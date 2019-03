10 Pot-Aktien auf dem besten Weg zu mehr als 100 Mio. US-Dollar Umsatz im Jahr 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Nach einem hässlichen vierten Quartal sind die Marihuana-Aktien wieder auf dem Vormarsch. Im Januar legte der Horizons Marijuana Life Sciences–ETF, der erste Cannabis-ETF, der in Kanada gehandelt wurde, um fast 50 % zu, wobei 15 von rund vier Dutzend Pot-Aktien um mindestens 50 % gestiegen sind.

Woher kommt dieser Optimismus, fragst du dich? Schau nur auf die Legalisierung von Freizeit-Cannabis in Kanada im vergangenen Oktober, die das 90jährige Verbot beendete, und die laufende Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten. Es wird erwartet, dass der Umsatz in Kanada von einigen hundert Mio. US-Dollar auf vielleicht bis zu sechs Mrd. US-Dollar bis 2022 steigen wird.

Die USA haben eine viel größere Bevölkerung und gelten allgemein als der lukrativste Cannabismarkt der Welt… wenn Cannabis auf Bundesebene legal wäre. Nichtsdestotrotz, da zwei Drittel aller Staaten Freizeit-Cannabis in irgendeiner Weise grünes Licht gegeben haben, kann man dort sicherlich Geld verdienen.

Die 10 umsatzstärksten Marihuana-Aktien im Jahr 2019

2019 wird ein großartiges Jahr für Marihuana-Aktien sein. Selbst wenn eine Reihe von Pot-Aktien nicht kalendarische Geschäftsjahre haben – d. h. ihr Geschäftsjahr endet am 30. Juni oder vielleicht an einem anderen Datum als dem 31. Dezember – und daher nicht in der Lage sind, die Vorteile der kanadischen Legalisierung und/oder landesweiten Expansion in den USA voll in der Bilanz auszuschöpfen, erwarten die Wall Street und die Investoren weiterhin großartige Umsatzzahlen.

Wenn man mehr als vier Dutzend Marihuana-Aktien betrachtet, fallen 10 auf, die auf dem besten Weg sind, mehr als 100 Mio. US-Dollar Umsatz (USA) im Jahr 2019 zu erziehen. Wenn ich „2019“ sage, meine ich damit das Geschäftsjahr 2019 des jeweiligen Unternehmens. Das könnte bedeuten, dass es am 30. Juni 2019 enden könnte, oder es könnte ein normales Kalenderjahr darstellen. Dies bedeutet, dass man beim Vergleich der Unternehmen wahrscheinlich keine Äpfel mit Äpfeln vergleichen würde.

Hier sind die Pot-Aktien mit dem höchsten Umsatzpotenzial im Geschäftsjahr 2019 in absteigender Reihenfolge:

Aurora Cannabis (WKN:A12GS7): 244,5 Mio. US-Dollar

(WKN:A12GS7): 244,5 Mio. US-Dollar The Green Organic Dutchman : 227,1 Mio. US-Dollar

: 227,1 Mio. US-Dollar Canopy Growth (WKN:A140QA): 190,4 Mio. US-Dollar

(WKN:A140QA): 190,4 Mio. US-Dollar MedMen Enterprises : 188,9 Mio. US-Dollar

: 188,9 Mio. US-Dollar iAnthus Capital Holdings (WKN:A2DPCW): 181,4 Mio. US-Dollar

(WKN:A2DPCW): 181,4 Mio. US-Dollar Village Farms International : 147,6 Mio. US-Dollar

: 147,6 Mio. US-Dollar GW Pharmaceuticals : 123 Mio. US-Dollar

: 123 Mio. US-Dollar KushCo Holdings (WKN:A2ATJ3): 117,9 Mio. US-Dollar

(WKN:A2ATJ3): 117,9 Mio. US-Dollar Aphria (WKN:A12HM0): 107,4 Mio. US-Dollar

(WKN:A12HM0): 107,4 Mio. US-Dollar CannTrust Holdings: 105,5 Mio. US-Dollar

Drei wichtige Umsatzwachstumstrends in diesem Jahr

Wie bereits erwähnt, gibt es Einschränkungen bei den Daten. Green Organic Dutchman zum Beispiel hat nur eine die Analystenschätzung, und es sieht so aus, als wären sie seit einiger Zeit nicht mehr angepasst worden. Mit anderen Worten, der Analyst hat möglicherweise keine Rücksicht auf die Lieferprobleme genommen, die Kanada in der Anfangsphase nach der Legalisierung geplagt haben.

Du fragst dich vielleicht auch, wie Canopy Growth in diesem Jahr nur 190,4 Mio. US-Dollar Umsatz generieren soll, wenn die Marktkapitalisierung bei fast 17 Mrd. US-Dollar liegt. Die Antwort ist, dass das Geschäftsjahr am 30. Juni 2019 endet, sodass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ein ganzes Jahr lang die Vorteile des Verkaufs von Freizeit-Cannabis bis zum Geschäftsjahr 2020 zu nutzen.

Aber auch mit diesen Einschränkungen zeichnen sich drei Umsatzwachstumstrends ab.

Erstens, wie man vielleicht erwarten könnte, wird von den Anbaubetrieben erwartet, dass sie beim Umsatzwachstum führend sind. Es wird erwartet, dass Aurora Cannabis, Canopy Growth und Aphria die drei größten Cannabis-Produzenten nach jährlicher Spitzenproduktion sind. Es ist nicht überraschend, dass sie auch 2019 erhebliche Einnahmen erzielen werden. Aurora rechnet damit, bis Ende März ein Jahreswert von mehr als 150.000 Kilogramm zu erreichen und dürfte bis 2021 oder 2022 rund 700.000 Kilogramm Spitzenproduktion erzielen. Canopy Growth und Aphria haben das Potenzial für mehr als 500.000 Kilo bzw. 255.000 Kilo Spitzenleistung.

Zweitens werden in den USA ansässige Marihuana-Apotheken im Jahr 2019 voraussichtlich bedeutende Umsätze generieren, wobei die Übernahmen einer Reihe dieser vertikal integrierten Apotheken einen Umsatzschub geben werden. iAnthus Capital Holdings, zum Beispiel, hat kürzlich eine Übernahme von MPX Bioceutical in Höhe von über 600 Mio. US-Dollar abgeschlossen, die Präsenz von 6 auf 11 Staaten und die Zahl der lizenzierten Apotheken, die es eröffnen könnte, auf 63 erhöht. Der Zusammenschluss sollte es iAnthus ermöglichen, im Jahr 2019 ein Top-Verkäufer zu werden, da die Eröffnung neuer Einzelhandelsstandorte angestrebt wird.

Schließlich wirst du feststellen, dass einige Unternehmen in der Nebenbranche im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 100 Mio. US-Dollar erzielen sollten. KushCo Holdings, das vor allem für Verpackungs- und Markenlösungen für mehr als 5.000 Cannabis-Produzenten weltweit sowie für Kohlenwasserstoffgase und Lösungsmittel für die jeweilige Herstellung von Ölen und Konzentraten bekannt ist, wird den Umsatz 2019 voraussichtlich mehr als verdoppeln. Mit einer Flut von neuen Cannabis-Produkten, die auf den Markt kommen, wird der Unterschied in der Verpackung mehr denn je von Bedeutung sein und KushCo einen Wettbewerbsvorteil bieten, mit dem sich das Unternehmen sehr gut entwickeln kann.

Gemeinsamkeiten

Unabhängig davon, wie viel Umsatzwachstum die Cannabis-Industrie im Jahr 2019 erzielen wird, sind die operativen Verluste etwas Gemeinsames, das die Investoren erwarten können. Sicherlich könnten wir sehen, dass die Anbaubetriebe von der Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards profitieren, was zu positiven Marktwertanpassungen bei biologischen Vermögenswerten (d. h., Cannabis-Pflanzen) führen kann. Betrachtet man jedoch die Grundlagen der Einnahmen und Betriebskosten, ohne einmalige Vorteile und Kosten, so ist es unwahrscheinlich, dass eine der oben genannten Pot-Aktien im Jahr 2019 ein Betriebsergebnis erzielen wird.

Bedeutet das, dass Marihuana-Aktien ein hoffnungsloser Fall sind? Nicht unbedingt. Es deutet einfach darauf hin, dass die Investoren geduldig sein müssen, während sie der Cannabis-Industrie die Möglichkeit geben, zu reifen. Es wird ein oder zwei Jahre dauern, bis die Cannabis-Produzenten ihre Produktion auf ein gewisses Niveau bringen, und bis sich die Regulierungsbehörden in Kanada verbessert haben. Es ist einfach nicht sinnvoll, so früh im Wachstumszyklus operative Gewinne zu erwarten.

Mit anderen Worten, es lohnt sich, die Entwicklung des Umsatzwachstums genau im Auge zu behalten, aber nicht zu viel Gewicht auf die Umsatzzahlen zu legen, bis wir nachweisbare Hinweise auf Ergebnisverbesserungen sehen.

