25 % zu expandieren. Angesichts dieser Wachstumsaussichten könnte Nornickel in den kommenden Jahren in die Weltspitze aufsteigen.

7. Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp ist nach Produktionsvolumen das führende Goldbergbauunternehmen der Welt. Es entstand 2019 nach der Fusion der führenden Goldbergbauunternehmen Newmont Mining und Goldcorp und betreibt ein Portfolio von 14 Goldminen in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien sowie Beteiligungen an zwei Joint Ventures (JVs) im Goldbergbau. Neben Gold produzieren seine Minen auch Zink, Blei, Silber und Kupfer.

Gold ist jedoch mit einem Anteil von mehr als 90 % am Gesamtumsatz im Jahr 2018 mit Abstand der größte Umsatzträger von Newmont Goldcorp. Das sollte auch in den kommenden Jahren so bleiben, da das Unternehmen bis 2025 zwischen 6 und 7 Millionen Unzen Gold pro Jahr produzieren will. Dieses Ziel soll durch Investitionen in die Erhaltung bestehender Minen sowie den Bau neuer erreicht werden. Diese Investitionen dürften dazu beitragen, Produktionsrückgänge aufgrund der Erschöpfung älterer Minen auszugleichen.

Eines der Projekte, die Goldcorp in Betracht zieht, ist die Investition von 650 bis 750 Millionen US-Dollar in die zweite Erweiterung der Tanami-Mine in Australien. Dieses Projekt würde im Zeitraum 2023 bis 2027 100.000 Unzen Jahresproduktion bringen und gleichzeitig die Lebensdauer der Mine bis 2040 verlängern. Solche Projekte sollten es Newmont Goldcorp ermöglichen, auch in den kommenden Jahren eines der größten Bergbauunternehmen der Welt zu bleiben.

8. Anglo American

Anglo American ist ein diversifiziertes Bergbauunternehmen. Es produziert Kupfer, Kohle, Diamanten, Eisenerz, Platingruppenmetalle, Nickel und Mangan. Das britische Unternehmen betreibt Minen in Afrika, Nord- und Südamerika sowie Australien.

Anglo American erwirtschaftete 2018 mit 35 % des gesamten EBITDA den größten Teil seiner Einkünfte mit Kohle. Kupfer lag mit 20 % an zweiter Stelle, gefolgt von Eisenerz mit 16 % und seiner Investition in De Beers – dem weltweit führenden Diamantenunternehmen -, das in diesem Jahr weitere 14 % zum Gewinn beitrug.

Das Unternehmen betreibt mit mehreren Projekten die Erweiterung seiner Förderung. Nach Ansicht von Anglo American kann das Unternehmen seine Produktion von Kupferäquivalenten bis 2023 um 20 % bis 25 % gegenüber 2018 steigern. Das ist eine viel schnellere Wachstumsrate, als sie die großen diversifizierten Konkurrenten aufweisen, die über diesen Zeitraum Produktionswachstumsraten im Bereich von 5 % bis 15 % prognostizieren. Aufgrund seiner schnelleren Wachstumsrate scheint Anglo American bereit zu sein, in den kommenden Jahren in die Spitzengruppe aufzusteigen.

9. Barrick Gold

Barrick Gold, das 2019 zwischen 5,1 Millionen und 5,6 Millionen Unzen produzieren soll, gehört volumenmäßig zu den weltweit führenden Goldbergbauunternehmen. Die Gesellschaft betreibt Minen in Nord- und Südamerika, Afrika, im Nahen Osten und in Australien. Barrick produziert neben Gold auch Kupfer. Gold machte 2018 jedoch 91 % seines Umsatzes aus, während Kupfer mit 7 % die weit abgeschlagene zweitgrößte Rolle spielte.

Barrick Gold konzentriert sich auf den Betrieb von Klasse-1-Minen. Es definiert dies als eine Mine mit mehr als 10 Jahren Restlaufzeit, mindestens 500.000 Unzen jährlicher Goldproduktion und Gesamtkosten pro Unze in der unteren Hälfte der Goldminen, die von den börsennotierten Konkurrenten betrieben werden. Daher sollten diese Minen eine stabile und kostengünstige Produktion liefern, die es Barrick langfristig ermöglicht, mehr Geld zu verdienen.

Angesichts dieses Fokus auf den Besitz von erstklassigen Minen strebt Barrick Gold nicht danach, seine Produktion zu steigern. Aus diesem Grund könnte die Produktion in den kommenden Jahren sinken, da es Nicht-Kernminen verkauft. Allerdings hat es einige verlockende Wachstumsprojekte in der Entwicklung, darunter eine 50%ige Beteiligung an Donlin Gold, einer der weltweit größten unerschlossenen Goldlagerstätten. Dank der Entwicklung dieser und anderer Minenprojekte sollte Barrick weiterhin zu den größten Bergbauunternehmen der Welt gehören.

10. Grupo Mexiko

Grupo Mexico ist eine diversifizierte Bergbau- und Industrieholding in Mexiko. Es ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten, gemessen am Volumen. Das liegt an der Mehrheitsbeteiligung am Top-10-Kupferproduzenten Southern Copper (WKN:A0HG1Y), der Minen in Mexiko und Peru betreibt. Die Grupo Mexico hält auch Beteiligungen an Minengesellschaften in den USA und Spanien. Diese Einheiten produzieren Kupfer, Silber, Molybdän, Zink, Schwefelsäure, Gold und Selen. Kupfer macht jedoch 80 % des Umsatzes der Mining-Gruppe aus.

Neben dem Bergbau betreibt die Grupo Mexico das größte Eisenbahntransportunternehmen Mexikos. Darüber hinaus hält sie Beteiligungen an mehreren Industrieunternehmen, die sich auf Maschinenbau, Bau, Energieerzeugung und Erdölbohrungen konzentrieren.

Das Kronjuwel des Minenportfolios der Grupo Mexico ist ihr 88,9%iger Anteil an Southern Copper. Dieses Unternehmen produzierte 2018 884 Kilotonnen Kupfer und war damit der fünftgrößte Produzent in diesem Sektor. Es ist außerdem einer der kostengünstigsten Kupferproduzenten der Welt.

Southern Copper verfügt über die zweitgrößten bekannten Kupferreserven der Welt. Auf dieser Grundlage geht das Unternehmen davon aus, dass es seine Kupferproduktion in den kommenden Jahren deutlich steigern kann, indem es in die Erweiterung bestehender und den Bau neuer Minen investiert. Nach eigener Einschätzung könnte die Kupferproduktion bis 2026 1.800 Kilotonnen erreichen. Das wird dem Bergbaugeschäft von Grupo Mexico zugutekommen, so dass es in den kommenden Jahren möglicherweise in die Spitzengruppe aufsteigen wird.

Die weltweit größten Bergbaugesellschaften haben unterschiedliche Schwerpunkte.

Die weltweit größten Bergbaugesellschaften lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Einige betreiben ein diversifiziertes Portfolio von Minen, während andere sich auf einen bestimmten Rohstoff konzentrieren. Damit erhalten die Investoren zwei unterschiedliche Chancenpakete mit sehr unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Profilen.

Diversifizierte Bergbauer bieten den Investoren ein breites Engagement im gesamten Sektor, was zur Risikominimierung beiträgt. Das verwässert jedoch das Engagement eines Anlegers in bestimmten Metallen, auf die er sich konzentrieren möchte, wie Kupfer (für erneuerbare Energien) und Gold (für die Sicherheit bei Konjunkturabschwüngen). Fokussiertere Unternehmen hingegen haben ein höheres Risikoprofil, aber auch ein direkteres Potenzial. Die Investoren, die sich für Bergbauaktien interessieren, müssen sich also entscheiden, ob sie das niedrigere Risikoprofil eines diversifizierten Unternehmens oder das höhere Belohnungspotenzial eines fokussierten Bergbauunternehmens bevorzugen.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Wachstumsaussichten des Unternehmens. Diejenigen, die sich zum Beispiel auf Kohle konzentrieren, werden unter Druck geraten, da fossile Brennstoffe in Zukunft weniger wichtig für die Weltwirtschaft werden. Daher müssen sich die Investoren auf Unternehmen konzentrieren, die die richtigen Materialien abbauen, um vom Wachstumspotenzial der Branche zu profitieren.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um bei Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 12.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in den oben genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019