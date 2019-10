Berlin (ots) - parlamind, das Berliner Startup für KünstlicheIntelligenz im Kundenservice, möchte Unternehmen, die darübernachdenken, ihren Kundenservice durch KI zu optimieren, bei derEntscheidungsfindung behilflich sein. Mit Antworten auf zehnentscheidende Fragen aus Sicht der KI-Experten gibt parlamind jetztKMUs und Konzernen einen kleinen Ratgeber für "KI-Support imKundenservice" an die Hand.Dr. Tina Klüwer, CEO und Gründerin von parlamind erläutert denGedanken: "Viele Unternehmen fragen sich, inwiefern ihr Kundenservicebeziehungsweise das Kundenerlebnis mittels KI verbessert werden kannund was es tatsächlich bringt. Aus meiner Sicht ist es für Fachfremdeauch wirklich schwer, im Markt den passenden Experten zu finden, derverbindliche Aussagen treffen kann. Das ist aber ein grundsätzlichesProblem mit KI und den Einsatzmöglichkeiten. Unternehmen wissenteilweise einfach nicht, an wen sie sich wenden sollen oder auf Basiswelcher Kriterien sie herausfinden können, ob es sich für sie lohnt."- Positives Kundenerlebnis wird zum Hauptunterscheidungsmerkmal -Erfahrungen von parlamind zufolge sind eine schnelle Reaktionszeitund die passenden Antworten auf die Kundenanfragen ausschlaggebendfür ein positives Kundenerlebnis. KI-gestützte Kommunikation imKundenservice setzt genau dort an.10 Tipps für den Check "Was bringt KI-Support meinemKundenservice"1. Wieviel Zeit kann ich mit Künstlicher Intelligenz imKundenservice für mein Unternehmen sparen?Um das herauszufinden, ist zunächst ein genauer Blick auf die Artund Anzahl der Anfragen nötig: Wie viele einfache, wiederkehrendeAnfragen wie Abokündigungen, Adressänderungen, Fragen zuRücksendungen oder Öffnungszeiten werden in einem bestimmten Zeitraumbearbeitet? Anhand bestehender Projektdaten lässt sich belegen, dassbeispielsweise eine vollautomatisierte E-Mail als Antwort auf eineStandardanfrage dem Mitarbeiter eine durchschnittliche Zeitersparnisvon drei Minuten bringt, eine teilautomatisierte eineinhalb. Darauslässt sich individuell errechnen, wie viel Arbeitsstunden monotonerArbeit wegfallen, die dann für die Bearbeitung anspruchsvollererAnfragen genutzt werden können. Das erhöht die Qualität imKundenservice nachweislich. Erfahrungsgemäß machen Standardanfragenca. 50 bis 60 Prozent der Gesamtanfragen aus. 2. Wie finde ich heraus, was für meinen Kundenservice die besteKI-Strategie ist?Anhand der vorhandenen Daten, Systeme, Systemanforderungen,Service-Mitarbeiter, Wartezeiten - um nur ein paar Kennzahlen zunennen - wird zunächst ein Ist-Zustand ermittelt. Der KI-Experte kanndann anhand dessen sämtliche Möglichkeiten für eine Automatisierungdarlegen. In Kombination mit der Business-Strategie und denindividuellen Anforderungen des Unternehmens entstehen dann Ziele fürden Kundenservice, die entsprechend der Kundenanfragen agil angepasstwerden können. Von Unternehmen häufig genannte Ziele sind dieOptimierung der First Response Time sowie die kanalübergreifendeStandardisierung der Servicequalität, alles im Sinne einesganzheitlichen Kundenerlebnisses.3. Welche konkreten Anwendungsfälle sind für den Einsatz von KI imKundenservice geeignet?Unternehmen, die ein großes Volumen an Standardanfragen imKundenservice bearbeiten müssen, stellen einen klassischenAnwendungsfall dar. Fragen wie "Wie kann ich mein Passwort ändern?"binden oft einen beachtlichen Teil der Ressourcen im Kundenservice.Ein etwas anspruchsvollerer Anwendungsfall ist hingegen eineStammdatenänderung. Hier müssen persönliche Daten direkt imCRM-System, das heißt nahezu in Echtzeit aktualisiert werden. Darinist die KI im Durchschnitt schneller und präziser als der Mensch unddamit optimal für den Einsatz. Grundsätzlich kann die KünstlicheIntelligenz bei derartigen Anwendungsfällen auf verschiedenen Ebenenautomatisieren - die KI kann Anfragen nur routen, den Serviceteamsbereits dynamischer Antwortvorschläge liefern oder Anfragen sogarkomplett automatisch abwickeln.4. Welche technischen Voraussetzungen müssen für denunkomplizierten Einsatz der Technologie gegeben sein?Je nach dem, wo der Kundenservice entlastet werden soll, liegt inder Regel ein System vor, an das die KI angebunden werden muss. FürSupport im E-Mail-Kanal ist das beispielsweise ein TicketsystemVoraussetzung. Sollen Teile des Chatbots automatisiert werden,erfolgt die Anbindung an ein Live-Chat-System, und beim gesprochenenDialog an eine Telefonanlage (ACD).5. Wie kompliziert ist die Implementierung?Der Implementierungsaufwand ist zu einem abhängig vom Grad derFlexibilität der Software, die das Unternehmen in seinemKundenservice einsetzt. Ein weiterer Faktor sind die konkretenAnwendungsfälle, die mit Hilfe von KI automatisiert werden sollen unddie bereits in der Implementierungsphase berücksichtigt werdenmüssen. Eine Statusabfrage wie etwa nach dem aktuellen Standort einesPakets, ist beispielsweise in der Regel weit weniger komplex als eineStammdatenänderung, die eine Anbindung an ein CRM-System erfordert.Grundsätzlich gilt: Je mehr Daten in bester Qualität vorliegen, destoeinfacher und schneller die Implementierung.6. Wie lange dauert es, bis die KI den Kundenservice sounterstützt wie zuvor errechnet?Wenn wir von optimalen Voraussetzungen ausgehen, das heißt esliegen viele Daten in guter Qualität aus beispielsweise einemTicketsystem vor und die Systemlandschaft ist flexibel, dann könnendie ersten Automatisierungen bereits nach circa drei Monaten livegehen. Danach folgt dann in der Regel eine Phase, in der das Systemum mehr durch die KI zu verarbeitenden Vorgänge sowie um weitereKanäle ergänzt wird. Für eine passende Erwartungshaltung ist eswichtig zu verstehen, dass die Maschine lernt, das dauert ebenso wiebeim Menschen Zeit und die Ergebnisse optimieren sich kontinuierlich.7. Was leistet die KI überhaupt?In erster Linie kann eine KI den Kundenservice entlasten. Diesersoll weniger Zeit mit monotonen Standard-Anfragen verbringen und sichauf komplexer Fragen konzentrieren, bei denen der Kunde mit Menschensprechen möchte und der persönliche Kontakt zählt, wie beispielsweiseim Beschwerdemanagement. Der Grad der Entlastung ist daran gekoppeltwie hoch die Automatisierung durch die KI jeweils möglichbeziehungsweise erwünscht ist. Im Gegensatz zum Menschen, beantwortetdie KI definierte Standard-Kundenanfragen natürlich auch 24/7.Unternehmen, die ihre First Response Rate erhöhen wollen, finden hierUnterstützung. Insgesamt wird der Kundenservice reaktiver, schnellerund präsenter.8. Thema Skalierung - wie leicht lassen sich bestehendeKI-gestützte Kanäle um weitere ergänzen, mit welchem Kanal gelingtder beste Start?Es ist möglich, mit jedem Kommunikationskanal - E-Mail, Chat oderTelefon - einzeln zu starten und abhängig vom Unternehmen kann jederder beste sein. Vorzugsweise werden die Kanäle jedoch nacheinanderaufgesetzt. Dadurch verliert ein Unternehmen auch keine Zeit, denndie Vorteile eine Omnichannel-Systems liegen darin, dass dieTrainingsergebnisse des einen Kanals in den Lernprozess der anderenKanäle einfließen.9. Wo werden die Daten gespeichert und wie sicher ist das?Grundsätzlich ist die Datenspeicherung an einem Standort innerhalbder EU zu empfehlen, idealerweise in Deutschland. Mit derDatenschutzgrundverordnung wurde im Hinblick auf die Sicherheitpersonenbezogener Daten bereits eine solide Grundlage geschaffen.Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine Datenspeicherung außerhalbder Europäischen Union für Unternehmen nur im Rahmen des PrivacyShield beziehungsweise der EU-Standardvertragsklausel zulässig ist.Aber auch für den Transfer der Daten gelten aktuelleSicherheitsstandards - der KI-Anbieter muss den sicherenDatentransfer auf Basis einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung via SSLgewährleisten.10. Was hat für den Kunden mehr Vorteile - On-Premises oderCloud-basiert?Die Cloud-Lösungen haben in der Regel den Vorteil, dass sie sichautomatisch weiterentwickeln. In der parlamind Cloud-Lösungbeispielsweise fließen abstrakte Trainingsergebnisse zusammen, mitdenen die KI kontinuierlich weiter lernt. Um Missverständnissenvorzubeugen sei gesagt, dass in der Cloud natürlich keine Datenausgetauscht werden, sondern nur der intelligente Teil einesTrainingsergebnisses, entsprechend des europäischenDatenschutzgesetzes. Die KI On-Premises lernt hingegen losgelöst vonanderen Verarbeitungsleistungen, praktisch nur anhand der eigenenErgebnisse. Daher ist zumindest bei parlamind die Cloud-Lösung immer"schlauer" als die, die entkapselt arbeitet.Die Entscheidung hat auch einen finanziellen Aspekt: Im Vergleichzu kontinuierlichen Betriebskosten für das Hosting in der Cloudfallen bei der On-Premises-Variante initiale Investitionskosten an.Wie Untersuchungen zu dem Thema belegen, sind die mittel- bislangfristigen Kosten für beide Varianten zwar nahezu identisch, dieCloud bietet in Bezug auf Skalierung und Kosten jedoch mehrFlexibilität. Kleine und mittelständische Unternehmen tendieren daheroft zur Cloud-Variante, Konzerne zur On-Premises-Version mit ihrenerweiterten Anpassungsmöglichkeiten an die eigene Systeminfrastruktursowie mehr Raum für die Data Security.Über parlamindparlamind ist ein Berliner Start-up für Künstliche Intelligenz imKundenservice. Die KI von parlamind versteht eingehende Nachrichtenvon Kunden auf semantischer Ebene und ermittelt so das Anliegen, denkonkreten Inhalt sowie die Stimmung des Kunden in der Nachricht. Mitdiesen Fähigkeiten ausgestattet, geht die KI eigenständig in denDialog mit dem Kunden und führt schnell dazugehörige Prozesseautomatisiert aus. Aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichender Computerlinguistik und des maschinellen Lernens bilden dabei dieBasis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der parlamindKI-Technologie. Seit Juli 2018 gehört parlamind zur 4TechnologyGroup.Die 4TechnologyGroup ist ein Zusammenschluss vonTechnologie-Unternehmen aus dem Kommunikations- und KI-Bereich.Weltweit nutzen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce,Energiewirtschaft, Finance, Informations- und Kommunikationstechniksowie Logistik die KI-Lösungen von parlamind. Rund 25 Mitarbeiterarbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Vermarktungdieser einzigartigen Technologie "Made in Germany".www.parlamind.com/dePressekontakt:Katja GaesingE: katja.gaesing@parlamind.comT: +49 89 5000 1340Original-Content von: parlamind, übermittelt durch news aktuell