10 bis 25 Minuten am Tag ohne UV-Schutz in die Sonne

Baierbrunn (ots) - So wichtig das Einreiben mit Sonnencreme ist -Gesicht und Hände sollten der Sonne jeden Tag eine Zeit lang ohneUV-Schutz ausgesetzt werden. Denn dann kann der Körper Vitamin Dbilden, das unter anderem nötig ist, um den natürlichenKnochenschwund zu bremsen. Darauf weist das Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" hin. Wie viel Vitamin D der Körper herstellt,hängt unter anderem von Hauttyp, Sonnenstand und der Jahreszeit ab.Allgemeine Empfehlungen lassen sich schwer aussprechen. EinExpertenrat lautet, sich im Sommerhalbjahr täglich etwa 10 bis 25Minuten mit freiem Gesicht und unbedeckten Händen in der Sonneaufzuhalten. Ein Sonnenbrand sollte dabei aber vermieden werden. Werauf diese Weise genug Vitamin D tankt, kommt damit auch über dasWinterhalbjahr. Denn das Fettgewebe unter der Haut speichert dasVitamin.Der Körper braucht Vitamin D, damit Kalzium aus dem Darmaufgenommen und in die Knochen eingebaut werden kann. Viel Kalziumliefern Milch und Milchprodukte, ebenso Gemüse wie Spinat undGrünkohl sowie Haselnüsse und Mandeln. Eine leicht verfügbare Quelleist kalziumreiches Mineralwasser. Die Einnahme von Kalziumtabletten -mit oder ohne Vitamin D - ist Experten zufolge in der Regel nichtnötig. Um Osteoporose vorzubeugen, sind neben Vitamin D und Kalziumauch ein gesunder Lebensstil und Bewegung wichtig. In der aktuellen"Apotheken Umschau" erklären Experten, was dabei zu beachten ist.