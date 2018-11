10 Tipps für Schnäppchenjäger zum Black Friday 2018 (FOTO)

Oberhausen (ots) -Der Countdown läuft. Am 23. November ist Black Friday 2018! InAmerika stellt er den umsatzstärksten Einkaufstag des komplettenJahres dar und so ist es kein Wunder, dass sich diese Chance wederHändler noch Kunden entgehen lassen möchten. Inzwischen hat sich derBlack Friday auch hierzulande einen hohen Stellenwert erarbeitet undimmer mehr Shops beteiligen sich an der Aktion. Zwischen 0:00 und24:00 Uhr reduzieren viele Geschäfte ihre Produkte drastisch. Dabeikann es zum Beispiel satte Rabatte auf das gesamte Sortiment geben.Oftmals sind es aber auch bestimmte Artikel, die extra für den BlackFriday reduziert werden.Schnäppchenjäger, die sich einen Überblick über die bestenAngebote verschaffen möchten, sollten dem Portal www.Black-Friday.deeinen Besuch abstatten. Bereits seit 2012 bündelt Black-Friday.dealle Angebote und Deals aus Deutschland und hat sich damit als ersteAnlaufstelle für den deutschen Black Friday etabliert. Nicht nurOnlineangebote werden hier präsentiert, auch Offlineschnäppchen sindauf dem Portal zu finden. Wer den Black Friday für seine Zweckenutzen möchte, sollte einige Tipps beachten. Nicht jedes Schnäppchenist tatsächlich empfehlenswert. Wir haben nachfolgend die 10wichtigsten Regeln für die Black Friday Schnäppchenjagdzusammengestellt.Tipp 1: Halten Sie Ihre Wünsche festSie sollten sich schon frühzeitig Ihre Wünsche für den BlackFriday notieren. Wenn Sie sich beispielsweise im Sommer zum Kaufeines neuen Fernsehers entscheiden, dann suchen Sie sich doch einfachdie entsprechenden Modelle aus. Wenn dann der Black Friday beginnt,können Sie gezielt nach diesen Modellen suchen. So kaufen Sie genaudas Produkt, welches Ihren Vorstellungen entspricht. Damit Sie nichtden Überblick verlieren, sollten Sie alle benötigten Artikel in Formeiner Einkaufsliste festhalten. Am Black Friday stürzen Sie sich dannins Abenteuer und sichern sich die besten Produkte. So gehen Siestrukturiert vor und vermeiden unnütze Spontankäufe. Je detaillierterSie die Modelle festhalten, desto besser können Sie auch die Preisevergleichen. Beim Black Friday müssen Sie nämlich schnell sein undwenn Sie sich jetzt erst mit der Modellauswahl befassen, dannverpassen Sie vermutlich die besten Angebote.Tipp 2: Suchen Sie sich Ihre Shops gezielt ausWenn Sie mit bestimmten Geschäften bereits gute Erfahrungengemacht haben, dann sollten Sie diese zuerst aufsuchen. So wissenSie, dass es sich um einen seriösen Händler handelt. Zum Teil kaufenKunden ihre Waren am Black Friday auf undurchsichtigenOnlineplattformen, weil diese mit besonders günstigen Preisen oderRabattversprechen von -90% werben. Sie sollten sich deshalb gut überden Shop informieren und im Anschluss einen sicheren Kauf tätigen.Auf www.Black-Friday.de können Sie sich einen Überblick über diestattfindenden Online- und Offline-Aktionen der Händler verschaffenund Ihre favorisierten Shops heraussuchen. Auch die Bewertungen imInternet können nützlich sein. Auf unabhängigen Portalen könnenNutzer ihre Meinung zu bestimmten Händlern abgeben.Tipp 3: Bleiben Sie ruhigDer Black Friday verspricht Aufregung und nur die schnellstenKäufer dürfen sich über die besten Produkte zum günstigsten Preisfreuen. Dennoch sollten Sie einen kühlen Kopf behalten. Lassen Siesich nicht zu überstürzten Käufen verleiten. Oftmals wird von denHändlern nämlich mit begrenzten Stückzahlen geworben. Durch dieseTaktik sollen Interessenten zum Kauf animiert werden und Zeit fürVergleiche bleibt kaum. Lassen Sie sich davon nicht irritieren.Sollte ein Produkt tatsächlich einmal ausverkauft sein, dann gibt essicherlich viele andere Händler, die am Black Friday mit ähnlichenPreisen punkten können.Tipp 4: Vergleichen Sie die PreiseNatürlich sind die vermeintlichen Black Friday-Schnäppchenverlockend. Es werden auf den Schildern zweistellige Rabatteangezeigt und die Preise werden groß hervorgehoben. Doch ist dasAngebot tatsächlich günstig oder war einfach nur der ursprünglichePreis viel zu hoch? Vor dem Kauf lohnt es sich auf jeden FallVergleichsportale wie idealo.de oder Schnäppchen-Communities wiemydealz.de zu nutzen. Zum Teil liegen die Preise bei einigen Shopstrotz der Rabattierung noch deutlich über den Angeboten derKonkurrenz. Sie sollten niemals auf derartige Tricks hereinfallen undsich schon vorab informieren.Tipp 5: Setzen Sie sich GrenzenWenn Sie ein bestimmtes Budget haben, dann sollten Sie diesesnicht überschreiten. Schreiben Sie sich Ihre Maximalpreise am bestenvorher auf. Durch die unzähligen Rabattaktionen verlieren Sie sonstwomöglich den Überblick und wissen am Ende gar nicht mehr, ob dergetätigte Kauf tatsächlich ein Schnäppchen war oder doch eher einReinfall. Gerade bei technischen Geräten sollten Sie dieerforderlichen Produkteigenschaften ganz genau unter die Lupe nehmen.Zum Teil unterscheiden sich die Produktbezeichnungen nur geringfügig,die tatsächliche Ausstattung weist dann aber in vielen Fällendeutliche Differenzen auf. Tipp 6: Achten Sie auf Prüfsiegel und dasKleingedruckte Auch kleinere Shops nutzen den Black Friday und werbenmit guten Angeboten. Leider ist nicht jeder Shop seriös. Achten Siedeshalb auf aussagekräftige Prüfsiegel oder nehmen Sie dasKleingedruckte unter die Lupe. Welche Angaben umfasst das Impressumund wie sieht es mit der Widerrufsbelehrung aus? Sollten wichtigeAngaben fehlen, dann ist es besser, den Shop zu meiden und denEinkauf bei einem anderen Händler zu tätigen.Tipp 7: Auslandsbestellungen vermeidenNicht nur in Amerika und in Deutschland hat der Black Friday einegroße Bedeutung, auch viele andere Länder beteiligen sich an derAktion. Sie sollten dennoch Ihre Bestellungen in deutschen Shopstätigen. Sollte die Ware defekt bei Ihnen ankommen, dann haben Siebei deutschen Shops in der Regel keinerlei Probleme bei derGarantieabwicklung. Kommt die Ware aus Nicht-EU-Ländern, fallenmöglicherweise hohe Zollkosten an und das vermeintliche Schnäppchenwird zur Kostenfalle. Soll es dennoch unbedingt Ware aus dem Auslandsein, dann erkundigen Sie sich über die Richtlinien desentsprechenden Landes oder nutzen Sie in diversen Foren dieErfahrungen von anderen Kunden.Tipp 8: Verwenden Sie Rabattgutscheine und eine sichereZahlungsmethodeTrotz hervorragender Preise können Sie beim Black Friday durchRabattgutscheine noch mehr Geld sparen. Viele davon sind nämlich auchauf reduzierte Artikel anwendbar. Sparen Sie im Verbund mit denSonderangeboten zusätzliches Geld und reduzieren Sie den ohnehinschon niedrigen Preis noch einmal. Auch auf die Zahlungsmethodesollten Sie achten. Es gibt die unterschiedlichsten Zahlungsmethoden,doch nicht jede Variante ist wirklich verbraucherfreundlich. ZahlenSie Ihre Produkte am besten mit PayPal. So erhalten Sie einenumfassenden Käuferschutz und sollte die Ware einmal nicht bei Ihnenankommen, dann ist der Händler in der Pflicht und muss dieordnungsgemäße Zustellung beweisen oder erneut in Auftrag geben. WennSie per Überweisung zahlen, dann haben Sie diese Rechte nicht. WennSie keine Ware erhalten oder diese beschädigt ist, dann ist das Geldmöglicherweise verloren. Bei Bezahlung per PayPal sind Sie hingegenimmer auf der sicheren Seite. Auch per Lastschrift oder Kreditkartekönnen Sie den Kauf abwickeln. Hier wird Ihnen ebenfalls ein kulantesWiderspruchsrecht eingeräumt.Tipp 9: Die Versandkosten nicht unterschätzenAuf den ersten Blick mag der Angebotspreis bestimmter Produktezwar attraktiv sein, doch oftmals werden die Versandkosten nicht miteinberechnet. Viele Händler verlangen dafür horrende Beträge und dasSchnäppchen wird ungewollt teuer. Gerade sperrige Produkte, wieFernseher oder Haushaltsgeräte, werden durch die Versandkostenplötzlich teuer und der Black Friday Deal verliert an Attraktivität.Tipp 10: Lesen Sie unabhängige TestberichteGerne werden beim Black Friday hervorragend bewerteteAuslaufmodelle zu attraktiven Preisen verkauft. Oftmals werden jedochauch Produkte angeboten, die bei Produktbewertungen keine guten Notenbekommen haben und sich als Ladenhüter erweisen. Sie sollten deshalbdie einzelnen Bewertungen im Internet ganz genau unter die Lupenehmen. Gerade die unabhängigen Testberichte renommierterZeitschriften liefern hier klare Ergebnisse. So wissen Sie am Endeganz genau, welche Produkte tatsächlich ihr Geld wert sind und vonwelchen Artikeln Sie lieber Abstand nehmen sollten.Wenn Schnäppchenjäger diese Regeln beachten, dann steht demfröhlichen Black Friday Shopping nichts mehr im Wege!Über Black-Friday.de (https://www.black-friday.de)Black Friday.de ist das erste Black Friday Portal für Deutschland.Hier finden Schnäppchenjäger seit 2012 alle Angebote deutscher Shopsauf einen Blick. Über die Webseite, per Newsletter und auf deneinschlägigen Social-Media-Seiten werden User laufend über die bestenAngebote informiert und verpassen so keine Black Friday Aktion.Pressekontakt:Simon Gall - Black-Friday.deLothringer Str. 1246045 OberhausenE-Mail: info@black-friday.deTel.: (0208) 88 289 821Web: https://www.black-friday.deOriginal-Content von: Black-Friday.de, übermittelt durch news aktuell