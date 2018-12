10 Möglichkeiten, um sein Geld für sich arbeiten zu lassen

Du wünschst dir vielleicht, dass du in einem riesigen, luxuriösen Haus lebst und das Personal nur auf dich wartet, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, oder? Was du vielleicht nicht erkennst, ist, dass du eine Armee von kleinen Arbeitern haben könntest, die sich für dich abmühen und dich reicher machen: Ich spreche von deinen Euros.

Während du schläfst und selbst wenn du im Urlaub bist, können gut eingesetzte Investitionen damit beschäftigt sein, mehr Euros für dich zu generieren und dein Vermögen zu vergrößern. Werfen wir einen Blick auf zehn Investitionsmöglichkeiten, mit denen du dich vielleicht etwas genauer beschäftigen möchtest.

Nr. 1: Sparkonten

Die erste Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, ist wohl die einfachste – obwohl sie in den meisten Fällen nicht die effektivste sein wird: Sparkonten. Während deine Rendite auf Girokonten nicht besonders hoch sein wird, wenn es darauf überhaupt Zinsen gibt, werden auf Sparkonten Zinsen gezahlt – und wenn die Zinsen steigen, können diese sich richtig lohnen. In den 1980er-Jahren zum Beispiel schnellten die Zinssätze nach oben. Heute jedoch werden die besten Zinssätze auf Sparkonten, die du wahrscheinlich finden wirst, eher in der Nähe von 2 % liegen.

Nr. 2: Einlagenzertifikate (CDs) und Geldmarktkonten

Um im Vergleich zu Banksparkonten bessere Renditen zu erzielen, kannst du deine Euros auf Einlagenzertifikaten (CDs) oder Geldmarktkonten parken, die in der Regel etwas bessere Zinsen bieten. Der Haken daran ist, dass du dein Geld für die gesamte Laufzeit investieren musst oder, falls du früher an das Geld willst, eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen musst. Hier sind einige aktuelle repräsentative Zinsraten:

Laufzeit aktuelle Zinssätze 3 Monate 1,25 % bis 1,95 % 6 Monate 2,25 % bis 2,75 % 1 Jahr 2,5 % bis 2,75 % 2 Jahre 2,6 % bis 3,2 % 3 Jahre 2,65 bis 3,3 % 5 Jahre 3,3 % bis 4 %

DATENQUELLE: RECHERCHE DES AUTORS

Geldmarktkonten boten zuletzt Zinssätze zwischen etwa 2 und 2,2 %.

Nr. 3: Anleihen

Anleihen sind eine weitere Möglichkeit, deine Euros dazu zu bringen, für dich zu arbeiten und Zinsen zu verdienen. Es gibt eine Vielzahl von Anleihen mit unterschiedlichen Zinssätzen und Risiken. Langfristige Staatsanleihen bieten oft bessere Zinsen als Bankkonten und werden von der US-Regierung gedeckt, was sie ziemlich sicher macht. Anleihen, die vom Treasury Department der US-Regierung verkauft werden, werden als Treasuries bezeichnet. Staatliche und lokale Regierungen emittieren Kommunalanleihen, während Unternehmen Unternehmensanleihen emittieren. (Auf Zinsen von Kummunalanleihen werden oft keine US-Bundessteuern erhoben.) „Junk-Anleihen“ sind solche, die von nicht besonders soliden Unternehmen ausgegeben werden. Junk-Anleihen weisen großzügige Zinssätze auf, weil diese nötig sind, um risikobereite Anleger anzuziehen.

Hier sind einige aktuelle Treasury-Kurse:

Laufzeit Rendite 3 Monate 2,38 % 6 Monate 2,51 % 1 Jahr 2,66 % 2 Jahre 2,80 % 5 Jahre 2,89 % 10 Jahre 3,06 % 30 Jahre 3,32 %

DATENQUELLE: BLOOMBERG.COM.

Beachte, dass Anleger eine Anleihe nicht unbedingt kaufen, wenn sie zum ersten Mal ausgegeben wird, und sie dann bis zur Fälligkeit für mehrere Jahre oder Jahrzehnte halten. Stattdessen werden Anleihen oft zwischen Investoren gehandelt und ihre Preise steigen oder fallen als Reaktion auf die vorherrschenden Zinssätze. Wenn die Zinsen fallen, neigen die Menschen dazu, für Anleihen mehr zu zahlen. Denn wenn Banken 2 % anbieten, wird eine 5-%-Anleihe attraktiv sein. Bei steigenden Zinsen werden neuere Anleihen mit höheren Zinsen attraktiver sein als ältere Anleihen mit niedrigeren Zinsen. Wenn du eine Anleihe bis zur Fälligkeit hältst, wirst du in der Regel wenig bis gar keine Volatilität erleben, aber wenn du es mit Anleihenfonds zu tun hast oder Anleihen auf dem Sekundärmarkt kaufst oder verkaufst, weißt du, dass ihre Kurse steigen und fallen können.

Nr. 4: Aktien

Anleihen können in Zeiten hoher Zinsen großartig sein und du kannst einige zur Diversifizierung halten, auch wenn die Zinsen niedrig sind. Aber dein Geld kann für dich normalerweise produktiver sein, wenn es in Aktien investiert ist, als wenn es in Anleihen steckt. Nach Recherchen des Wharton-Business-School-Professors Jeremy Siegel haben Aktien in 96 % aller 20-jährigen Haltedauern zwischen 1871 und 2012 und in 99 % aller 30-jährigen Haltedauern eine bessere Performance erzielt. Siegel hat die durchschnittlichen Renditen für Aktien und Anleihen sowie Schatzwechsel zwischen 1926 und 2012 berechnet:

Anlageklasse Nominelle Rendite Aktien 9,6 % Anleihen 5,7 %

DATENQUELLE: STOCKS FOR THE LONG RUN VON JEREMY SIEGEL

Aktien sind eine der besten Möglichkeiten, um Vermögen aufzubauen. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel dein Geld mit Aktien wachsen könnte, im Gegensatz zu anderen Arten von Investitionen. Denke daran, dass Bankkonten tendenziell relativ niedrige Renditen bieten werden, etwas besser sind die Renditen bei Anleihen, die aber ihrerseits im Allgemeinen von Aktien übertroffen werden. Um die denkbaren Renditen sehr grob abzugrenzen, zeigt diese Tabelle, wie dein Geld bei 2 % (für Bankkonten heutzutage), 5 % (für Anleihen) und 8 % (für Aktien) wächst:

jährliches Wachstum 10.000 EUR über Wachstum von 2 % Wachstum von 5 % Wachstum von 8 % 10 Jahre 111.687 EUR 132.068 EUR 156.455 EUR 15 Jahre 176.393 EUR 226.575 EUR 293.243 EUR 20 Jahre 247.833 EUR 347.193 EUR 494.229 EUR 25 Jahre 326.709 EUR 501.135 EUR 789.544 EUR 30 Jahre 413.794 EUR 697.608 EUR 1,2 Mio. EUR

DATENQUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Eine einfache Möglichkeit, in Aktien zu investieren, besteht in einem oder mehreren gebührengünstigen, breit aufgestellten Indexfonds. So ein Fonds verfolgt einen bestimmten Index und bildet dessen ungefähre Rendite ab. Der Vanguard 500 Index Fund zum Beispiel bildet den S&P 500 Index ab, der sich aus 500 der größten amerikanischen Unternehmen zusammensetzt, die zusammen etwa 80 % des gesamten Wertes der US-Börse ausmachen.

Es ist erwähnenswert, dass viele Aktien (und auch Indexfonds) Dividenden zahlen, was eine weitere Möglichkeit ist, wie dein Geld für dich arbeiten kann. Euros, die in Dividendenaktien investiert werden, generieren regelmäßige Zahlungen an dich. Hier findest du zum Beispiel einige aktuelle Dividendenrenditen namhafter Unternehmen:

Aktien Aktuelle Dividendenrendite AT & T 6,6 % National Grid 5,8 % General Motors 4,3 % Verizon Communications 4 % PepsiCo 3,1 % Pfizer 3,1 % Amgen 2,7 % McDonald’s 2,5 % Boeing 2 % Apple 1,5 %

DATENQUELLE: YAHOO! FINANZEN.

Nr. 5. Immobilien

Deine Euros können für dich auch in Form von Immobilien produktiv sein. Wenn du ein Haus mit einer Hypothek kaufst, wirst du im Laufe der Zeit Eigentum an dem Haus aufbauen – solange der Wert des Hauses nicht fällt. Wenn der Wert des Hauses steigt, umso besser – noch mehr Wert für dich.

Immobilien sind jedoch nicht die sichere Sache, für die viele Menschen sie halten. Ja, viele Leute haben damit Erfolg, aber insgesamt sind die Renditen nicht so attraktiv wie bei Aktien. Den umfangreichen Daten des Yale-Ökonomen und Wohnungsexperten Robert Shiller zufolge – die sich über 100 Jahre von 1890 bis 1990 erstrecken – ist der Wert amerikanischer Häuser, bereinigt um die Inflation, im Laufe des gesamten Jahrhunderts nicht wirklich stark gestiegen. Die Hauswerte erhöhen sich seit 1990, aber von 1890 bis 2018 hat sich der inflationsbereinigte Wert der Häuser nur etwa verdoppelt und 128 Jahre sind eine lange Zeit, um auf eine Verdoppelung des Wertes zu warten.

In den letzten 20 Jahren sind die Immobilienwerte im Durchschnitt jährlich um etwa 4 % gestiegen – aber das ist der Wert vor Abzug der Inflationsrate. Der langfristige Durchschnitt der Inflation liegt bei etwa 3 % pro Jahr, was den jährlichen Gewinn von 4 % auf durchschnittlich etwa 1 % reduziert. Und das ist auch nur ein Durchschnitt – viele Häuser an verschiedenen Orten in den USA haben tatsächlich über kurze und lange Zeiträume an Wert verloren. Es ist am besten, das Haus, das du kaufst, so wahrzunehmen wie ein wertvolles Eigentum, in dem du leben kannst — und nicht als deinen Weg zum Reichtum. (Überlege dir gut, ob du auch als Vermieter Geld verdienen willst, da es dir, wenn es nicht so gut läuft, eher magere Renditen und viele Kopfschmerzen bereiten kann.)

Nr. 6: Gold

Viele Leute denken, dass Gold eine großartige Investition ist, und einige Leute haben gutes Geld mit Gold verdient, aber auf lange Sicht ist das keine besonders renditeträchtige Strategie zum Vermögensaufbau. Auch Gold ist volatil. Hier sind einige Musterpreise pro Unze:

Jahr Preis pro Unze am Ende des Jahres 1950 40 USD 1960 37 USD 1.970 39 USD 1980 595 USD 1985 327 USD 1990 386 USD 1995 387 USD 2000 273 USD 2005 513 USD 2008 870 USD 2010 1.420 USD 2.015 1.060 USD 2018 * 1.222 USD

DATENQUELLE: ONLYGOLD.COM. *16.11., 2018.

Ja, Gold hat im Zeitraum der letzten 20 Jahre deutlich an Wert gewonnen, aber mach dir klar, dass der Anstieg von 870 Euro auf 1.222 Euro über fast 20 Jahre das Ergebnis einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von nur 1,7 % ist.

Nr. 7: Schuldentilgung

Die Tilgung deiner verschiedenen Schulden ist eine weitere Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, und zwar auf eine interessante Weise. Jeder Euro, mit dem du deine Schulden abzahlst, erspart dir, Zinsen auf diese Summe zahlen zu müssen – möglicherweise für viele Jahre. Daher bringt die Rückzahlung von Schulden garantierte Renditen mit sich.

Stell dir zum Beispiel vor, du zahlst 5.000 Euro als zusätzliche Zahlung auf deine Hypothek, wenn der Zinssatz deines Darlehens 5 % beträgt. Das ist so, wie eine 5-prozentige Rendite auf diese 5.000 Euro zu verdienen – also eine Summe von 250 Euro pro Jahr. Es ist sogar noch besser, wenn du hochverzinste Schulden abzahlst, wie zum Beispiel von Kreditkarten. Einen geschuldeten Betrag abzuzahlen, auf den dir 25 % Zinsen berechnet werden, ist, wie eine 25-prozentige Rendite zu verdienen – eine Rendite, die du woanders nur schwer finden würdest.

Nr. 8: Passive Einnahmen

Eine weitere Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, ist, einige passive (oder relativ passive) Einnahmenströme für dich selbst zu schaffen. Hier sind ein paar Ideen:

Annuitäten: Wenn du eine größere Summe an ein gutes Versicherungsunternehmen weitergibst, um eine sofortige feste Rente zu erhalten, bekommst du eine bestimmte Summe für den Rest deines Lebens. (Die Summe hängt unter anderem von deinem Alter und den Zinssätzen ab.)

Wenn du eine größere Summe an ein gutes Versicherungsunternehmen weitergibst, um eine sofortige feste Rente zu erhalten, bekommst du eine bestimmte Summe für den Rest deines Lebens. (Die Summe hängt unter anderem von deinem Alter und den Zinssätzen ab.) Lizenzerträge : Du kannst Fotos machen und sie gegen eine Gebühr auf Websites wie shutterstock.com oder istockphoto.com zur Verfügung stellen. Ebenso kannst du Designs auf Websites wie zazzle.com und cafepress.com erstellen und hochladen, wo Leute sie kaufen können, und deine Designs auf T-Shirts, Tassen und so weiter gedruckt werden können. Wenn du ein E-Book schreibst (das bis zu 6.000 Wörter lang sein kann), wirst du vielleicht feststellen, dass Leute daran interessiert sind, es zu kaufen, vielleicht über den Direktveröffentlichungsdienst von Amazon.com . Du kannst auch Designs für Hochzeitseinladungen auf Etsy oder anderswo verkaufen.

: Du kannst Fotos machen und sie gegen eine Gebühr auf Websites wie shutterstock.com oder istockphoto.com zur Verfügung stellen. Ebenso kannst du Designs auf Websites wie zazzle.com und cafepress.com erstellen und hochladen, wo Leute sie kaufen können, und deine Designs auf T-Shirts, Tassen und so weiter gedruckt werden können. Wenn du ein E-Book schreibst (das bis zu 6.000 Wörter lang sein kann), wirst du vielleicht feststellen, dass Leute daran interessiert sind, es zu kaufen, vielleicht über den Direktveröffentlichungsdienst von . Du kannst auch Designs für Hochzeitseinladungen auf oder anderswo verkaufen. Untermiete: Du könntest einen Untermieter aufnehmen oder einfach ein Zimmer, das du nicht brauchst, über einen Service wie airbnb.com oder homewaway.com vermieten. Wenn du das nur für 20 Nächte im Jahr tust und 100 Euro pro Nacht verlangst, sind das 2.000 Euro netto! Wenn dein Haus an einem beliebten Ort steht, kannst du möglicherweise das vollständige Haus für zwei Wochen im Sommer am Stück vermieten und 2.000 Euro pro Woche einsacken, sodass du auf 4.000 Euro kommst.

Du könntest einen Untermieter aufnehmen oder einfach ein Zimmer, das du nicht brauchst, über einen Service wie airbnb.com oder homewaway.com vermieten. Wenn du das nur für 20 Nächte im Jahr tust und 100 Euro pro Nacht verlangst, sind das 2.000 Euro netto! Wenn dein Haus an einem beliebten Ort steht, kannst du möglicherweise das vollständige Haus für zwei Wochen im Sommer am Stück vermieten und 2.000 Euro pro Woche einsacken, sodass du auf 4.000 Euro kommst. Refinanziere deine Hypothek: Wenn du monatliche Hypothekenzahlungen von 1.800 Euro jetzt leistest und diese Summe auf 1.500 Euro pro Monat reduzieren kannst, indem du dein Wohnungsbaudarlehen zu einem niedrigeren Zinssatz refinanzierst, wirst du 300 Euro jeden Monat in deiner Tasche behalten. Berücksichtige jedoch die Abschlusskosten. Wenn du planst, in deinem Haus lange genug zu bleiben, um die Gewinnschwelle zu erreichen, ist die Refinanzierung durchaus lohnenswert.

Wenn du monatliche Hypothekenzahlungen von 1.800 Euro jetzt leistest und diese Summe auf 1.500 Euro pro Monat reduzieren kannst, indem du dein Wohnungsbaudarlehen zu einem niedrigeren Zinssatz refinanzierst, wirst du 300 Euro jeden Monat in deiner Tasche behalten. Berücksichtige jedoch die Abschlusskosten. Wenn du planst, in deinem Haus lange genug zu bleiben, um die Gewinnschwelle zu erreichen, ist die Refinanzierung durchaus lohnenswert. Besorg dir eine Umkehr-Hypothek: Umkehr-Hypotheken haben einige Nachteile, zum Beispiel, dass sie es verhindern, dass du aus deinem Haus wegziehst, aber sie sind perfekt für manche Rentner, die wirklich Einnahmen brauchen. Eine umgekehrte Hypothek ist im Wesentlichen ein Darlehen, das auf dem Eigenkapital deines Hauses basiert, wobei der geliehene Betrag nicht zurückgezahlt werden muss, bis du stirbst, dein Haus verkaufst oder aufhörst, in ihm zu leben (vielleicht weil du in ein Pflegeheim gezogen bist). Zu diesem Zeitpunkt kann das Haus verkauft werden, um die Schulden zu decken – oder deine Erben können das Darlehen zurückzahlen und das Haus behalten.

Nr. 9: Kreditkartenboni

Wir haben die dunkle Seite der Kreditkarten schon angesprochen – schädliche Schulden mit hohen Zinssätzen. Aber es gibt auch eine positive Seite: Wenn du deine Kreditkarten nicht benutzt, um Schulden zu machen, kannst du stattdessen einige der besten Kreditkarten verwenden, um Einnahmen für dich zu generieren, weil sie interessante Cashback- oder Belohnungsprogramme bieten.

Einige Karten bieten pauschale Cashback-Sätze von bis zu etwa 2 %. Andere zielen auf bestimmte Arten von Ausgaben oder bestimmte Einzelhändler ab. Wenn du zum Beispiel viel bei Amazon.com ausgibst, kannst du eine Karte bekommen, die dir jedes Mal 5 % zurückerstattet – was sich wirklich summieren kann. Andere Geschäfte mit zugehörigen Kreditkarten sind Target, Costco, Gap, Lowe’s, TJX und Walmart. Viele bieten 3 bis 5 % in bar oder zu reduzierten Preisen an und viele bieten auch andere Vergünstigungen an, wie z. B. den kostenlosen Versand von Artikeln, die bei dem jeweiligen Einzelhändler gekauft wurden, während andere es dir erlauben, Artikel ohne Quittung zurückzugeben, oder Geld für wohltätige Zwecke spenden, wenn du die Karte benutzt. Wenn du viel reist, kannst du mit Reise-Kreditkarten viele Punkte und Belohnungen sammeln, die anstelle von Bargeld verwendet werden können, und du wirst mehr Geld in der Tasche haben.

Nr. 10: Strategische wohltätige Spenden

Schließlich kannst du deine Euros zum Nutzen anderer produktiv werden lassen, indem du gemeinnützige Spenden von Bargeld, Aktien oder Waren leistest, die dir auch einen finanziellen Nutzen in Form eines Steuerabzugs bieten können.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie du dein Geld arbeiten lassen kannst, um Reichtum aufzubauen. Denke an die zehn Möglichkeiten, die wir hier besprochen haben, und überlege dir, wie viele für dich funktionieren könnten und wie viel du dadurch sparen könntest. Hunderte oder Tausende von Euro könnten dank dieser Strategien nur darauf warten, dass du sie einsammelst.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht – nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einem Amazon-Tochterunternehmen, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon, Apple und Etsy. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Amgen, Costco Wholesale, Lowe's, National Grid, The TJX Companies und Verizon Communications.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranijan auf Englisch verfasst und am 25.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.