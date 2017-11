10-Prozent-Rabatt-Aktion im eBay B-Ware Center

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) - Schon vor der Cyber Week 10 Prozentbei Technikartikeln im eBay B-Ware Center sparen / Unterhttps://www.ebay.de/rpp/b-ware finden Nutzer neben Vorführgeräten undRetouren auch generalüberholte und geprüfte Gebrauchtware /Aktionszeitraum: 20. bis 30. NovemberIm eBay B-Ware Center können Kunden bereits im Vorfeld zur CyberWeek vom 20. bis 30. November 10 Prozent bei Technikartikeln sparen.Unter https://www.ebay.de/rpp/b-ware finden Kunden in der Themenweltelektronische Geräte zu besonders günstigen Preisen. Ob Retoure,Vorführmodelle oder generalüberholte und geprüfte Gebrauchtware - beieBay gibt es eine große Auswahl von Handys bis hin zuHaushaltsgeräten, elektrischem Werkzeug und Fernsehern. Also dieperfekte Gelegenheit für den vorweihnachtlichen Geschenkekauf.Und so gehtsUm den Coupon in Anspruch nehmen zu können, kaufen die Nutzereinfach ihren Wunschartikel bei https://www.ebay.de/rpp/b-ware,wählen in der Kaufabwicklung PayPal aus, geben den GutscheincodePBWARE3 ein und zahlen den Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wirdautomatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. DerCoupon gilt bis zum 30. November um 23:59 Uhr und gilt nur beiBezahlung via PayPal.Darüber hinaus gibt es Top-Deals für ausgewählte Produkte wie zumBeispiel:- iPhone 6, 64 GB von Apple, mit Rabatt nur 269,91 Euro- iPhone SE, 128 GB von Apple, mit Rabatt nur 299,70 Euro- AKOYA E228T Touch Notebook, 29,5 cm von MEDION, mit Rabatt nur224,99 Euro- Digital Slim kabelloser Staubsauger von Dyson, mit Rabatt nur188,10 EuroDas Bildmaterial und die Pressemitteilung können Sie hier downloaden:http://bit.ly/2AO1MeuAlle Infos sowie diese Meldung finden Sie auch im eBay Pressecenterunter http://bit.ly/2AWf4Xe.Über eBay:eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce'wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter www.ebayinc.com.Pressekontakt:Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | UnternehmenskommunikationAlbert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc DreilindenTel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: presse.ebay.deJessica Steffenhagen | achtung! GmbH | Senior Account ManagerStraßenbahnring 3, 20251 HamburgTel: +49 (0)40. 450210. 695 | E-Mail: jessica.steffenhagen@achtung.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell