10. Oktober - Welttag der seelischen Gesundheit 2019 / Im Mittelpunkt: Suizidprävention

Suizid - ein gesellschaftliches Tabuthema. Doch die Aufklärung istextrem wichtig. Das Wissen über Warnsignale, Hilfsangebote undTherapiemöglichkeiten kann zum Lebensretter werden, denn weltweito begeht alle 40 Sekunden ein Mensch Suizid - in Deutschland jedeStunde.1,2o sterben jedes Jahr mehr Menschen durch Suizid als durchVerkehrsunfälle, Gewalttaten und illegale Drogen zusammen.3o ist in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen Suizid diezweithäufigste Todesursache.1o schätzungsweise 65 bis 90 Prozent der Suizide erfolgen vor demHintergrund einer psychischen Erkrankung.Der jährliche Welttag der seelischen Gesundheit (World MentalHealth Day) am 10. Oktober stellt in diesem Jahr das Thema"Suizidprävention" in den Mittelpunkt. Für Otsuka Pharma GmbH undLundbeck GmbH ein wichtiger Anlass, um über die Relevanz derSuizidprävention aufzuklären.Wer spricht schon offen darüber, dass er für sich nur noch einenAusweg sieht: Sich selbst das Leben zu nehmen. Das Thema Suizid unddie Gründe dafür, sind immer noch ein gesellschaftliches Tabu. Nichtso zu funktionieren, wie es erwartet wird, wird oft als Makelaufgefasst. "Die Angst vor dem Stigma einer psychischen Erkrankungführt dazu, dass auch suizidale Personen nicht über ihre Gedankenbzw. ihr psychisches Befinden sprechen können oder wollen. Angehörigesind sich oft unsicher, wie sie helfen können. Doch mit derindividuell richtigen Hilfe können suizidale Krisen sehr oftüberwunden werden", betont Prof. Reinhard Lindner, Kassel. 2013verabschiedete die WHO bereits den ersten Aktionsplan für psychischeErkrankungen, in der die Suizidprävention ein wichtiger Bestandteilist. Sein Ziel: Die Suizidrate bis zum Jahr 2020 um 10 Prozent zuverringern. Der diesjährige Welttag der seelischen Gesundheit willdazu seinen Beitrag leisten. Die beiden Pharmaunternehmen OtsukaPharma GmbH und Lundbeck GmbH unterstützen diese Initiative. DieAufklärungsarbeit und die Förderung der Suizidprävention stehen dabeiim Vordergrund.Aus gutem Grund: Denn die jährliche Zahl der Suizidversuche liegtum ein Vielfaches höher als die für vollendete Suizide.1 Einbesonders hohes Suizidrisiko haben vor allem Suchtkranke oderMenschen in einer akuten Belastungssituation, wie einer Trennung,einer schweren Erkrankung oder einem anderen schicksalhaftenLebensereignis.Wenn die Last das Leben erdrücktIn 65 bis 90 Prozent aller Suizide spielen laut Angaben desRobert-Koch-Instituts psychische Erkrankungen eine Rolle.2 Neben derDepression, die mit der Hälfte der Selbsttötungen im Zusammenhangsteht, geht auch die Schizophrenie mit einem erhöhten Suizidrisikoeinher. Vor allem in den ersten Jahren der Erkrankung ist diesesbesonders hoch. Schizophrenie tritt häufig im späten Jugend- bzw.frühen Erwachsenenalter auf, einer von großen Entwicklungsaufgabengeprägten Zeit. Betroffene verlieren phasenweise den Bezug zurWirklichkeit. Sie erleben auch, dass Gleichaltrige ins Leben starten,das Elternhaus verlassen, eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmenund langfristige Liebesbeziehungen eingehen, ihnen selbst dies abernicht gelingt. Eine Isolation, sprich der Rückzug aus dem "normalenLeben", kann die Folge sein. Vor allem, wenn sie Angst vorUnverständnis haben oder gar eine Stigmatisierung in ihrem sozialenUmfeld befürchten.Für Hilfe ist es nie zu früh!Für Betroffene spielen gerade in einer schweren PhaseFamilienangehörige, Freunde oder auch gute Kollegen eineentscheidende Rolle. "Erste Warnsignale sollten Angehörige in jedemFall ernst und als Anlass nehmen, das Thema behutsam, aber offenanzusprechen. Fürsorge, Zuwendung und das Aufzeigen vonHilfsangeboten sind die wichtigen ersten Schritte, um gemeinsam eineLösung zu finden", rät Prof. Lindner. Weiterhin sollten dieBetroffenen dabei unterstützt werden, sich professionelle Hilfe, wiebei ihrem Hausarzt, einem niedergelassenenPsychiater/Psychotherapeuten oder in einer Klinik zu suchen. DennSuizidalität ist gut behandelbar, besonders wichtig ist dabei dasprofessionelle therapeutische Gespräch. Bei akuten Gefahrenfällensind psychiatrische Notfallambulanzen sowie die Telefonseelsorge(0800-1110111 oder 0800-1110222) rund um die Uhr erreichbar. WeitereInformationen über die Möglichkeiten der Suizidprävention bietetunter anderem das Nationale Suizidpräventionsprogramm für Deutschland(NaSPro).Doch auch die mediale Berichterstattung kann einen wesentlichenBeitrag für das öffentliche Bewusstsein über die Suizidpräventionleisten. Zum Beispiel sollte eine persönliche Krise als eine zeitlichbegrenzte Phase tiefer Verzweiflung dargestellt werden, die durchkonkrete und aktive Hilfestellungen gelindert und sogar als Chanceauf einen Neuanfang gesehen werden kann.Wichtig für jeden von uns ist es, sich selbst vor schweren Phasenoder Lebenskrisen zu schützen. Dies kann insbesondere durch einenaktiven Lebensstil, starke persönliche Beziehungen und positiveBewältigungsstrategien gelingen.Literatur:[1] Suizidprävention: Eine globale Herausforderung. Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention 2018; abrufbar unter:http://ots.de/JqE7Gk (letzter Zugriff: 23.08.2019)Über SchizophrenieSchizophrenie ist durch Störungen des Denkens, der Wahrnehmung undder Affektivität gekennzeichnet. Die häufigsten Symptome sindHalluzinationen, paranoide oder bizarre Wahnvorstellungen unddesorganisiertes Sprechen und Denken. Diese werden von erheblichersozialer oder beruflicher Dysfunktion begleitet. Typischerweisesetzen die Symptome im frühen Erwachsenenalter ein. Die chronischeErkrankung erfordert oft eine lebenslange Behandlung zurSymptomlinderung. Schätzungen zufolge ist etwa 1 % der erwachsenenBevölkerung in den USA und Europa von Schizophrenie betroffen,weltweit sind es ca. 24 Millionen Menschen [1, 2]. Schätzungen zufolge ist etwa 1 % der erwachsenenBevölkerung in den USA und Europa von Schizophrenie betroffen,weltweit sind es ca. 24 Millionen Menschen [1, 2].Über Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.Otsuka Pharmaceutical Company ist ein globales Unternehmen auf demPharma- und Gesundheitsmarkt, geleitet von der Philosophie:"Otsuka-people creating new products for better health worldwide".Otsuka erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt innovativeProdukte. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Arzneimitteln für Bereiche,in denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, sowie aufNahrungsergänzungsmitteln zur Erhaltung der Gesundheit im täglichenLeben.Die Konzerngesellschaften von Otsuka beschäftigen insgesamt rund45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielten 2016 einenGesamtumsatz von etwa 9,9 Mrd. Euro. Die deutsche Vertriebs- undVermarktungsniederlassung, Otsuka Pharma GmbH, befindet sich inFrankfurtÜber H. 