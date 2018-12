10 Tipps für wertvolle Mitarbeitergespräche / Wer Mitarbeitergespräche konstruktiv führt, schafft beste Voraussetzungen für die Zusammenarbeit im neuen Jahr

Berlin (ots) - Als ob es am Ende des Jahres nicht genug zu tungäbe, stehen in vielen Unternehmen Mitarbeitergespräche an. FürFührungskräfte sind sie aufwendig. Aber wer die Gespräche gekonntführt, bereitet sein Team optimal auf das neue Jahr vor, stärkt dasMiteinander und sorgt so für ein gesundes Betriebsklima. Daraufweisen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen im Rahmen ihrerPräventionskampagne kommmitmensch hin.Folgende Tipps helfen dabei:1. Sorgen Sie für RuheFür Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das jährlicheGespräch etwas Besonderes. Dafür sollte der Rahmen stimmen. Einangenehmer Raum, bewusstes Ausschalten von Handys und anderenstörenden Geräten sowie das Signal nach außen: Bitte nichtunterbrechen!2. Zeigen Sie RespektEin Getränk anzubieten, erleichtert den Einstieg. Der Zeitrahmensollte ausreichend, aber klar abgesteckt sein. Beginnen Sie mit derFrage: Wie geht es Ihnen/dir?3. Seien Sie authentischIm Tagesgeschäft fällt einiges unter den Tisch und nicht immerstimmt der Ton. Jetzt können Sie Missverständnisse klären undVerhaltensweisen hinterfragen. Je authentischer Sie dabei sind, destooffener verläuft das Gespräch.4. Sprechen Sie über das, was wichtig istAuch wenn es einen Gesprächsleitfaden gibt: Kommen Sie zügig aufdas zu sprechen, was Ihnen wichtig ist. Als Führungskraft wissen Sie,was im vergangenen Jahr besser oder schlechter gelaufen ist.5. Führen Sie das Gespräch durch FragenLeiten Sie das Gespräch, indem Sie Fragen stellen. Der RedeanteilIhres Gegenübers sollte etwa zwei Drittel betragen. Hören Sieinteressiert zu, behalten Sie aber das Heft in der Hand. Wer fragt,führt.6. Üben Sie konstruktive KritikSchildern Sie anhand von Beispielen aus dem Arbeitsalltag, wie SieIhre Mitarbeiterin oder Ihren Mitarbeiter wahrnehmen. Machen Siedeutlich, wie deren Verhalten auf Sie wirkt. Leiten Sie daraus IhreWünsche für die Zukunft ab.7. Finden Sie gemeinsame WegeBesprechen Sie, wie beide Seiten Positives weiter fördern, Zieleim neuen Jahr angehen und Probleme lösen. Zeigen Sie sich offen fürVorschläge und zugleich verbindlich, was die Ergebnisse betrifft.8. Vermischen Sie Berufliches und Privates nichtFalls private Themen aufkommen, zum Beispiel eine besonderefamiliäre Belastung, versichern Sie sich explizit, ob Ihr GegenüberSie einbeziehen möchte. Dies kann helfen, für ein konkretes ThemaLösungen zu finden, sollte aber darauf beschränkt bleiben.9. Holen Sie sich Feedback einNutzen Sie die Rückmeldungen Ihres Teams, um Ihr eigenesFührungsverhalten zu verbessern.10. Halten Sie den Aufwand so gering wie möglichZwischen Ihnen und Ihren Beschäftigten sollte das gesprochene Wortals verbindlich gelten. Falls es eine Seite für sinnvoll hält, könneneinzelne Punkte verschriftlicht und unterzeichnet werden - außerbetriebliche Vorgaben verlangen ein Protokoll.Hintergrund "kommmitmensch"kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, brauchen wir deshalb einen ganzheitlichen Ansatz:kommmitmensch unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungendabei, eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit undGesundheit Grundlage allen Handelns sind.Pressekontakt:Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e.V.PressestelleStefan BoltzTel.: +49-30-13001-1414E-Mail: presse@dguv.deGlinkastraße 40, 10117 BerlinOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell